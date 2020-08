Ezt kár lenne kihagyni: fiatal tehetségek is indulnak a nívós fogathajtó versenyen

Ahogy már írtunk róla újra örülhetnek a lovassportok szerelmesei, hiszen ismét elrajtolnak a fogatok és egy újabb versenyen izgulhatnak kedvenceikért. Magyarország világszerte igazi lovasnemzetként ismert, így a lovsakultúra, lovassportok kiemelt szerepet töltenek be nívós hagyományaink sorában. A koronavírus-járvány miatt minden rendezvényt, eseményt elhalasztottak az otthon maradás és a megelőzés jegyében, ám a szezon nem maradt el csak később indult.

Az első 2020-as versenyt július elején rendezték meg Mezőhegyesen, amelyről szintén tudosítottunk, és természetesen most a nemzetközi 2*-os és nemzeti fogathajtó versenyt is nyomon követjük 2020. augusztus 7. és 9. között. A program részleteiről már írtunk, az izgalmas verseny pedig valószínűleg jó pár meglepetést tartogat majd. Az idei kisbéri versenyen több tehetséges fiatal is indul a Takarékbank támogatásával.

A fiatal tehetségek futamait egészen biztosan érdemes lesz nyomon követni. A verseny indulásáig pedig a HelloVidék mutatja be őket kicsit részletesebben.

Nagy Vanessza 2008. március 7-én született Tatabányán. Az Univerzum Lovasklub, Etei SE tagjaként lovagol, edzője Pille-Riin Roosileht. A fiatal versenyző szakága a póni fogathajtás. Vanessza édesapja, Nagy János egykori fogathajtó adott először szárat az akkor 4 éves Vanessza kezébe. Ekkor minden eldöntetett, a kislány azóta a fogathajtás és a pónik szerelmese. Első lovait, két sárga wels pónit 9 évesen kapta meg Karácsonyra.

Hamar résztvevőjévé vált a kisebb amatőr versenyeknek, azonban hivatalos versenyeken csak a minimális korhatárt betöltve, 12 esztendősen hajthatott. Elmondhatjuk, hogy villámrajtot vet, hiszen élete első megmérettetésén, idén Kistapolcsányban rögtön összetettbeli győzelemmel nyitott: díjhajtásban és akadályhajtásban egyaránt első lett, a maratonhajtásban pedig a 2. hely jutott neki. Az idénről jövőre tolódott junior EB-n való szereplés lebeg mostanság a szeme előtt legfőbb célként.

Hatalmas és mindent elsöprő lószeretet jellemzi, amit jól tükröz, hogy nemcsak hajt, hanem szívesen elvégzi a lovak körüli összes munkát. Kedvence Fanni nevű pónija, akivel debütáló versenyén nyerni tudott. Nem mellesleg lova is akkor versenyzett először, azaz tényleg ragyogóan összeszoktak!

