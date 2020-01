Ők a Budakeszi Vadaspark sztárjai: szavazás döntött a hónap állatáról

Nem félünk a farkastól? Mit kell tudni ezekről a ragadozókról?

Közismert, hogy a farkasok falkában, családban élnek, az utódokat együtt táplálják, védelmezik. Az viszont kevésbé köztudott, hogy a falkán belül csak az alfa hím és az alfa nőstény nászából születnek utódok. A farkasok a rókakotorékhoz hasonló üregben hozzák világra kicsinyeiket, akik vakon születnek.

Szaglásuk kiváló: akár 2 kilométeres távolságból is képesek kiszagolni a zsákmányukat. Különleges képességük, hogyha menekülniük kell, visszaöklendezik az elfogyasztott táplálékot, hogy könnyebben elfuthassanak üldözőik elől.

És hogy kell-e félni, van-e okunk félni a farkastól? Ezek az állatok ragadozók, amelyek akár egy kifejlett gímszarvast is képesek legyűrni, de az embert, ha tehetik, elkerülik. A háborítatlan erdőségeket, területeket kedvelik. Az erdei ökoszisztémában fontos szerep jut nekik, ugyanis nem engedik túlszaporodni a növényevőket, ezáltal pedig közvetve a növényzet erősödéséhez is hozzájárulnak a korábban szétlegelt területeken.

Magyarországon az Északi-középhegységben figyelnek meg időről időre farkasokat. Legutóbb néhány hete, január elején filmeztek le a Bükkben egy nyolc egyedből álló családot. A hazánkban előforduló farkasok létszáma változó, mintegy 30-40 példányra tehető.

Farkas vagy aranysakál?

A farkas és a hozzá részben hasonló megjelenésű, régen nádi farkasnak is nevezett aranysakál között számos különbség található. A farkasok bundája szürkés színezetű, nyári bundájukban barnás, sárgás aljszőrrel. Az aranysakál barnás, vöröses-sárgás bundája télen szürkés. A két ragadozó közül a farkas a nagyobb: a kifejlett hímek súlya a 60 kilogrammot is elérheti, a nőstények súlya 30-50 kilogramm között mozog. Az aranysakál hím egyedeinek testsúlya 40, a nőstényeké 30 kilogramm lehet. Az aranysakálok a farkasok 10-15 (néha akár 25) egyedből álló falkáival szemben 4-5 fős családokban élnek. Más a hangjuk is: míg a farkasok vonyítása vérfagyasztónak tűnhet, addig a sakálok üvöltése inkább rekedtes, érces hang.

Címlapkép: Getty Images