Játszótér és park épült a pécsi szellemház helyén: így néz ki most

2016-ban bontották le Pécsen a 25 emeletes magasházat, a helyén parkot és játszóteret alakítottak ki.

Így néz ki most:

MTI/Sóki Tamás

MTI/Sóki Tamás

A bama.hu még januárban írt arról, hogy átadásközeli állapotban van a hely. A gumival borított játszóteret kerítéssel is körbevettek, a parkban padokat helyeztek el. Bokrokat ültettek, füvesítettek, új parkolókat telepítettek és elektromos töltőállomást is felszereltek. Az összesen 138 millió forintba kerülő fejlesztés során egy kávézót is kialakítottak.

Az egykori "szellemház" több mint két évtizedig állt üresen, ekkor határoztak úgy, hogy az életveszélyes ingatlant lebontsák. Még a rendszerváltás idején ürítették ki, miután rozsdásodást észleltek a szerkezetben. Korábban voltak tervek arra vonatkozóan, hogy kollégium lesz belőle, de ez nem valósult meg, a sorsa végül így rendeződött.

Egy videó arról, hogyan építették anno a magasházat: