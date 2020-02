Így készül az igazi házi szappan: szappankészítés kezdőknek - szappan receptek

Ha valami igazán természetes ajándékot szeretnénk készíteni, vagy szimplán tudni akarjuk, mivel kezeljük az arcunkat, akkor nagyon jó ötlet a házi szappankészítés. Gondoljunk csak bele, mi válogatjuk össze az alapanyagokat, dönthetünk arról, hogy illatos legyen vagy színes, esetleg natúr. Egy szó mint száz, egy kis odafigyeléssel könnyen készíthetünk bőrbarát termékeket a saját otthonunkban, fillérekből.

A titok az illatban van

A házi készítésű szappanok egyik jellegzetessége, hogy parfüm nélkül készülnek. Fontosak a természetes alapanyagok, ezért az illatát különböző gyógynövényekből készült illóolajok adják. Persze készíthetünk illatmentes szappant is, ez főleg a gyerekek szempontjából ideális.

Ha mégis az illatos szappan mellett döntünk, akkor érdemes narancsvirág, levendula, eper, citromfű, jázmin, rózsa, zsálya, körömvirág darabokat szórni a szappanunkba. Válogass bátran, hiszen mindenki olyan illatot választ magának, amitől jobban érzi magát. Az aromaterápia segít ellazulni, hat az érzelmeidre és a hangulatodra is.

Nem minden a szín

A legtöbb vásáron és kézműves fesztiválon találkozhatunk színes szappanokkal. Érdemes tudni, hogy ezeket a színeket azonban csak mesterségesen lehet előállítani, ezzel csupán a szappan eladhatóságát növelik. Ha színezni szeretnéd a szappant, akkor a következők közül válassz: kurkuma fűszer, kakaó, fahéj, céklapor, csalánpor, alga, rózsaszín vagy zöld agyag. Valamint az illóolajok is enyhén színezik a szappant.

Hogyan készül a tökéletes szappan?

Előkészületek

A lúg egy veszélyes anyag, ezért fontos, hogy azokat az eszközöket, amiket a szappankészítéshez használsz, nem használhatod később sütéshez, főzéshez. A szappan elkészítéséhez nincs szükség sok, drága eszközre. Elég csupán egy nagy edény, közepes lábos, hőmérő, (bot)mixer, mérleg, kanál, fakanál, szilikonformák.

Jó tanács, ha tejjel készíted a szappant, akkor fagyaszd le, mielőtt dolgoznál vele. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a tejhez hozzá kell adni a lúgot, ami kémiai hatásba lép vele, és önmagát hevíti. Ha nem fagyasztott tejjel csinálod, akkor a tej felforrhat és kifuthat.

Vajak, zsírok, olajok

Először is mérd ki a vajakat, zsírokat, olajokat a recept szerint. Tedd egy lábosba őket és hevítsd 40 celsius fokra! Miközben a zsírok melegednek, elkezdheted a következő lépést, de vigyázz arra, nehogy túlhevítsd, mert akkor sokat kell várni, mire kihűl.

Jöhet a fagyasztott tej

Vágd fel a fagyasztott tejet és tedd egy edénybe. Ezután óvatosan, kesztyűben mérd ki a lúgot. Fontos, hogy vegyél fel védőfelszerelést (kesztyű, maszk, szemüveg), mert ha a lúg kifröccsen, égési sérülést okozhat. Ha felvetted a védőfelszerelést, akkor hozzáadhatod a tejhez a lúgot. Nem kell mást tenned, mint kevergetni. Ha a tej már teljesen elolvadt benne, akkor kész vagy ezzel a lépéssel is.

Szűrés

Most óvatosan öntsd bele a tejes-lúgos folyadékot a 40 celsius fokos zsírral, olajjal teli lábosba. Fontos, hogy szűrőt is használd. Ezután egy mixer segítségével keverd össze a masszát, amíg nem kezd el szappanosodni, mint ahogy a képen is látható. Ha illatos szappant szeretnél, akkor az illóolajat is ekkor kell belekeverned a masszába! Ha többszínű szappant szeretnél készíteni, akkor vegyél külön egy kis tálba masszát, és színezd kedved szerint a már említett természetes színezőanyagokkal.

Formába öntés

Ezután már csak egy lépés van hátra, a formába öntés. Figyelj arra, hogy mindegyik formába ugyanannyi masszát önts, és ne felejtsd el azt sem, hogy a kesztyűnek még mindig rajtad kell lennie! Ha kész vagy, tedd őket olyan helyre, ahol biztonságban vannak, takard be és ne piszkáld 24 órán keresztül, amíg a szappan megkeményedik. Azért kell betakarni, hogy a szappan lassan hűljön le. Ellenkező esetben a szappan "megfázik", és törékeny lesz. 24 óra múlva vágjuk fel, és hagyjuk még érni sötét, de jól szellőző helyen 4 héten keresztül. Ez alatt minden víz eltávozik a szappanból, és tökéletes lesz az állaga.

Íme néhány bevált recept:

Fontos! Az igazi kézműves szappan alapanyagaiban is a minőséget és a természetességet kell, hogy tükrözze. Ezért figyelj oda a részletekre is. Hidrogénezett olaj helyett hidegen sajtolt változatot használj! A követező recepteket a fent leírt elkészítési módon bármikor elkészítheted.

Alaprecept:

320 gr pálmavaj

160 gr kókuszvaj

200 gr olívaolaj

96 gr lúg

250 gr folyadék (pl.: tisztított víz vagy kecsketej)

és persze illóolaj tetszés szerint

Sheavajas-kakaóvajas szappan:

289 g desztillált víz

104 g NaOH

190 g kókuszolaj

304 g olivaolaj

114 g napraforgóolaj (hidegen sajtolt)

76 g sheavaj

76 g kakaóvaj

A masszát két részre osztjuk, az egyik felébe keverjük az őrölt fahéjat és kb 5 ml fahéj illóolajat, majd a két masszából felváltva öntjük egy formába.

Aloe Vera szappan:

2,2 dl ásványvíz,

0,9 dl lúg (nátrium-hidroxid),

680g extra szűz olívaolaj,

0,12 dl méhviasz

0,5 dl aloe vera lé

Méz és tej szappan:

450g kecsketej szappan alap,

3 evőkanál organikus nyers méz

sárga és piros szappanszínezék.

Kávés szappan:

680g kecsketej szappan alap,

1 evőkanál friss őrölt kávé,

1 teáskanál mandulaolaj,

1-1,5 teáskanál illatanyag (ízlés szerint)

Címlapkép: Getty Images