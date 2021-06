A japán cseresznyevirág szimbolikája: Mi a cseresznyevirág jelentése, a cseresznyevirág tetoválás jelentése?

A cseresznyevirágzás mindenki számára igazán emlékezetes jelenség, aki élete során látta már ezeket a különleges fákat virágba borulni. A cseresznyevirág világos vagy élénk rózsaszín szirmai az évszázadok során szorosan összeforrtak Japán kultúrájával, ahol minden évben ünnepelt jelenség a cseresznyevirágzás. Na de mit jelent a cseresznyevirág és miért ilyen különleges a cseresznyevirág nem csak a japánok, hanem az egész világ számára? Mi a japán cseresznyevirág szimbolikus jelentése, mit üzen a világ felé valaki, akin például cseresznyevirág tetoválás van?

A japáncseresznye

A japáncseresznye egy, a rózsafélék családjába tartozó díszfa, Japán nemzeti jelképe és egyben a japán nemzeti öntudat egyik kiemelt szimbóluma. Ezeknek a nemesített díszfáknak a jellegzetes, rózsaszínű virágai tavasszal, március vége és május eleje között nyílnak, néhány nap erejéig igazán varázslatos hangulatot teremtve, főként olyan helyeken, ahol egy egész fasort vagy parkot alkotnak a cseresznyefák. Érdekesség, hogy a japán cseresznyevirág meddő virág, vagyis nem származik termés a virágokból (egyébként a cseresznyevirág és a levél is ehető).

A japáncseresznye - ahogy a neve is mutatja - egy kifejezetten Távol-Keletről származó növényfaj. Megjelenése és igényei hasonlóak a közönséges cseresznyefához, azonban a japáncseresznye akár 8-10 méter magasra is megnő, levele pedig nem olyan durván fogazott, mint a nálunk található cseszesznyefáké, hanem hirtelen elkeskenyedő, hegyesebb. Japánban és Kínában a fa számos nemesített verzióban elterjedt: a japán cseresznyevirág lehet a fehér és a rózsaszín árnyalataiban bármilyen, sőt, a sárgászöld cseresznyevirág sem ritkaság.

Hanami, a cseresznyevirág ünnepe

Japánban a cseresznyevirágzás kiemelt fontosságú nemzeti ünnep, a cseresznyevirágzás megtekintésének elterjedt kultúrája van, ami számtalan turistát csalogat tavasszal az országba. Mivel a cseresznyevirág nyílása az időjáráshoz van kötve, minden évben más-más alkalommal történik meg, ezért a japán meteorológia minden tavasszal nyomon követi, hogy a szigetország melyik részén, hány százalékban borultak virágba a cseresznyefák. A hanami lényege a japán cseresznyevirág szépségének befogadása, az elmélkedés a természet szépségében, illetve a japán kultúrában a nemzeti öntudat átélése.

Mit jelképez a cseresznyevirág?

A cseresznyevirág, más néven szakura a japán nemzeti öntudat jelképe, a japán identitás szerves része. Japánban számos képzőművészeti alkotás, zenei és irodalmi mű foglalkozik a cseresznyevirágzás jelenségével. A cseresznyevirág csodálata összefügg a japán mentalitással: a japánok nagy figyelemmel követik a természet minden egyes rezdülését és csodálattal tekintenek a törékeny szépségű, az élet múlandóságát jelképező virágzásra, ami egyszerre boldog és szomorú.

A cseresznyevirág mint szimbólum egyúttal magában hordozza a tavaszi megújulást és a hozzá kapcsolódó új álmok születését és a reményteliséget, optimizmust. A cseresznyevirágzás időtartama mindössze néhány nap: a japánok ez alatt az idő alatt emlékeztetik magukat arra, hogy az élet múlandó, éppen ezért fontos, hogy minden egyes pillanatot kellőképpen megéljenek.

A japán cseresznyevirág az országban történelmi és szerelmi szimbólum is: a kontextustól függően utalhat háborús emlékekre, szerelemre és a gésákra is, akikkel a férfiak tiltott kapcsolatot létesítettek. A cseresznyevirág jelenthet továbbá nem csak párkapcsolati, hanem rokoni kötődést vagy megemlékezést, éppen ezért a japáncseresznyét gyakran ültetik temetőbe is.

Mit jelent a cseresznyevirág más kontextusban?

A cseresznyevirág jelentése nem csak a japán kultúrában fontos, a világ bármely részén találkozhatunk a cseresznyevirág ábrázolásával, akár egy cseresznyevirág tetoválás vagy cseresznyevirág mintás ruha formájában is. A cseresznyevirág jelentése akár cseresznyevirág tetoválás, akár cseresznyevirág dísz formájában utalhat a japán cseresznyevirág szimbolikájának bármely elemére, de leggyakrabban az élet szépségét és múlandóságát hordozza mögöttes jelentésként.

A cseresznyevirág nem csak szimbólumként jelenhet meg, hanem kifejezetten esztétikai célzattal is használják például ruhákon, hajdíszeken vagy festményeken. Ebben a verzióban a cseresznyevirág egyszerűen dekoráció, a szépségen kívül nem hordoz más jelentést.

Címlapkép: Getty Images