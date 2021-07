Idén sem marad el a természet operaháza: elképesztő koncertek várnak a Tisza-tó partján

Biciklitúrával, hajókázással és Miklósa Erika 30 éves jubileumi gálaestjével készülnek idén a Tisza-tavi Fesztivál szervezői. A tó körüli komolyzenei rendezvénysorozat a színes zenei felhozatal mellett szórakozást és mozgásélményt is biztosít az odalátogatóknak.

A július 30-tól augusztus 1-ig tartó fesztivált idén nyolcadik alkalommal rendezik meg a tó festői környezetében, a már megszokott helyszíneken kívül pedig idén több különlegességgel is készülnek a szervezők.

Programok a tó minden pontján

A Természet Operaházaként is ismertté vált rendezvény nyitányaként pénteken Tiszafüreden Miklósa Erika operaénekest is hallhatják élőben a látogatók, aki mellett többek között Pataki Bence, Wiedemann Bernadett, Wox Mirabils Kórus, Horti Lilla, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt, valamint a Tűzzsonglőrök is színpadra lépnek majd.

Szombaton a már szokássá vált biciklitúrán amellett, hogy közelebbről is meg lehet ismerni a tó és környezete szépségeit, strandolásra is lesz lehetőség, Kiskörén pedig a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyarország első mesterséges raftingpályáját is bemutatja a kerékpáros programon részt vevőknek.

Minden megállónál különleges szórakozás is biztosítja az aktív pihenést, Tiszafüreden például a New Step Fitnesz és Táncstúdió légtánc bemutatót tart majd, Abádszalókon pedig a 100 Tagú Cigányzenekar előadását is megnézhetik az érdeklődők, de fellép még a Sárik Péter Trió, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bajári Levente Harangozó Gyula díjas táncművész, és Szőke Nikolett Jazz előadását is meghallgathatják a fesztiválra látogatók.

A rendezvény harmadik napján a már hagyományossá vált hajós program az abádszalóki öbölből fog indulni, ahová idén rekordszámú, több mint 60 hajót, csónakot várnak. Emellett vasárnap indul a III. Operun futóverseny, amelyen Miklósa Erika is részt vesz majd. A táv 10 kilométer, a gyerekeknek az 1 kilométeres távot kell majd leküzdeni.

A fesztivál utolsó napján színpadra lép a Szent Efrém férfikar, St. Martin szaxofon és pánsíp művész pedig egy különleges helyszínen, egy erőmű tetején, a Süllőfészek előtt fogja elkápráztatni a vendégeket, akik csónakokból nézhetik majd az előadást.

Létrejött a Magyar Tavak Fesztiválja

Idén a szervezők létrehoztak egy új márkanevet, a Magyar Tavak Fesztiválját. Ezen cím alatt június végén már nagy sikerrel rendezték meg a Velence-tavi Fesztivált, jövőre pedig a Balaton fesztivál is csatlakozik a repertoár közé.

