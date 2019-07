Holnap irány Körmend: sztárfelépőkkel csábít az AlteRába Fesztivál!

Olyan zenekarokat hívtak meg, amelyek meghatározói voltak az elmúlt tíz év AlteRába fesztiváljainak és amelyeknek fellépését közönség kérte, mondta el Hegedüs László fesztiváligazgató.

Felsorolása szerint július 9-13. között többek között a Vad Fruttik, a 30Y, az Ossian, a Road, a Kiscsillag, a Kaukázus, az M.P. Sziámi Andfriends, a Belga, a Magashegyi Undergrground, a Pál Utcai Fiúk, az Intim Torna Illegál, a Belga, a Mátyás Attila Band, a Bagossy Brothers Company, a Firkin, Péterfi Bori és a Love, valamint az Anna and the Barbies is fellép majd a fesztiválon.

A hagyományoknak megfelelően bemutatkozási lehetőséget kapnak előzenekarként kevésbé ismert, kezdő alternatív zenekarok is, a nagykoncertek után a kisszínpadon pedig várhatóan tovább tart az örömzenélés, illetve Golyó és Johnny gondoskodik majd a hajnalig tartó bulizásról.

A rendezvényre idén is több mint kétezer embert várnak, akik között kiemelt vendégek lesznek a Rum-katélyból érkező, fogyatékkal élő emberek. A jubileum kapcsán az együttesek meglepetés produkciókkal is készülnek, illetve már a belépéskor rendhagyó fogadtatásban részesülnek a fesztiválozók, mondta Hegedüs László.

Fotó: MTI/Mohai Balázs