Ezt sok strandoló nem nézi jó szemmel: őket nem engednék a víz közelébe

Sok baranyai keresi fel a nyár folyamán Orfűt, az Orfűi-tóban és a Pécsi-tóban is előszeretettel úsznak júniustól szeptemberig. A hűsítő fürdés jólesik az ebeknek is, sokaknak viszont nem tetszik, ha egy kutyával kell együtt csobbanniuk, legyen az akár a legjámborabb jószág is. Így van ezzel lapunk egyik olvasója is, aki szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében nehezményezi, hogy Orfűn, az Árnyas Part Büfé alatti partszakasz területén az ebek is bemerészkedhetnek a vízbe. Úgy gondolom, a kutyáknak nem itt lenne a helyük a fürdőző kisgyermekek között

- írta a portál egyik olvasója.

Megkérdeztük a büfé tulajdonosait, a part kezelőit is, tapasztaltak-e hasonló panaszt. Mint mondták, nem ez az első eset, hogy a kutyások és nem kutyások véleménye nem egyezik a vízparti fürdőhellyel kapcsolatban. De fontos megjegyezni, hogy a törvény szerint kutyát azokon a területeken lehet fürdetni, amelyek nem számítanak az adott időszakban kijelölt természetes fürdőhelynek és nincs külön helyi jogszabályi tiltás az állatok fürdetésével kapcsolatban. A büfé alatti partszakasz pedig megfelel ezen kikötésnek, ugyanis a Pécsi-tóban csak a gát melletti résznél nem lehet állatot fürdetni

- tette hozzá a portál.

Mi alapvetően állatbarátok vagyunk, örülünk a kutyás és nem kutyás vendégeknek is. Nem is akarjuk megtiltani a kutyás fürdést, ugyanis sok gazdi érkezik hozzánk, a visszajelzéseik pedig szinte egytől egyig pozitívak.De tekintettel szeretnénk lenni a kutya nélküliekre is. A partszakasz egy részét már le is kerítettük, elrendeztük a terepet, egy pluszlejárót is tettünk a telek szélére, és két kutyavécét is kitettünk. A következő szezontól ezt ki is fogjuk táblázni kutyás lejáróként, itt a gazdik továbbra is strandolhatnak kedvenceikkel

- fogalmaztak a part kezelői, majd hozzátették, remélik, hogy mivel 7000 négyzetméter tartozik hozzájuk ezen a területen, a jövőben békésen elférnek egymás mellett kutyás és nem kutyás fürdőzők is.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!