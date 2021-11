Mindenki megdöbbent: eltörlik a lovaglást; kiáltvány készült a méltatlan döntés ellen

Nagy médiaérdeklődés mellett tartották meg az összejövetelt, melyen egyértelműen kiderült, hogy a sportág szimpatizánsait sokkolta a nemzetközi szövetség (UIPM) végrehajtó bizottságának múlt héten nyilvánosságra hozott döntése, amely szerint 2024 után a lovaglás kikerül az öttusa versenyszámai közül.

Történelmi jelentőségű a mai nap, példátlan felháborodás és összefogás jellemzi az öttusa-társadalmat

- kezdte beszédét több mint száz egybegyűlt előtt az ötkarikás bronzérmes Marosi Ádám, majd emlékeztetett arra, hogy három olimpián szerepelt és a statisztikák szerint a tokióit leszámítva, ahol nem lehettek szurkolók, a legnézettebbek közé tartozott a sportág.

Tokió után még csak arról volt szó, hogy a jövőben kilencvenperces lesz az öttusa, a lovaglás eltörlése fel sem vetődött. Úgy hoztak döntést a végrehajtó bizottság tagjai, hogy egyetlen szövetséget sem kérdeztek meg

- fejezte ki felháborodását a kétszeres egyéni világbajnok.

Az olimpiai ezüstérmes Balogh Gábor a Magyar Diáksport Szövetség elnökeként arról beszélt, hogy nemcsak a lovaglást kell megvédeniük, hanem azokat a fiatal sportolókat is, akiknek kockán forog a jövője. Az emlékezetes, 1999-es margitszigeti vb győztese ezt követően felidézte, hogy a UIPM regnáló vezetése hogyan nyirbálta, csonkította meg az öttusát, ám ezek a módosítások nem tették közönségvonzóbbá a sportágat.

Az eddigi változtatások nem értek célt, nagyon hangosan meg kell szólalni a sportág jövője érdekében. Oda kell állni a tradíciók mellé. Időt kell nyerni, hogy 2028-ban is legyen öttusa az olimpián. Nem a számcserén kell gondolkodni, hanem azon, hogy a lovaglás szabályait hogyan lehet megreformálni

- hangoztatta Balogh Gábor.

Az olimpiai bajnok Török Ferenc jogászként arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi és a magyar szövetség alapokmányában is meghatározott öt szám szerepel.

Amíg egy adott szám szabályait változtatják, addig az még öttusa, de ha kivesznek egyet, az más már sportág, és az ellentmond az alapító okiratnak

- hangsúlyozta, majd azzal folytatta, hogy az alapokmányt önhatalmúlag megváltoztatni nem lehet, csak a közgyűlésnek van ehhez joga. Azt javasolta, hogy a magyar szövetség a Magyar Olimpiai Bizottsággal összefogva forduljon a NOB-hoz. Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor Los Angeles megkapta a 2028-as olimpia rendezési jogát, az öttusával együtt vállalta a feladatot, így most nem mondhatja, hogy csak lovaglás nélküli sportágat hajlandó rendezni.

A fiatalok nevében Kardos Bence, Gulyás Michelle és Bőhm Csaba is hangsúlyozta: senkitől sem lehet elvárni, hogy párhuzamosan belekezdjen egy olyan új tusa megtanulásába, amiről még nem is lehet tudni, hogy mi az.

Az eseményen megjelent Bretz Gyula, a hazai szövetség elnöke is, akit az elmúlt napokban többen megróttak azért, mert szerintük a MÖSZ nem állt ki a versenyzők, illetve a lovaglás mellett. Az elnök kiemelte, hogy ő maga is lovagláspárti, és a szövetség elnöksége is a lovaglást tartalmazó öttusa mellett foglalt állást egy online-konferencián. Szólt arról, hogy beszélt Schmitt Pál NOB-taggal, az öttusa támogatójával is a kialakult helyzetről, illetve úgy fogalmazott, statisztikák bizonyítják, hogy az öttusában a rizikót nem a lovaglás, hanem a rossz rendezés és a gyenge lóállomány jelentette.

Mivel jövő februárban, a téli olimpián döntenek a 2028-as öttusáról, addig minden erőfeszítésnek van értelme

- mondta, és hozzáfűzte, az angolok meg fogják támadni a végrehajtó bizottság döntését, amit önhatalmúlag nem hozhatott volna meg, pert indítanak a jogi szabálytalanságok miatt.

Arra a kérdésre, hogy valaki látott-e olyan dokumentumot, amely azt bizonyítja, hogy az UIPM-en nyomás van a NOB részéről, Bretz Gyula azt válaszolta, hogy ilyen dokumentumot senki sem látott, de a UIPM főtitkára szerint létezik.

A kiáltványt aláírók Thomas Bachnak címzett állásfoglalásukban kiemelik, hogy a 110 éves múltra visszatekintő öttusa körül komoly zűrzavar alakult ki a UIPM elnökségének határozata következtében. Jelzik, hogy a döntést a nyilvánosság kizárásával, az öttusázó társadalom véleményének megkérdezése nélkül hozta meg a vezetőség, amely arra hivatkozott, hogy a NOB ragaszkodott ehhez a változtatáshoz annak fejében, hogy a sportág továbbra is az olimpia programján szerepelhessen.

Ezen állítás igazságtartalmát nem vizsgálva, mi, egykori és jelenlegi olimpikonok, valamennyi öttusázó nevében fordulunk önhöz, hogy személyes fellépését kérjük az ügyben. A lovassport mint versenyszám véleményünk szerint továbbra is nélkülözhetetlen alapját képezi az öttusasportnak, a legösszetettebb sportágnak

- olvasható a kiáltványban, amely kitér arra, hogy miként az elmúlt két évtizedben, úgy továbbra is mindannyian készek elfogadni bizonyos újításokat a versenyszabályzatban, a sportág modernizálása, népszerűbbé és követhetőbbé tétele érdekében.

Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a lovas versenyszám megszüntetése nem jelentene megoldást az öttusasportot övező kihívásokra, épp ellenkezőleg, további problémákat generálna, miközben sportolók százainak többéves kemény munkáját döntené romba

- szögezik le az aláírók, akik úgy vélik, "a megoldás a lovaglás technikai követelményeinek megemelésében rejlik".

A kiáltvány arra kéri a NOB-elnököt, hogy hatáskörénél fogva lépjen fel a döntés ellen, "amely nyilvánvalóan káros és ártalmas nemcsak az öttusasportra, de az olimpiai játékok presztízsére nézve is".

