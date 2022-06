Jó hír a fesztiválozóknak: idén is ott lesz az ALDI olcsó, bolti árakkal

Az ALDI immár hat éve debütált a Sziget Fesztiválon: az áruházlánc kifejezetten fesztiválozókra szabott pop-up boltjával települt ki Európa egyik legnagyobb zenei eseményére, amelyben élelmiszerekkel, friss zöldség-gyümölcs kínálattal, helyben sült pékáruval várta a résztvevőket. Az üzletben a megszokott, alacsony bolti árakon vásárolhattak be a fesztivál látogatói. A fesztiválbolthoz kapcsolódóan felállított grillteraszon az ALDI szakácsai kérésre ingyenesen készre is sütötték az üzletben vásárolt termékeket.

2017-ben már a VOLT Fesztiválon és a Balaton Soundon is megjelent az ALDI kínálata. A Gyerekszigeten a családok játékos formában ismerkedhettek meg az üzletek felépítésével, a szurkolók pedig tavaly, a labdarúgó Európa-bajnokság során az Akvárium Klubnál kialakított szurkolói zónában találkozhattak az áruházlánc Foodtruckjával.

Az ALDI idén is kiveszi a részét a magyar fesztiválszezonból. A zenei események látogatói a Balaton Sound-on, a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Sziget Fesztiválon és a VOLT Fesztiválon találkozhatnak majd az ALDI kitelepülésével.

A júniusban megrendezésre kerülő VOLT Fesztiválon, valamint az augusztusi Sziget Fesztiválon egy közel 300 négyzetméteres pop-up bolttal, a rendezvényre hangolt, több mint 250 árucikkből álló kínálattal – a friss élelmiszerek mellett a gondtalan fesztiválozáshoz szükséges non-food termékekkel – és Grill Zónával várja az áruházlánc a látogatókat.

A Balaton Soundon és a SZIN-en a Grill Zóna mellett egy ingyenes ALDI Lounge is megnyitja kapuit a pihenni vágyók számára, ahol a zenéről saját DJ gondoskodik majd.

Nagyon örülünk, hogy végre ismét jelen lehetünk a nyári rendezvényeken, ahol a megszokott, alacsony bolti árakon kínálunk élelmiszereket, illetve pénztárcabarát étkezési lehetőséget a résztvevők számára. Bízunk abban, hogy termékeink minősége és alacsony áraink a fesztiválok látogatóit is meggyőzik arról, hogy a rendezvényeken kívül is érdemes minket választani

- mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az áruházlánc a sporteseményeken továbbra is aktívan részt vesz, már az év első felében több nagyszabású sporteseményen jelen volt. Áprilisban az UltraBalatonon találkozhattak a versenyzők és a szurkolók az ALDI-val, a május végi Tour de Balaton kerékpárversenyen pedig a töltőállomásokon az ALDI kedvelt termékei várták a versenyzőket. Május utolsó hétvégéjén az ALDI az ország legnagyobb női futóünnepén, az általa immár hetedik alkalommal támogatott, Budapesten megrendezett ALDI Női Futógálán is megjelent. A sporteseményen egyénileg, családilag és váltóban is változatos távokon – 600 méteren, valamint 2,5, 5 és 10 kilométeren – várták a futni, gyalogolni, illetve az egészségükért aktívan tenni vágyókat a Népligetben.

