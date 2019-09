Ezeket a programokat ne hagyd ki: mutatjuk, hova utazz jövő héten!

Kismarton - Herbstgold zenei fesztivál

Idén is megrendezik a kismartoni (Eisenstadt) Esterházy-kastélyban a Herbstgold zenei fesztivált, amelynek tematikája ezúttal a harminc évvel ezelőtti határnyitás nyomán a határok fizikai és filozófiai kérdéseire reflektál, tájékoztatta az Esterházy Magánalapítvány az MTI-t.

A fesztiválon, amelyet szeptember 11. és 22. között rendeznek meg, olyan kérdésekre keresik a választ a zene segítségével, mint hogy mit váltanak ki a határok az emberek egymás közti viszonyában és azok hogyan hatnak az egyénre.

A felcsendülő klasszikus, dzsessz-, balkáni és roma zenei művek jelentős része Magyarországról és Ausztriából érkezik, abból a két országból, amely évszázadok óta szoros kulturális kapcsolatokat ápol egymással. Mint kiemelték, az egymást gazdagító hatás az Esterházy hercegek, illetve az általuk támogatott művészek és zenészek példáján is érzékelhető.

A Fesztivál nyitányaként szeptember 11-én a Haydn Filharmónia lép fel, amely Haydn Il distrattóját, Schumann a-moll gordonkaversenyét és Veres Sándor Négy erdélyi táncát adja elő.

Másnap Richard Dünster The Waste Land című darabját, Georges Enescu 3. zenekari szvitjét mutatja be Francesco Piemontesi zongoraművész és a Chamber Orchestra of Europe.

Szeptember 15-én megosztott város mottó alatt egy napig a Jerusalem Chamber Music Festival vendégeskedik Kismartonban, hol két koncertet adnak Robert Holl basszbaritonnal, Kyril Zlotnikov csellistával, Anton Brahovszkij hegedűművésszel, Julija Dejnekia brácsaművésszel, Elena Baskirova zongoraművésszel és a Barenboim-Said Akadémia muzsikusaival. A két koncert csúcspontja a német fogolytáborban Olivier Messiaen által komponált Kvartett az idők végzetére című kamaramű lesz.

Maris Petersen szoprán Világok határán címmel Carl Loewe, Johannes Brahms, Alexander Zemlinsky, Hans Pfitzner, Franz Schreier, Hans Sommer és Edvard Grieg dalait adja elő szeptember 17-én.

Másnap Utazás Európában címmel Kiril Gerstein Schubert-, Haydn-, Brahms-, Liszt- és Bartók-műveket ad elő.

Szeptember 19-én Haydn Orfeusz és Euridiké című művét mutatják be a Haydn Teremben. A koncertszerű előadást Enrico Onofri vezényli.

Először rendeznek szeptember 21-én Accademia Haydn címmel, Thomas Albert vezetésével Haydn közismert és még ismeretlen műveit feldolgozó nyári mesterkurzust. A fiatal résztvevők a vonósnégyes-maraton keretében mutatják be a kurzus eredményeit.

Másnap az Accentus Austria Róka Szabolcs énekmondó közreműködésével a 17. századi Magyarország zenei kultúráját mutatja be, a záró koncerten pedig Haydn Harmóniamiséje mellett Georg Philipp Telemann Les Nations zenekari szvitje csendül fel.

A fesztivál első hétvégéjén, szeptember 14-én és 15-én rendezik a Pan O'Gusto Pannon gasztronómiai fesztivált a kastélyparkban, ahol tradicionális és új ízeket egyaránt meg lehet kóstolni.

Azon a hétvégén a zenei kínálat a dzsessz, a balkáni és roma hangok köré összpontosul Harri Stojka gitárművész, a Café Drechsler Trió, az Oláh Gipsy Beats, Kovács Antal és a Kal Band fellépésével.

A fesztivál keretében szeptember 11-én nyílik az Esterházy-kastélyban Andrea Diefenbach és Ember Sári kiállítása Erődítmény Lobogók Zsilipek címmel, amely október 5-ig lesz látható, szeptember 13-án pedig a Kunstverein szervezésében Ember Sári és Ralo Mayer alkotásaiból nyílik közös kiállítás, amelyet december 8-ig lehet látogatni.

Miskolc - 16. CineFest Nemzetközi Filmfesztivál

Idén is magyarországi premierek alkotják a 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nagyjátékfilmes programját. A mustra szeptember 13-tól 21-ig tart, Bille August Oscar-díjas rendező lesz a díszvendég és az életműdíjas.

"A nagyjátékfilmes versenyprogramban tizenhat alkotás szerepel, szinte a világ minden tájáról. Láthatnak a nézők indiai vígjátékot, komoly társadalmi drámákat, Robert Pattinsont A világítótorony főszerepében és lesz egy magyar mozi is, Tóth Barnabás Akik maradtak című munkája"

- mondta Bíró Tibor, a CineFest fesztiváligazgatója.

A nem versenyszekcióban, a Kitekintőben az elmúlt időszak nagy filmfesztiváljai, Berlin, Cannes, Locarno, Karlovy Vary egy-egy kiemelkedő alkotása szerepel. A kisjátékfilmek között 33 mű versenyez, a CineNewWave fiatal magyar alkotók munkáit mutatja be.

Új kategória idén a CineDocs, amelyben egészestés dokumentumfilmek versenyeznek, köztük három magyar mű: Bársony Katalin Csillagfény távolság című alkotása, amely Balázs József roma dzsessz zongoristáról szól, Almási Tamás Folyékony aranya, amely a tokaji aszút mutatja be, illetve Lerner János Vadonvilág - Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című rendezése. Bíró Tibor elmondta, hogy a CineDocs-ban két Oscar-díjas alkotó filmje lesz látható: Asif Kapadiáé Diego Maradonáról, a futballsztárról, Ron Howardé Luciano Pavarotti operaénekesről szól.

A CineClassics keretén belül emlékeznek meg a száz éve született színészóriásról, Bessenyei Ferencről, a televíziós tartalmak értékesítésére idén is lesz Miskolci Nemzetközi Filmvásár, és a CineFest keretében először tartja Magyarországon éves közgyűlését a Filmújságírók Nemzetközi Szövetsége, a FIPRESCI.

A miskolci filmfesztivál díszvendége és életműdíjasa Bille August Oscar-, Golden Globe- és Arany Pálma-díjas dán rendező. A CineFest életműdíját a nyitónapon, szeptember 13-án adják át számára, majd a fesztivál nyitófilmjeként levetítik A nyomorultak című alkotását.

A 70 éves Bille August 1987-ben bemutatott rendezésével, a Hódító Pellével Arany Pálmát, Golden Globe-ot és a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat is elnyerte. A Hódító Pellét szeptember 14-én az Uránia teremben láthatja a közönség, a vetítést közönségtalálkozó követi Bille August részvételével. Az Ingmar Bergman forgatókönyve alapján vászonra vitt alkotását, a Legjobb szándékokat, amely 1992-ben Cannes-ban ismét Arany Pálmát hozott Bille Augustnak, szeptember 15-én vetítik az Uránia teremben. A vetítés előtt a rendező rövid bevezetőt mond, de Bille August mesterkurzust is tart a 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon.

Sárrétudvari - Marhajó ízek fesztivál

A minőségi alapanyagból készült ételeket népszerűsíti a Marhajó ízek fesztivál, amelyet harmadik alkalommal rendeznek meg Sárrétudvariban szeptember 14-én.

Három éve jött a gondolat, hogy a fiatalokkal meg kellene kedveltetni a vidéki létformát, hiszen egyre kevesebben maradnak falun, valamint kedvet ébreszteni a marhahús fogyasztása iránt, hiszen a marhahúsból készült ételek ritkán vannak jelen a magyar konyhában, mondta el Lendvai Csaba, a Servet-2000 Kft. ügyvezetője, a rendezvény házigazdája.

Az immár harmadik alkalommal megrendezendő gasztronómiai és kulturális fesztivál "marhajó" ébresztéssel kezdődik, a délelőtt folyamán a főzőversenybe benevezett csapatok elkészítik ételeiket, természetesen marhahúsból. Az odalátogatókat ökörsült várja áfonyaszósszal, de lesznek marhajó kolbászkák, marhaszegyből és hátszínből készült falatkák vörösborokkal "háziasítva".

A programokon valamennyi korosztály megtalálja a szórakozását, a gyerekek számára lesz solymászás, arcfestés, ügyességi vetélkedő, az idősebbek egyebek közt testépítő foglalkozáson vehetnek részt. A fesztivál fő fellépője Balázs Fecó lesz, de közreműködnek helyi művészeti csoportok is, a 145 éves Zagyva László Vegyeskar, a Parasztkórus, valamint hastánc- és mazsorettcsoport.