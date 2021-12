Kilátó a templomtoronyban: csodás panoráma nyílt Nyíregyháza belvárosára

A templomok, mint a vallásgyakorlás épületei és színterei, tárgyi és eszmei örökségük révén jelentős szerepet töltenek be Európa kulturális életében. A Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház - egy határon átnyúló pályázat segítségével - most a turizmusba is aktívan bekapcsolódik.

A templomtorony felújításának köszönhetően a látogatók 29 méter magasról csodálhatják meg a nyüzsgő Kossuth teret, mindennap 9 és 17 óra között. Nappal a város panorámáját élvezhetjük, míg később a naplementében gyönyörködhetünk. A kilátást ebben a hónapban az adventi fények teszik még különlegesebbé.

Az új attrakció lehetőséget kínál arra, hogy a helyiek és a városba érkező turisták új szemszögből ismerjék meg Nyíregyházát

- mutatott rá Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A kilátót Palánki Ferenc, megyés püspök szentelte meg advent második vasárnapján. Beszédében kiemelte, fontos, hogy az egyházi örökségként ránk maradt építészeti értékeket megőrizzük, a kulturális és turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően pedig széleskörűen ismertté tehetjük őket.

A nyíregyházi templomban további beruházások is várhatóak: tervezik az orgona felújítását, egy közösségi tér létrehozását, valamint a templom másik tornyában egy harangjáték kialakítását. A város polgármestere, Dr. Kovács Ferenc abban bízik, hogy fejlesztések eredményeként a műemlék templom a szakrális központi szerepén túl Nyíregyháza kiemelt turisztikai helyszínévé válhat.

Címlapkép: Getty Images