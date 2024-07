Te is megőrülsz idén a szúnyogoktól?! 9+1 tipp, amikkel örökre száműzheted a vérszívókat

Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása, vele a levonuló villámárvízek és a tikkasztó hőség ideális terepet biztosítanak a vérszívóknak. Az ország számos megyéjében aggasztó a helyzet, hemzseg a vidék a vérszívóktól. Hajlamos mindenki az önkormányzatra mutogatni, és a katasztrófavédelmet hibáztatni: miért nem tesznek már valamit?! Egyáltalán, ki dönt arról, hogy mikor és hol kell szúnyogot gyéríteni? Mit tehetünk mi magunk, saját kertünkben ellenük?

Idén saját bőrünkön is megtapasztalhattuk, hogy a klímaváltozás miatt egyre hosszabb a szúnyogszezon, idén már februárban riadót fújtak, de azóta is állandóan napi renden van a bosszantó téma. A helyzetet csak tetézte, hogy a Dunán, valamint a Rábán levonult árhullám nagy kiterjedésű csípőszúnyog-tenyészőhelyeket hozott létre, amelyeken tömegesen fejlődnek az ártéri szúnyogfajok. Ahol erre lehetőség nyílik, a szakemberek a lárvák ellen biológiai módszerrel lépnek fel, de a természetvédelmi területeken ez nem lehetséges, ezért mostanra egyes térségekben – ismerte el a Katasztrófavédelem is - jelentős szúnyogártalom alakult ki.

Az elmúlt hét meleg időjárása még inkább kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ilyenkor a lárvák akár egy hét alatt képesek kifejlődni.

Július elején a Szigetközben 55 településen légi gyérítést végeztek, Budapesten és 267 településen pedig a települések lakott területein földi permetezéssel léptek fel a vérszívók ellen a szakemberek. Az alkalmazott készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, emberekre, háziállatokra nem jelent veszélyt – közölte a katasztrófavédelem, akik azt is elárulták, hogy jelenleg a legnagyobb ártalmat az árterületeken kifejlődő szúnyogok okozzák. (A heti programok között található a minden hétfőn frissülő részletes lista: Itt.)

Minden önkormányzatnak lehetősége van szúnyogírtást végeztetni – csak fizetni kell érte

A központi szúnyoggyérítés azokra a területekre terjed ki, ahol a legnagyobb a szúnyogártalom. Természetesen a központi szúnyoggyérítés mellett minden önkormányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen- tudtuk meg korábban Dóka Imre tű. őrnagytól, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálat szóvivő-helyettesétől. A rendelet szerint:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a környezet-egészségügy, azaz többek között a rovar- és rágcsálóirtás, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében a települési önkormányzatok biztosítják a rovarok és rágcsálók irtását. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 36. § (2) bekezdése szerint a vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek minősülnek, melyek ellen védekezni kell. A rendelet 36. § (4) bekezdése alapján, közterületen az önkormányzat felelőssége a kártevők elleni védekezés.

Mivel irtanak? Mennyire veszélyes az emberre és a háziállatokra?

A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan

– közölte a HelloVidék kérdésére Dóka Imre tű. őrnagy.

Végeznek még platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel is szúnyoggyérítést:

Földi járműről ULV vagy melegködös technológiával végzik a kifejlett szúnyogok elleni védekezéseket. A legtöbb területen az ULV eljárást alkalmazzák, mert a képződött permetfelhő kevésbé zavarja a lakosságot és a közlekedést. A melegködképző generátorokat csupán a növényzettel erősen fedett területeken érdemes használni, mivel az apró cseppekből álló permetköd behatolóképessége sűrű bozótos részeken is megfelelő. Az ország legtöbb térségében már a modernebb ULV technológiai kerül alkalmazásra. Hatékonyságbeli különbség a két módszer között nincs. Az imágók ellen piretroid-készítményekkel védekeznek

– tudtuk meg.

A piretroid-készítmények a melegvérűeket, így például az embert, a háziállatokat – a legtöbb háztartási rovarirtó szerhez hasonlóan – csak többezerszeres dózisban tudnák megmérgezni. A készítmény egyébként a szabadban néhány óra alatt lebomlik.

Kik végezhetik el ezt a piszkos munkát?

A szúnyoggyérítések hatékonyságát a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cégek entomológus (rovartannal foglalkozó) szakértői ellenőrzik. A szúnyoggyérítést végző cégek kártevőirtó tevékenységi engedéllyel rendelkeznek. A közreműködő szakembereknek egészségügyi gázmesteri, illetve kártevőirtó szakmunkás képesítésük van, a munkák szervezésében műszaki és környezetvédelmi végzettséggel rendelkezők is részt vesznek. Minden felhasznált irtószer rendelkezik a közegészségügyi hatóság engedélyével. A felhasznált irtószereket a közegészségügyi hatóság engedélyezi a hatóanyagok közös európai uniós listája alapján. A konkrét felhasználást a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei ellenőrzik. Az ellenőrzésekbe a területi katasztrófavédelmi igazgatóságok munkatársai is bekapcsolódnak.

Lássuk akkor, hogyan védekezhetünk mi magunk a szúnyogok ellen?

Sok szúnyogfaj számára a lakókörnyezetünkben összegyűlt vizek jelentenek ideális élőhelyet. Ezért is, mi magunk is sokat tehetünk azért, hogyha körülöttünk is hemzsegnek a szúnyogok, hiszen a szúnyogok élőhelyeinek jelentős része valóban magántelkeken található. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány hatékony módszert, amelyek segítségével otthonunkban is sikeresen védekezhetünk a szúnyogok ellen.

1. Állóvizek megszüntetése

A ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, madáritatókban, gumiabroncsokban ezerszámra fejlődhetnek szúnyogok. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki. Ha a virágalátétben, madáritatóban áll a víz, érdemes hetente többször kicserélni, ezzel is megszakítva a lárvák fejlődési ciklusát. Ha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót és máris sokat tett a szúnyogok ellen.

2. Szúnyoghálók felszerelése

Az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a szúnyogok távol tartására, ha szúnyoghálókat szerelünk az ablakokra és ajtókra. Ezek a hálók megakadályozzák, hogy a rovarok bejussanak a lakásba, miközben szabadon áramolhat a friss levegő. Érdemes alaposan ellenőrizni a hálók épségét, mert a legkisebb szakadás is lehetőséget ad a szúnyogoknak a bejutásra.

3. Növények bevetése

Bizonyos növények természetes szúnyogriasztó hatással bírnak. Az olyan illatos növények, mint a citromfű, a levendula, a borsmenta vagy a rozmaring, hatékonyan távol tartják a szúnyogokat. Ültessük ezeket a növényeket az ablakok közelébe vagy a teraszra, hogy természetes védelmet nyújtsanak.

4. Illóolajok használata

Az illóolajok is hatékonyak lehetnek a szúnyogok távol tartásában. A citronella, az eukaliptusz, a teafa vagy a levendula illóolajai különösen hatásosak. Cseppentsünk néhány cseppet egy aromalámpába, vagy készítsünk saját szúnyogriasztó spray-t víz és illóolajok keverékéből, és permetezzük körbe a lakást.

5. Elektromos szúnyogriasztók

A modern technológia is segítségünkre lehet a szúnyogok elleni küzdelemben. Az elektromos szúnyogriasztók ultrahangot bocsátanak ki, amelyet az emberek nem hallanak, de a szúnyogokat távol tartja. Ezeket a készülékeket könnyen elhelyezhetjük a lakás különböző pontjain, hogy biztosítsuk a folyamatos védelmet.

6. Szúnyogirtó spray-k és krémek

Bár otthon is készíthetünk szúnyogriasztó keverékeket, a boltokban kapható szúnyogirtó spray-k és krémek is hatékonyak lehetnek. Ezeket a termékeket közvetlenül a bőrre vagy a ruházatra alkalmazhatjuk, hogy megvédjenek a szúnyogcsípésektől.

7. Ventilátor használata

Egy egyszerű, de hatékony trükk a szúnyogok távoltartására, ha ventilátort használunk. A ventilátor légmozgása zavarja a szúnyogokat a repülésben, így kevésbé valószínű, hogy megközelítenek minket. Különösen hasznos lehet ez a módszer az esti órákban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak.

8. Füstölők és gyertyák

A citronella gyertyák és füstölők nemcsak kellemes illatot árasztanak, de hatékonyan riasztják a szúnyogokat is. Helyezzük el ezeket a teraszon vagy a kertben, hogy élvezhessük a szabadban töltött időt szúnyogmentesen.

9. Használjunk sárga LED-világítást

A szúnyogokat vonzza a hagyományos izzók fénye. A meleg, sárga LED-fények ellenben kevésbé vonzóak számukra, így ezek alkalmazása a kerti világításban kedvező hatást gyakorolhat a vérszívók egyedszámára.

9+1. Íme, a hosszútávú megoldás: a szúnyogok természetes ragadozóinak behívása a kertbe

Noha a ragadozók nem tudják teljesen felszámolni a problémát, ha a kertet már elárasztották a szúnyogok, de ha csak itt-ott akad néhány nemkívánatos rovar, érdemes lehet megpróbálkozni a bevonzásukkal – tanácsolta cikkében az Agrárszektor is. Számos madár étrendjében megtalálhatóak a szúnyogok, így ha ezek számára kellemessé tesszük a kertünket, az már jó kezet. Ugyanezen okból kifolyólag a denevérház telepítése is segíthet, hiszen a denevérek felfalják a szúnyogokat. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki szereti a denevéreket az otthona közelében tudni. Emellett a különféle pókok is előszeretettel fogyasztják a szúnyogokat, így ha a hálóik nincsenek útban a mindennapi tevékenységünk során, hagyjunk békét nekik, és hagyjuk, hogy tovább csökkentsék a szúnyogok populációját a kertben. Ha van tavunk, akkor olyan ragadozókkal, mint az aranyhalak, a koi és a vörösfülű csúszóteknősök, szintén is jól járhatunk.

Címlapkép: Getty Images