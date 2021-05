Jó hír a lovassport hódolóinak: egész hétvégén szurkolhatnak itt kedvenceiknek

Magyarországon a lovaskultúra, lovassport a mai napig jelentős szerepet tölt be nívós hagyományaink sorában. A koronavírus-járvány, a lovassport rendezvényeket is átszabta, háttérbe szorultak az eddig rendszeresen megrendezett versenyek is.

De most májusban végre elstartolt a szezon: a lovasportok szerelmesei számára várva várt fogathajtó versennyel. Csütörtökön megkezdődött Mezőhegyesen, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. pályáján az idei Nemzeti Fogathajtó Verseny. Az istállókba május 3-ától kezdve lehetett behajtani, a versenyzőknek a helyüket elfoglalni, a versenynapok pedig 6-án, csütörtökön startoltak el.

A vasárnapig tartó viadalon a hazai lovasok mellett osztrák, cseh és romániai hajtók is bemutatják tudásukat: tizenkilenc négyes fogat, harminckét kettes fogat, valamint egyes fogatok és pónifogatok vesznek részt. Péntektől vasárnapig a sportrendezvényekre vonatkozó szabályváltozásoknak köszönhetően a hatóságilag kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek látogathatják a versenyt.

A nyitott versenynapok programja. Péntek 8.30 óra: díjhajtás. Szombat 9 óra: maratonhajtás. Vasárnap 9 óra: akadályhajtás.

Íme a részletes programtervezet:

2021. május 7., péntek

06:00 – 22:00 Istálló nyitvatartás

08:00 – 19:00 Versenyiroda nyitvatartás

08:30-tól Díjhajtás – parafogat és CAN-B egyes-, kettesfogat, CAN-A kettesfogatok,

CAN-A négyesfogatok

2021. május 8., szombat

06:00 – 22:00 Istálló nyitvatartás

08:00 – 19:00 Versenyiroda nyitva tartás

09:00-tól Maratonhajtás

Ezt követően Díjátadó ünnepség – gyalogosan, zsűritoronynál

2021. május 9., vasárnap

06:00-tól Istálló nyitvatartás

08:00-tól Versenyiroda és pénztár nyitás

07:15-08:45 Hivatalos pályabemutató

08:30-tól Harmadik állatorvosi szemle

09:00-tól Akadályhajtás – Gyermek, Junior, Fiatal Hajtó, CAN-B H1, CAN-A H1, CAN-A P2,

CAN-A P1, Parafogat

Díjátadó ünnepség - GYALOGOSAN

Akadályhajtás – CAN-B H2, CAN-A H2, CAN-A H4

Díjátadó ünnepség - GYALOGOSAN

