Vadászok, figyelem: fontos határidő közeleg

Körülbelül 2000 vadász még nem érvényesítette okmányát, nekik kicsivel több, mint két hetük van ezt megtenni a szervezet pécsi székhelyén (Megyeri tér 1/A.) a kötelező díjtételek befizetésével együtt. Fontos észben tartani, hogy ha valaki március elseje után nem rendelkezik érvényes vadászjeggyel az azt jelenti, hogy szabálytalanul tartja fegyvereit, így bevonhatják fegyvertartási engedélyét

- mondta az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Baranya Megyei Területi Szervezetének titkára, Horváth Csaba a portálnak.

Februárban az egész évben vadászható vadfajok (pl. vaddisznó, róka, aranysakál) mellett apróvadjaink közül már csak a fácánkakas, nagyvadjaink közül a gímszarvasborjú, dámszarvasbika és -borjú, őzsuta és -gida vadászható. A tavasz az utódnevelés, agancsfelrakás időszaka, így márciustól a vadászat jórészt a vadkárelhárító vadászatra, róka-, aranysakál-állomány gyérítésére korlátozódik

- emelte ki a megyei titkár.

Február végéig kell teljesíteniük a vadászatra jogosultaknak azt az előírást, amit a Vadászati Hatóság a tervek alapján kirótt rájuk. S a következő évi terveiket is most kell benyújtaniuk. A tervek teljesítése mellett a vadászatra jogosultakat vaddisznóra vonatkozóan diagnosztikai kilövésekre is kötelezték az afrikai sertéspestissel összefüggő mintavétel okán

- tette hozzá Horváth Csaba.

Címlapkép: Getty Images