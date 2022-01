Őrület, hol pihen a vidéki elit: hiába a húzós árak, tömegek utaznak ezekre a helyekre

Ahogy aztán a járványadatok javultak, egyre közelebb került a nyitás, viszont ehhez a szektor részvevőinek nagy segítségre volt szüksége. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program a legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye. A Program zászlóshajójaként útjára indított Kisfaludy Szálláshely-fejlesztési Konstrukció 2017-től 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keret teszi lehetővé a szálláshelyek minőségi megújulását, szintlépését.

Elmondhatjuk, hogy nagyjából visszakapaszkodott a turizmus a nyitás után, a szálláshelyek fel vannak töltve, de a gazdagabb régiók idősebb turistái, jellemzően a németek közül sokan elmaradtak, egyfajta vendégcsere történt, helyettük a magyar turisták utaztak idén belföldön többet. Persze azt az árszintet a szállások tekintetében magyar turistákkal nem tudjuk elérni, hiszen kevesebb szolgáltatást vesznek általában igénybe, mint a külföldiek, nem járnak úgy étterembe és a többi. A kormány turizmusfejlesztési stratégiája, a Kisfaludy Program egyedülálló, ez az első célzott ágazati stratégia, és minden részágát fejleszti a turizmusnak, a sportturizmust, egészségturizmust, az agroturizmust vagy falusi turizmust, ez utóbbinál például szobánként egymillió forintot kaphattak fejlesztésre a vendéglátók

- mondta el Dr. Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke a HelloVidék kérdésére.

Szignifikánsan érezzük a megmozdulást, jól beindult a turizmus, elégedettek vagyunk. Igaz, a németek helyett most főleg magyarok jönnek, csehek és lengyelek csak szórványosan, ez utóbbiak inkább Hajdúszoboszlót és a környékét részesítik előnyben. A legtöbben Németországból érkeznek ide, a turisták 23 százaléka, a V4 országokból 13 százalék, Ausztriából 15 százalék, a turisták 40 százaléka pedig a Balaton valamelyik részénél kötött ki, ami persze rendesen felhajtotta az árakat. Ez a turistáknak nem tett jót, de nekünk, vendéglátóknak igen

- összegzett Dr. Mörk László.

A műemlék jellegű kastélyok felújítási programja folyamatosan zajlik, de van sok olyan impozáns történelmi jellegű építmény, vagyis kastély vagy várkastély Magyarországon, amelyik manapság hotelként működik, így várja a kényeztetésre vágyó turistákat. Ezekben bárki átélheti a történelmet, miközben vérbeli arisztokratának érezheti magát néhány napig, elvonulva a hétköznapok stresszéből. Összeszedtük, melyek azok a legnevesebb kastélyhotelek, ahová a legtöbben elutaznak kikapcsolódni.

1. La Contessa Kastélyhotel, Szilvásvárad

A Szilvásváradon, közel 7 hektáros ősparkban található, több mint százéves múltra visszatekintő kastélyhotel a rég letűnt idők eleganciáját kínálja, a hamisítatlan élményt az elegáns olasz bútorok és nemes anyagú függönyök teszik teljessé.

A Pallavicini őrgrófi család egykori birtokán 650 négyzetméteres wellness részleg csábítja azokat, akik egy vidéki, romantikus kastélyban pihennék ki magukat. Tradicionális török gőz és hammam kezelő - ahol fekete szappanos natúr kezelés és Hammam tápláló kezelés várja a vendégeket - és minden olyan pazar wellness szolgáltatást megtalálunk, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen wellnessrészlegből sem. A szolgáltatások mellett a különleges domboldali elhelyezkedés, a páratlan szépségű Bükk és két panoráma üvegfal fokozza az egyedülálló élményt.

2. Kőkapu Vadászkastély, Nagyhuta

Vadregényes erdei környezet és főúri hangulat. A svájci vadászkastélyok mintájára készült kastélyépületben a Zemplén hegyvonulatai és a kastély lábánál található csónakázó tó mesés panorámájában gyönyörködve valóban úgy érezhetjük, hogy tökéletes búvóhelyre találtunk a világ elől és ahol csendes, elegáns környezetben pihenhetünk zavartalanul távol a város zajától.

Amennyiben az időjárás kedvező és az aktív pihenést részesítjük előnyben, a környéken a Rákóczi-vár, a Vártemplom és a Megyer-hegyi Tengerszem mind olyan látnivaló, amelyek kiváló kiránduló célpontok lehetnek. Ha viszont az időjárás nem kedvez a természetjárásnak, a kastélyudvarban található Fürdőház wellness élményei garantálják a pihenést és nyugalmat.

3. Gróf Degenfeld Kastélyszálló, Tarcal

Festői környezetben, a Tokaj-hegyaljai borvidék szívében várja a kitűnő borokat, igényes kikapcsolódásra vágyó vendégeit a 100 hektáros Gróf Degenfeld szőlőbirtok központjában a kastélyszálló. A monarchia korát idéző eleganciájú, az egykori történelmi kúriából kialakított szálloda szobái a régi idők hangulatát a jelen kényelmével ötvözve nyújtanak felejthetetlen élményt.

2019-ben hazánk legszebb szőlőbirtokának választott területen 1994 óta termelnek kiváló minőségű borokat. Az irántuk érdeklődőknek a pincelátogatás és borkóstolás kihagyhatatlan élmény, mely során 5, 7 és 8 különböző bort kóstolhatnak.

A zavartalan pihenést masszázs szolgáltatások, medence és szauna, aktív kikapcsolódásként pedig teniszpálya és a francia pétanque teszi teljessé.

Az egyedülálló romantikát kedvelők lovashintózás közben még Tokaj-Hegyalja látnivalóit is megismerhetik.

4. Kastélyhotel Sasvár, Parádsasvár

A Mátra büszkeségének is hívják a gyönyörű kastélyt, melynek parkjában tavacska is található. Az Ybl Miklós tervezte kastély volt már főúri rezidencia, gyerektábor és lepusztult, elhagyatott rom is. De feltámadt, és 1996 óta szállodaként üzemel.

Teniszpályával, medencéket, szaunát, szoláriumot és pezsgőfürdőt kínáló wellnessrészleggel, valamint magyar és nemzetközi ételeket felszolgáló, à la carte étteremmel várja vendégeit a kastély. A közelben található több ólomkristályokat előállító manufaktúra, üvegfúvó műhely és bemutatóterem, valamint a Mátra csodaszép tája is számos látnivalót kínál. A közelben található Ilona-vízeséshez mindenképp tegyünk egy gyalogtúrát, ha erre járunk, de Kékestető és Galyatető is csak pár kilométerre fekszik innen.

5. Palotaszálló, Lillafüred

Úgy tartják, gróf Bethlen András földművelésügyi miniszter egy vadászat során fedezte fel ezt a lenyűgöző helyet 1892-ben, és Vay Lilla úrhölgy tiszteletére nevezte el Lillafürednek. Darányi Ignác (1849-1927) mezőgazdasági miniszter nevéhez fűződik a lillafüredi és tátralomnici idegenforgalom fejlődése is. A Tátralomnicon található szecessziós épületet 1905-ben tervezték és építették meg, ami akkori nevén Palota Palace volt, majd Grand Hotel Praha lett. Lillafüred üdülőteleppé fejlesztését gróf Bethlen István miniszterelnök vetette fel az 1920-as években. Egy olyan kormányüdülőt képzelt el, ahol fogadásokkal egybekötve ápolhatják a nemzetközi kapcsolatokat. A szálló 1929-ben elkészült, de felavatására csak 1930-ban került sor – visszafogott ünnepségsorozat keretében

Az elit és a művészek kedvenc helye volt a szálló 1930 és 1945 között. 1929-ben elkészült, de felavatására csak 1930-ban került sor – visszafogott ünnepségsorozat keretében. 1945-ig a vendégek elsősorban a korabeli elit köreiből kerültek ki: konferenciákat rendeztek, hírességeket láttak vendégül.

1933-ban az írókongresszusra érkező József Attilát a táj szépsége ihlette az egyik legszebb magyar szerelmes vers, az Óda írására. Részben a lillafüredi Palotaszállóban játszódik a ma is népszerű, 1934-ben forgatott Meseautó című film.

A második világháborúban hadikórházat rendeztek be itt a sebesült orosz katonák számára, és bár az épület nem rongálódott meg jelentősen, a kórházi üzemelés helyrehozhatatlan károkat okozott az eredeti berendezésben. A háború után az üzemeltetési jog a Bükki Gyógyfürdőkre, majd a Szakszervezetek Országos Tanácsára szállt. A szálloda ezután 40 évig SZOT-üdülőként üzemelt, ahol beutalt dolgozók üdülhettek.

Az épület 1993-ban lett a Hunguest Hotels szállodalánc tulajdona, ezt követően került sor a kor- és hangulathű felújítására, korszerűsítésére, szolgáltatásainak jelentős bővítésére.

A lillafüredi Palotaszálló 2015-ben a Magyar Értéktár nemzeti értéke lett.

Hámori-tó, Függőkert, Erdei kisvonat, mésztufa barlangok, pisztrángtelep, őskohó, Lillafüredi Libegő, családi élménypark és még megannyi élmény és programlehetőség várja az ide utazót. Lillafüred nemcsak a romantikára vágyó szerelmesek és gyermekekkel érkező családok kedvelt célpontja, de klimatikus gyógyhelyként egyre nagyobb népszerűségnek örvend a rekreációra, feltöltődésre vágyók körében is.

6. Forster Vadászkastély, Bugyi

Budapesttől 20 km-re, Bugyi Nagyközségben található, a XIX. század végén épült festői szépségű, több hektár ősparkkal körülhatárolt Forster Vadászkastély és Szálloda.

A városhoz közel, de a zajoktól távol, természetes környezetben, tradicionális magyar ízekkel, egyedi gasztronómiai és programlehetőségekkel, sajátos látványelemekkel várják a vendégeket.

7. Batthyány Kastélyszálló, Zalacsány

Az apró település szélén fekvő festői szépségű kastélyszálló egy 300 éves, 6 hektáros ősparkban csalogat pihenésre, pár kilométerre Hévíztől.

A fővárost leszámítva Hévíz az ország leglátogatottabb települése, Bük a harmadik, Zalakaros az ötödik, Sárvár pedig a nyolcadik a rangsorban.

Zalacsányban a felhőtlen kikapcsolódást termálvizes élménymedence, szaunaszeánszok, grillterasz, gyermekjátszótér, lelkes animátorok által szervezett programok, számos sportolási lehetőség és persze korlátlan wellness használati lehetőség garantálja. A hajdani nemesi otthon melegét elegáns éttermükben házias ételeikkel igyekeznek visszaidézni.

A kastély közvetlen szomszédságában található nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, 18 lyukú golfpályán a szálloda vendégeként kedvezményes áron akár golfozhatunk is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján jelenleg Hévízen 681 szálláshely - 54 százalékuk szálloda - 4417 szobát tart fent 9764 férőhellyel. Az idei nyár Hévízen jól alakult, a tavalyihoz képest 23 százalékkal több vendéget és 27 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak.

A vendégéjszakák 74 százalékát belföldiek töltötték el, a turisták közel fele 55 év alatti, 23 százalékuk budapesti és még közel ennyien voltak Pest megyeiek. A legtöbb külföldi turista német, cseh, szlovák, osztrák és lengyel volt az elmúlt három nyári hónapban - ismertette Horváth Péter, a Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, amiről itt számoltunk be részletesen.

Óriási lendületet adhat a térségnek, hogy április óta újra állami tulajdonban van a Sármellék-zalavári repülőtér, ahol hamarosan elkezdődhetnek azok a fejlesztések, amelyek "soha nem látott szintugrást" eredményeznek. Sármellék lesz "a nyugat kapuja" közvetlen összeköttetésekkel, ami még több vendéget hozhat, és csökkenhet a szezonalitás.

8. Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj

Ez a történelmi kastélyban működő, 4 csillagos wellness szálloda Soprontól mindössze 25 km-re és Bécstől 95 km-re fekszik. A szállodában ingyenes wellnessrészleg áll rendelkezésre.

A csodálatos, 17. századi kastélyt gyönyörű park veszi körül.

A wellnessközpontban fedett és szabadtéri medence, finn és bioszauna, valamint aromaterápiás gőzfürdő várja a vendégeket.

A szállodában elsőosztályú étterem, wellnessbár, koktélbár és kávézó is található. A környéken kerékpározni, lovagolni, horgászni, golfozni, vadászni és paintballozni is lehet. A Szidónia Kastélyszálloda az Osztrák-Magyar Várszövetség tagja.

Címlapkép: Getty Images