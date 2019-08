Lesz itt minden: országszerte izgalmas programok várnak!

Dinnyenapot rendeznek Ópusztaszeren

Dinnyenapot rendeznek szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a vendégek kóstolhatnak a gyümölcsből és az is kiderül, ki tudja legpontosabban megsaccolni egy méretesebb termés súlyát.

Kodácz Csengele, az intézmény marketingvezetője elmondta, hogy szombatra négy mázsa magyar termesztésű görög- és egy mázsa sárgadinnye érkezik az emlékparkba a Dél-Alföldről. Magyarországon évszázadok óta termesztenek dinnyét, hiába azonban a hagyomány, mégsem alakult ki egységes gyakorlat, miként kell kiválasztani a megfelelő görögdinnyét. Minden más gyümölcs érettségét elárulja a színe, még a sárgadinnye is jelzi illatával, hogy alkalmas-e már a fogyasztásra, a görögdinnye viszont nem. Van, aki a kopogtatásra esküszik, van, aki a kocsányt nézi, van, aki pedig a dinnye hasát vagy színét vizsgálja.

A skanzenben a szegedi tanyánál egész nap dinnyekóstolásra várják a vendégeket, ugyanott kézműves-foglalkozásokat is tartanak, a dinnyemalommal játszva próbára tehetik ügyességüket a látogatók, a szélmalom mellett áll majd a mesekert, ahol interaktív játszóház szórakoztatja a legkisebbeket, a községházánál a Barboncás Társulat bábelőadása látható, az olvasókör épületének szomszédságában pedig hagyományos ételek sülnek a kemencében.

Délután dinnyesúlysaccoló-versenyt és dinnyeszobrász-bemutatót rendeznek. Hermann Mária zenekara autentikus népzenét játszik a skanzenben, az Üllési Fonó Táncegyüttestől dél-alföldi táncokat láthatnak a vendégek, akik a késő délután kezdődő Padkaporos bálban maguk is csatlakozhatnak hozzájuk.

Már javában tart a Siklósi Várfesztivál

Lovagi tornával, vásári komédiával, könnyűzenei koncertekkel és vásári forgataggal várja az érdeklődőket egyebek mellett mától vasárnapig a Siklósi Várfesztivál - tájékoztatott Szentgyörgyváry Péter várkapitány, a rendezvényt szervező Siklósi Várszínház Nkft. ügyvezetője.

Közleménye szerint az évről évre a siklósi vár legkiemelkedőbb és legnépszerűbb, sok ezer embert vonzó programja a korábbi három helyett idén már négynapos lesz. A vár falai között lovagi tornák, látványos felvonulás, párviadalok, trubadúrok és csatajelenetek szórakoztatják a vendégeket a vásári forgatag és a folyamatos színpadi produkciók mellett. Megelevenedik egy középkori falu a várban, ahol egyebek mellett élethűen felidézik a törökök 1543-as várfoglalását is.

A családok szórakoztatásáról hagyományőrző egyesületek sokszínű programjai gondoskodnak; így a többi között szép számmal vesznek részt a rendezvényen íjász, lovas és lövész egyesületek is. Az úgynevezett Illatszertárban négyféle kézműves foglalkozásra lesz lehetőség, az Udvari sütödében házi péksütemények mellett őstermelői szörpöket kóstolhatnak az érdeklődők, míg a Bormúzeumban a Villányi Borvidék boraiból kortyolhatnak a látogatók.

A kilencvenes évek külföldi és hazai popzenekarai zárják a nyarat Győrben

A magyar és külföldi előadókat is összefogó Total Dance Festival látványos showműsorával zárják a nyári fesztiválsorozatot Győrben - közölte Borkai Zsolt polgármester az augusztus 24-i esemény és a város hagyományos borfesztiválja sajtótájékoztatóján. Borkai Zsolt emlékeztetett arra, hogy Győrben egész nyáron színes programokkal várták a turistákat és a helyieket, akik szép számmal vettek részt egyebek mellett a Szent László-napok vagy épp a Győrkőcfesztivál rendezvényein.

A 12. Győri Bornapok keretein belül megrendezendő nyárzáró koncerten a kilencvenes évek olyan ismert popzenekarai lépnek fel, mint az Aqua, a Safri Duo vagy a magyar Happy Gang és a Hip Hop Boys.

Kiemelte, a műsor és az azt követő tűzijáték után ingyenes buszjáratokkal biztosítja az önkormányzat a helyiek hazajutását. A polgármester elmondta azt is, hogy a koncertet rossz idő esetén egy nappal később tartják meg.

Horváth Endre, a Total Dance Festival szervezője szerint a program kiemelkedő előadója a dán Aqua együttes lesz, a formáció még soha nem lépett fel Magyarországon. A sajtótájékoztatón szó esett a 12. Győri Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztiválról is, amelynek részleteiről Tóthné Kardos Krisztina, a szervező Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója elmondta: augusztus 22-én a borlovagrendek felvonulásával kezdődik a fesztivál, amelynek idén is két helyszíne lesz, a Dunakapu tér és a Széchenyi tér. Hozzátette: a két helyszín színpadain párhuzamosan lépnek majd fel soul, funky, dzsessz, latin és modern zenét játszó akusztikus zenekarok.

Téglás Szabolcs, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervező munkatársa megjegyezte: 17 borvidékről mintegy 60 pincészet vesz részt kiállítóként a rendezvényen, amelyen hagyományosan kiválasztják majd, hogy melyik tétel viselheti a következő egy évben a Győr város bora címet. Az augusztus 25-én este záruló fesztivál programja megtalálható az esemény oldalán.

Több mint 50 programot kínál az idei Ősök napja Bugacon

Több mint 50 hagyományőrző és sportesemény mellett ismeretterjesztő kiállítások és előadások, valamint több tucat koncert is várja az érdeklődőket az idei Ősök napján, amelyet augusztus 16. és 18. között rendeznek Bugacon.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke a programokról tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: immár ötödik alkalommal rendezik meg a Kárpát-medence egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepét, amellyel a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állítanak emléket.

Mint mondta, a magyar őstörténetnek nemcsak múltja, hanem jelene és jövője van, amelyet elsősorban a tudományos kutatómunkával lehet a jövő nemzedék számára megőrizni. "A fiatal nemzedék vegye újra szemügyre a korábbi kutatásokat, felfedezéseket, ellentmondásokat és feszültségeket és rendezze végre közös dolgainkat" - jelentette ki.

Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus, a Magyar-Turán Alapítvány elnöke elmondta: újdonság lesz az idei rendezvényen, hogy először tartanak nagy nomád felvonulást, amelyen több száz lovas szekerekkel, tevékkel, bivalyokkal és családtagjaikkal korhűen idézi meg a magyarok bejövetelét. Ezúttal is lesznek tematikus kiállítások, előadások és íjászbemutatók is.

A tematikus programok közül kiemelte még az Attila sátrában rendezendő antropológiai és régészeti kiállítást, amelyen arc-, fegyver- és ékszerrekonstrukciókat láthat a közönség, de a sátorban mutatják be az első, Erdélyben megtalált lovas hun temetkezés eredeti maradványait is.

Varga Zoltán, a Magyar-Turán Alapítvány és az V. Ősök napja programigazgatója elmondta, hogy először tartanak bemutatót a korabeli sírleletek alapján, az eredetivel azonos anyagokból készült íjrekonstrukciókból.

Több nomád sportversenyt is rendeznek: lesz köböre (lovas nomád csapatjáték) nemzeti bajnokság, övbirkózás és íjászverseny is. Koraközépkori harcokat és csatajeleneteket is bemutatnak, de kézműves foglalkozás és -bemutató, valamint kézműves vásár is várja a látogatókat.

A háromnapos eseményen magyar és külföldi előadók különféle természettudományos és régészeti témákban a magyar őstörténettel kapcsolatban tartanak előadásokat. A színpadon változatos zenei programokat kínálnak: népzene és néptánc előadások mellett több tucat koncertek is várja a látogatókat. A program az ősökre való megemlékezéssel, a szertűzzel ér véget.

Szabó László, Bugac polgármestere kiemelte, hogy évről évre egyre bővül azoknak a látogatók a száma, akik azonosulni tudnak az ősök kultúrájával és ellátogatnak az eseménynek otthont adó településre.

Augusztusban országszerte várja a közönséget az OrgonaPont sorozat

Az ország 23 városában 31 koncerttel várja augusztusban a közönséget az OrgonaPont sorozat a Filharmónia Magyarország szervezésében - hangzott el az M1 aktuális csatorna adásában.

A sorozatban az orgona énekhangokkal, rézfúvósokkal, vonósokkal és más hangszerekkel is duettezik Balatonlellén, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Hajdúböszörményben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Kiskunhalason, Martfűn, Miskolcon, Nyíregyházán, Pakson, Pécsett, Sopronban, Szegeden, Szekszárdon, Szentendrén, Székesfehérváron, Szombathelyen, Vácott és Veszprémben.

A hangversenyeken mások mellett Kovács Róbert, Somogyi-Tóth Dániel, Szamosi Szabolcs, Kovács Szilárd és Mészáros Zsolt Máté orgonaművészeket hallhatja a közönség Sebestyén Márta, Palya Bea, a Szent Efrém Férfikar, a Kodály Filharmonikusok Debrecen kamarazenekara, Horgas Eszter fuvolaművész és a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara mellett.

A sorozatban Sebestyén Márta öt koncerten lép fel Szamosi Szabolccsal - mondta el Gál Bernadett, a Filharmónia Magyarország északi régióvezetője az adásban, hozzátéve: a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara és a Purcell Kórus két koncertet ad Pécsett és Szegeden Vashegyi György vezényletével.