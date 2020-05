Ezt látnod kell: szokatlan külsejű cukiság született Debrecenben + FOTÓ

A Debreceni Állatkert idén tavasszal is örömhírrel szolgálhat a 2018-ban érkezett wallisi feketeorrú juhok háza tája felől, miután nőstényük egészséges utódnak adott életet május 13-án mintegy 150 nap vemhességet követően. A kifogástalan étvágyú és életerős tündéri kis kosbárány jókedvűen és játékosan tölti idejét szülei gondoskodása mellett. Nevéről a Családbarát Magyarország Facebook-oldalán szavazhat a nagyközönség.

A Svájc délnyugati részén található Wallis kantonból származó feketeorrú különösen szívós, robusztus testfelépítésű hegyvidéki juhfajta. Beszédes elnevezését származási helye mellett bohókás külső jegyeiről, az orrán és a fejének arcorri részén elhelyezkedő fekete, maszkszerű foltjairól kapta. További jellegzetessége, hogy mind a hímek, mind a nőstények szarva jellegzetesen csavart. Kiegyensúlyozott, nyugodt vérmérsékletű, kifejezetten ragaszkodó fajta. A hazai állatkertek közül kizárólag Debrecenben megtalálható wallisi feketeorrú fajtával már a háromnapos gyermeknapi programon testközelből találkozhat a nagyközönség.

Fotó: Debreceni Állatkert

Címlapkép: Getty Images

