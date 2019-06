Ezek a legjobb kutyabarát strandok most Magyarországon: itt a lista!

Ha együtt szeretnénk strandolni a kutyánkkal, olyan helyet kell keresnünk, ahol nincs megtiltva az állatok fürdetése, és a terület nincs kijelölve fürdési övezetnek, ugyanis ez utóbbi csak az emberek számára engedélyezi a strandolást. A rendelet szerint nemhogy a vízbe, a strand szárazföldi területére sem vihető be az eb, ha ez külön nincs engedélyezve az adott partszakaszon.

A rendelet csak a vakvezető kutyákat és az őrkutyákat veszi ki a tiltás alól. A jogszabályban meghatározott kijelölt fürdőhelyek alatt nemcsak az elkerített strandokat kell érteni, hanem minden olyan partszakaszt, ahol megfelelő tábla jelzi, hogy az adott vízterületet fürdésre kijelölték. Nem kell azonban kétségbe esni, az elmúlt években egyre több kutyás strand nyílt hazánkban, így még válogathatunk is a lehetőségek között, mutatjuk hova menj, ha kedvenceddel szeretnél fürdőzni!

1. Drótszamár kemping

A Velencei-tónál is fürdőzhetünk kedvencünkkel, de itt csak abban az esetben, ha kempingezünk is, ugyanis csak a Drótszamár kemping területére eső partszakaszon engedélyezett a kutyák fürdetésére. Mindenképp tájékozódjunk a kemping területén tartott programokról utazásunk előtt, amennyiben el szeretnénk kerülni a koncerteket és a tömeget.

A partszakasz több mint 600 méteres, a nyári szezonban vízimentő szolgálat biztosítja a biztonságos fürdőzést. A parttól kicsit arrébb egy 14 elemből álló játszóteret alakítottak ki a gyerekeknek, valamint egy 300 négyzetméteres rendezvénysátor is igénybe vehető, ha eleredne az eső. A kemping területén olyan felületeket is kiépítettek, ahol a kedvezőtlen időjárás hatásai ellenére szórakozni lehet, használható például a játszóház, és a felnőtt közösségi terem is, ahol csocsó, és ping-pong asztal is van, valamint fedett főzőhelyiség is rendelkezésre áll.

Drótszamár Park és Kemping belépőjegy árak Strand, felnőtt 700 Ft Strand, diák, nyugdíjas 600 Ft Strand, 4 – 14 éves korig 500 Ft Strand, 0 – 3 éves korig díjtalan Előszezon Középszezon Főszezon Sátorhely (sátor / éj) 650 Ft 750 Ft 850 Ft Lakókocsi / lakóautó / éj 1 900 Ft 2 200 Ft 2 400 Ft Faház (2 fő/éj) 5 250 Ft 6 750 Ft 7 500 Ft Mobilház (2 fő/éj) 10 000 Ft 13 000 Ft 16 000 Ft Kőház (2 fő/éj) 8 000 Ft 10 500 Ft 13 000 Ft Házi kedvenc díja ( / alkalom) Mobilházban 2 500 Ft Fa- és kőházban 2 000 Ft

A Drótszamár Park és Kempingben az előszezon június 15-ig, a középszezon június 16-tól július 14-ig, a főszezon pedig július 15-től augusztus 24-ig tart. A kempingben több főre is bérelhetők mobil-, fa- és kőházak, valamint egyéb szolgáltatások is elérhetőek, ezekről bővebben a kemping weboldalán lehet olvasni.

2. Fonyódi Kutyás strand

Hatalmas, gondozott területtel várja a kutyásokat a Balaton legelső kutyabarát strandja, a Fonyódi Kutyás strand, mely a fonyódi kikötő és vízirendőrség mellett található. Ezen a strandon kedvünkre fürdőzhetünk és napozhatunk kedvencünket együtt, a strandról gyönyörű kilátás nyílik a Badacsonyra.

A kutyák vízbe jutását több lépcsős lejáró és rámpa segíti, ezekkel kedvenceink könnyedén elérhetik a part menti 60-80 cm-es mélységű vizet. A strandon szemetesek, fák, futópályaként funkcionáló füves rész, WC és stég is található. Fontos, hogy kizárólag az elkerített területen belül engedélyezett a kutyákkal való strandolás: a kerítésen kívüli terület tiltott az ebek számára.

A Fonyódi Kutyás strand rendkívüli népszerűségnek örvend a gazdik és kedvenceik körében, ennek köszönhetően a strand folyamatosan fejlődik. Újdonság például, hogy már SUP bérlésre is lehetőség nyílik, így kedvencükkel kipróbálhatjuk ezt az új sportot.

A part körül ingyenes a parkolás, a strandbelépő ára pedig hétköznap és hétvégén is 200 Ft, gazdiknak és kutyáknak egyaránt. Gyerekeknek 6 év alatt ingyenes a belépés.

3. Tavirózsa Kemping

A Délegyházi-tavaknál található a kutyabarát Tavirózsa Kemping, melynek területén megengedett a kutyák fürdetése. A nyolc tóból álló tórendszer nem csak fürdésre, hanem horgászásra, és vízi sportokra is kiválóan alkalmas, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelő szórakozási formát. A közelben több erdő és vadászles is található, így kirándulásra is van lehetőség a térségben.

A kemping a sátor- és lakókocsihelyek mellett 18 faházzal, közös helyiséggel és büfével is rendelkezik, és egész évben nyitva tart. A kemping kis- és nagytestű kutyákkal is látogatható, néhány faházat pedig direkt kutyabiztos kerítés védi. A kemping előtti strand külön területtel rendelkezik a kutyával érkezők számára.

Strand és kemping belépőjegy árak

Napi, felnőtt 1 000 Ft Napi, felnőtt belépő 18 óra után 500 Ft Napi, 6 év alatt és 65 év felett Ingyenes 10 alkalmas bérlet 5 000 Ft Napi, kutya belépő 500 Ft Sátorhely (nap / fő) 2 500 Ft Lakókocsihely (nap / fő) 2 500 Ft + 1000 Ft/ jármű parkolási díj Kutyaszállás (nap / kutya) 1 000 Ft

A Tavirózsa kempingben bérelhetőek apartmanok is, és van étkezési lehetőség is, ezen felül pedig sok további szolgáltatás is igényelhető, ezekről a kemping weboldalán lehet tájékozódni.

4. Balatonföldvári kutyabarát fürdőhely

Balatonföldváron 2016-ban létesítették a kutyás strandot, ahol a gazdik mellett a kutyák is lehűthetik magukat. A strand kiépítése nagyban segíti a kutyás fürdést, van kutyabarát vízi rámpa és kutya illemhely is, a parton álló hatalmas fák pedig árnyékukkal védenek a tűző naptól. A part közelében a víz sekély, így nem csak úszkálni tudunk, hanem játszani is kutyánkkal.

A part körülbelül 2500 négyzetméteres, a belépés ingyenes. A közelben sok kutyabarát büfét és éttermet is találhatunk, és állatorvosi rendelő is található a közelben. A strandon külön szabályzat működik, a fürdőzés csak ezek betartása mellett engedélyezett. A szabályzat itt olvasható.

5. Tihany, Belső-tó

Engedélyezett a kutyák fürdetése a Tihanyi-félszigeten található Belső-tónál, pontosabban a tó délkeleti sarkánál. A csónakkikötő stég környékén tábla jelzi, hogy hol lehet beengedni a kutyákat a vízbe, ezt azért érdemes betartani, mert így kedvencünkkel nem zavarjuk meg a horgászokat. A part kellemes pihenésre ad lehetőséget, a kutyák számára kialakítottak rámpákat is, hogy könnyedén be tudjanak menni a vízbe. A strand ingyenes.

6. Borostyán-tó

A Borostyán-tó Zalalövő nyugati határában fekszik. A tó mélysége átlagosan 3 méter, ám a kiépített strandszakaszon alacsony a vízszint, így gyerekek számára is biztonságos. A Borostyán-tavat a Szőce-patak és megannyi más forrás táplálja, ennek köszönhetően a tó vízminősége kitűnő, ezt bizonyítja az is, hogy a tóban még a szennyezésekre különösen érzékeny rákok is megélnek. A tó partját szépen kiépített füves terület jellemzi, ahol árnyékos helyek is találhatóak.

A tóstrand egy része teljes mértékben kutyabarát, rengeteg gazdi mellett napozik és fürdőzik négylábú kedvence. A kutyás strand műfaja a Borostyán-tónál kitűnően működik: a kutyás vendégek a tó egy távolabbi szegletében foglalnak maguknak helyet, hogy az ebek se a fürdőzőket, se a napozókat ne zavarhassák.

A Borostyán-tó kifejezetten jó választás a sportolni vágyóknak; úszáson és evezésen túl kiépített strandröplabda- és strandfocipálya várja őket, sőt a tó körül kialakítottak egy húszállomásos erdei ügyességi tornapályát is.

A tó környékén kemping működik, ahol nem csak sátrazni lehet; 4 és 5 fős, mindennel felszerelt emeletes rönkházak várják a pihenni vágyókat. Van lehetőség sátorházak bérlésére is, ezekben két ágy található, továbbá lehetőség van számos egyéb szolgáltatásra is, ezekről bővebben itt lehet olvasni.

Borostyán-tó belépőjegy árak Napi, felnőtt 500 Ft Napi, diák, nyugdíjas 300 Ft Kemping Sátor Kempinghely 930 Ft Felnőtt 1 300 Ft Gyermek (6-12) 650 Ft Lakókocsi Kempinghely 1 950 Ft Felnőtt 1 300 Ft Gyermek (6-12) 975 Ft Sátorház 7 100 Ft Rönkház 21 100 Ft (egész ház/éj)

7. Hirdi Kutyastrand

A Pécs melletti Hirdnél fekvő tavat korábban horgásztóként üzemeltették, de a strandot már megnyitották a kutyások előtt is. A tó néhány éve lett kikotorva, ekkor kialakításra került egy sekély partszakasz is, ahol a kutyák kényelmesen ki-be tudnak sétálni a vízbe. A körbekerített partszakaszon padok, mobil WC és egy kisebb büfé is található.

Mivel a vízpart nem kijelölt fürdőhely, így csak a kutyusok számára nyitott a fürdőzésre, így a gazdik számára a pancsolás csak saját felelősségre ajánlott. A strandon nincs kiépített büfé, így az élelemről és hideg üdítőről magunknak kell gondoskodnunk. A strandon vízibicikli bérlésére van lehetőség. A belépés a gazdiknak ingyenes, csak a kutyák után kell belépőjegyet vásárolni, ez a napidíj 1000 Ft kutyánként.

8. Gébárti-tó

Zalaegerszeg közelében, a Gébárti-tónál néhány éve kialakítottak egy kutyastrandot, ide is érdemes ellátogatni, ha kutyánkkal szeretnénk fürdőzni. A kutyastrandot legegyszerűbben az élményfürdő felől lehet megközelíteni.

A strandon kiszélesített, kövezett gyalogutat és napozó helyeket alakítottak ki. A parton számos pad és hulladékgyűjtő található, és még egy stéget is kialakítottak. Szállást foglalhatunk a tó melletti kempingben, annak, aki itt száll meg, annak nem kell strandbelépt fizetnie. A kemping szolgáltatásai között vannak olyanok, melyeket kifejezetten a négylábúaknak, vagy gazdáiknak találtak ki: használható a kutyamosó és a csizmamosó is.

A tópart árnyas, így ember és állat egyaránt kedvére hűsölhet, a kempingben pedig lehetőség van az aktív pihenésre is, lehet ping-pongozni, lábteniszezni, focizni és röplabdázni, ráadásul a gyerekeknek játszóteret is kiépítettek.

Aquatherma termálfalu és kemping belépőjegy árak Tóstrand belépő Ingyenes Parcella lakóautónak (áram nélkül) 1 650 Ft/nap 2 személyes sátorparcella 850 Ft/nap 4 személyes sátorparcella 1 400 Ft/Nap Felnőtt személy szállásdíj (18 év felett) 1 100 Ft/Fő/nap Diák, gyermek, nyugdíjas szállásdíj 550 Ft/Fő/nap Gyermek 2 év alatt Ingyenes Kutya, macska szállásdíj Ingyenes

Aquatherma termálfalu és kempingben van lehetőség faházak bérlésére, félpanzióra, illetve a termálfürdő használatára is, ezekről bővebben a kemping weboldalán található információ.

9. Mancsos Pancsoló

A Tiszafüreden kiépített Mancsos Pancsoló Kelet-Magyarország első kutyás fürdőhelye volt, itt a kutyák és gazdik egyaránt fürdőzhetnek. A kutyáknak fenntartott partszakasz a tiszafüredi szabadstrand mellett található, külön tábla is jelzi.

A terület fél hektáros, és kerítéssel van körbekerítve, nehogy kedvenceink elvesszenek. A tó melletti hatalmas réten lehet labdázni és frizbizni: a kutyáknak itt bőven van helye a futkorászásra, pár perc sétára pedig egy büfésor is található. A strandra a belépés ingyenes.

Erről ne feledkezz meg!

Mielőtt kutyánkkal strandra indulnánk, mindenképp érdemes megvizsgálni, minden szükséges kellék nálunk van-e, ugyanis ezzel megelőzhetjük a bosszankodást, és kellemes nyaralást biztosíthatunk magunknak, és kedvencünknek is. Összegyűjtöttük a legszükségesebbeket, hogy négylábú, és kétlábú is jól érezhesse magát.

Napernyő vagy napsátor: mivel a kutyák képtelenek izzadni, fontos, hogy biztosítsunk nekik árnyékot! Ivóvíz és tálka: nagyon fontos, hogy kutyánk a nagy melegben tiszta ivóvízzel olthassa szomját, ehhez mindenképp vigyünk magunkkal vízestálat! Törölköző és/vagy pokróc: mindenkit megillet a külön törölköző, ez vonatkozik négylábú kedvencünkre is, ne felejtsünk el külön törölközőt vinni neki! Naptej: abban az esetben, ha kutyánk érzékenyebb, világosabb bőrű, ritkább szőrű vagy nagyon rövidre van nyírva bundája, bőrét mindenképp védeni kell a tűző naptól. Csak kutyáknak kifejlesztett terméket használjunk, az emberi naptejek mérgezőek lehetnek ebünknek. Mentőmellény: mentőmellényt akkor érdemes vinni magunkkal, ha kutyánk még nemigen próbált szerencsét a vízben. A kutyák többsége könnyen megtanul úszni, de kezdőknek, kistestű kutyáknak és kölyköknek jól jöhet a mellény. Higiéniai zacskó: némelyik kutyás strandon szabályzat kötelez minket ebünk ürülékének összegyűjtésére, ezért jobb ha viszünk magunkkal zacskót. Ha a szabályzat nem köti ki a zacskó használatát, akkor is illik összeszedni az ürüléket, ezzel ugyanis fenntarthatjuk a part tisztaságát. Vízen úszó játékok: ha szeretünk kutyánkkal játszani, véletlen se felejtsük otthon a labdát, vagy más, vízen lebegő játékot! A játék segíthet kutyánk vízhez szoktatásában is, ha az eb még tapasztalatlan fürdőző.

Fotók: MTI/Mészáros János, MTI/Sóki Tamás, MTI/Varga György, Instagram