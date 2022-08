Hódít az új vízi őrület: egy vagyont fizetnek ki ezért a tehetős magyarok

Az országban több helyen működnek hajós iskolák, ahol bárki megszerezheti a vízi járművekkel való közlekedéshez szükséges képesítéseket és engedélyeket. De először tisztázzuk, melyek is ezek a járművek pontosan, és van-e közöttük olyan, amelyiket akár vezetői engedély nélkül is használhatunk:

1. Jetski bérlése és használata

A jetski egy belső vízsugaras meghajtású, motoros vízi jármű. 1965-ben találták fel, azóta két fajtája alakult ki: az üléssel felszerelt és az állva irányítható típus. Kialakítástól függően 1-4 személy utazhat rajta. Évek óta az egyik legnépszerűbb, hobbi célra használt vízi jármű itthon is, de a vízi rendészet óvatosságra int a használatát illetően, mert minden évben több baleset is származik a felelőtlen használatából. Mivel elektromos robbanómotorral rendelkezik, így a tavainkon és a folyóinkon is használható. A Tisza-tavon fél óra jetskizés jelenleg 35 ezer forintba kerül, de valószínűleg még az idén emelkednek majd az árak.

2. eFoil, az új őrület

Az eFoil egy viszonylag új vízisport: egyedülálló módon egyesíti a szörfözés, a kite foil, a repülés, és a snowboardozás izgalmait. Ugyanakkor azoknál könnyebb megtanulni, akár 20 percen belül már a vízen hasíthatunk vele.

Az eFoil (elektromos hydrofoil) egy, az alján propelleres stabilizátor szárnnyal ellátott szörfdeszka. A szárny a felhajtóerő segítségével kiemeli a deszkát a vízből, így úgy tűnhet, mintha a szörfös lebegne a víz felett. Kite-osok, windsurfösök, és szörfösök is előszeretettel használnak foillal felszerelt boardokat. Ezek a sporteszközök a foil segítségével kisebb szélben is használhatók, így Magyarországon kifejezetten ideálisak, hiszen nálunk nincs túl nagy szél és túl sok hullám a vizeinken.

Az elektromos meghajtás miatt, ami az igazi újdonság a sima foilhoz képest, és ami tovább növeli a sebességet, ráadásul olyan vizeken is foilozhatunk, ahol motoros meghajtású vízi sporteszközök használata tiltott, mint például a Balatonon.

Bérelni akkor lehet eFoilt, amikor már túl van valaki 1-2 óra oktatáson, és önállóan, biztonságosan tud gyakorolni, vagy már eleve tudsz foilozni (windszörf vagy kitesurf). Oktatási és bérlési helyszínek: a Facebookon csatlakozhatunk az „Efoil Hungary” csoporthoz, itt olvashatunk részletesen oktatási helyszínekről, bérléssel kapcsolatos részletekről. Az efoil bérlése nem olcsó: 32000 Ft/óra

3. Motorcsónakkal is hasíthatunk

Motorcsónaknak a nagyobb méretű hajótesttel rendelkező, 4 kW vagy annál nagyobb teljesítményű motorral felszerelt hajót nevezik. A 2 kW alatti teljesítményű (segéd)motorral meghajtott csónakot vagy ladikot motoros csónaknak, a 20 méternél hosszabb testűt már motoros hajónak vagy jachtnak hívják. Az anyagát tekintve készülhet fából, műanyagból, fémből, vagy ezek kombinációjából.

Magyarországon az, aki nem rendelkezik kishajóvezetői jogosítvánnyal, szigorúan csak skipperrel bérelhet ki akár egy kisebb motoros csónakot is. A hajózáshoz értő szakemberek hívják így azt, aki vezeti ezeket a vízi járműveket, mivel szerintük még nem kapitány, de nem is kormányos, mert az megint mást jelent. A skipper egy hivatásos kishajó-vezetői képesítéssel rendelkező személy, aki korlátozott területen vezethet motoros járművet.

A 140 lóerős, hat méter hossz körüli, gyors motorcsónak napi bérlése átlagosan 90 ezer-100 ezer forint között mozog. Külön kaucióként fizetni kell a hajóért 100 ezer forintot, a kapitányi szolgáltatás 20 ezer forintba kerül egy napra, a hajóátadási és takarítási díj további 15 ezer forint. A bérléshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, hajózási jogosítvány (ha ez van, nem szükséges kapitányt bérelni). Motorcsónakot az országban egyedül a Tisza-tavon lehet saját jogon bérelni.

A Tisza-tavon megengedettek a motoros járművek is

A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb – részben – állóvize, 127 négyzetkilométeres területével négyszer nagyobb, mint a Velencei-tó. Mivel jogilag és földrajzilag folyónak minősül - bár tavi körülmények között hajózhatunk rajta -, Európában egyedülálló módon, a robbanómotoros járművek használatának nincsenek korlátai, szemben például a Balatonnal, ahol csak vitorlás és elektromos vízi eszközök, járművek használata megengedett.

A Tisza-tó Yacht Charter a hajózási kultúra terjesztését, megismertetését tűzte ki célul, a társasági hajózást, vízi sportokat és folyami túrázást kedvelők számára nemcsak vitorlást, hanem motorosokat is kínálnak. A Tisza-tó Yacht Charter hajózási területe a Tisza-tó térsége, szűkebben Abádszalók és környéke, valamint a Tiszának azok a szakaszai, amelyek alkalmasak a vitorlás és/vagy motoros hajózásra.

A Tisza-tavi, stílszerűen Popeye-nek elnevezett hajós iskola online képzési engedéllyel rendelkezik, így itt nem kell többnapos tanfolyamon részt venni, az otthonunkban is felkészülhetünk az elméleti vizsgára. A jelentkezőnek be kell töltenie a 17. életévét, de a gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 18. életév. A naponta induló képzésekhez bármikor csatlakozhatunk. Elméleti vizsga az országban 6 helyen történhet, a gyakorlati oktatás, vizsga Abádszalókon zajlik, de igény esetén több helyszínen is lehetséges: Szeged, Agárd vagy Budapest szerepel az iskola kínálatában. Jetki, motoros, vitorlás-kishajós képesítéseinkkel szerzett jogosítvány egész Európában érvényes, 20 m hajó hosszig, 12 fő-ig.

Minden vízi jármű használatához jogosítványra van szükség a jogszabály szerint. Ugyanakkor van egy joghézag a jetskiket illetően, a kishajó megnevezés, ugyanis az olyan motoros, elektromos vagy vitorlás járművet illeti meg, amelynek a hossza 7 méternél több, vagy legalább 20 lóerős motor hajtja, a befogadóképessége pedig maximum 12 főig terjed

- mondta el kérdésünkre Jászberényi Attila vitorlásoktató, a Tisza-tó Yacht Charter alkalmazottja.

Ahhoz, hogy valaki ennél nagyobb járművet akár béreljen, akár saját használatra vásároljon, hajólevél, lajstromszám kell, valamint kishajóvezetési tanfolyamot kell elvégeznie. A jetskik esetében van arra lehetőség, hogy ezek nélkül is kipróbálja magát valaki például a Tisza-tavon, ugyanis a J lajstromszámú jetskire, sárga bójákkal elkülönített, kijelölt területen bárki felpattanhat. A H lajstromszámú jetski bármilyen használata viszont már vezetői tanfolyamhoz és jogosítványhoz kötött.

A kishajóknak van egy felső hosszhatára is, ez pedig 20 méter, e fölött már komoly hajózási engedély szükséges a vízi jármű használatához.

Ez a húsz méter ne tévesszen meg senkit, hatalmas jármű is lehet kisgéphajó, vitorláshajó, aminek a használata komoly szakértelmet igényel, még akkor is, ha kedvtelési célú képesítéssel a hazai vizeken vezethetik őket. Ne felejtsük el azt sem, hogy egy átlagos jetski 300 lóerős, 8-10 millióért megvásárolható, viszont nincs 4 méter, amekkora hossztól hivatalosan egy kishajó kezdődik. Így egyfajta joghézag áll elő a J jetskiket illetően. De a hajózási szabályzattal tisztában kell lennie annak, aki felül egy ilyen járműre, nem száguldozhat vele senki ész nélkül, mert roppant balesetveszélyes. Tehát ha valaki nem egyszeri használatra akar kibérelni például a Tisza-tavon egy jetskit, az jól teszi, ha egy alap kishajó-vezetői tanfolyamot elvégez, hogy megtanulja tisztelni a természetet, a vizet, és alázattal használjon bármilyen vízi járművet.

A jetskiről sokan egyfajta riviéra sporteszközként gondolnak, és történt már olyan, hogy a szülők megajándékozták vele a gyereket, aki aztán súlyos balesetet okozott. Gondoljunk bele, a jetski 120-130 km/h-val is képes hasítani a vizet. A vízen közlekedésnek is el kell sajátítania a kultúráját, hiába nincsenek felfestve az útjelzések, nincsenek jelzőtáblák, vagyis nincs sehol kerítés, de komoly szabályok vannak, amiket meg kell tanulni, és be kell tartani, hogy örömforrás, és ne életveszélyes segédeszköz legyen bármilyen vízi jármű, hangsúlyozta ki a szakember.

Nálunk, a Tisza-tavon az eFoil még nem annyira felkapott, de olyan ez, mint az elektromos roller. Hatalmas erő van benne, ezért nagyon nem mindegy, ki és hogyan használja. A jetskivel minden évben történik baleset felelőtlenség és ostoba használat miatt, és bár egyelőre az eFoil nincs leszabályozva, ha megtörténik vele az első baj, biztosan előveszik a jogalkotók, mint az elektromos rollert. Egy ilyen eFoil hatmillió forint körüli áron vásárolható meg, és akár 30 km/h-val is hasíthat vele az ember a vízen, gondoljunk csak bele.

Három kulcskifejezést emel ki a szakember: felelősség, tisztelet és alázat. Ha ezzel nem rendelkezik valaki, ne vezessen vízi járművet, ahogy a közútra sem engednek ki akárkit, komoly vizsgafeltételekhez kötött a személygépkocsi-jogosítvány is. Mi ezt oktatjuk, ha elvégez egy tanfolyamot valaki, akkor megtanulja az alapvető hajós attitűdöt, ami nélkül életveszélyes üzem a vízen közlekedés bármilyen formája.

Motorcsónakok bérlése országszerte

Kis Duna: kisdunahajokolcsonzo.hu; (Ráckeve, Kis Duna sor 1.) Ráckevén többféle típus közül választhatunk, 6 db kisebb és közepes méretű motoros csónakból áll a flotta, Yamaha 9.9 lóerős motorokkal. Ezek a hajók olyanok, mint a nagyok: kormányállás, árnyékoló bimini, teljes felszereltség. Óránként 7000 Ft-nál kezdődik a bérlés, kezdőknek ideális választás a Kis-Duna: Budapest közelsége, a Ráckevei Duna ág nyugalma és korlátozott forgalma segít megalapozni az önálló hajóvezetői tudást. Az elindulás, kikötés, alapmanőverek nem okoz nehézséget a kisgéphajó tanfolyam elvégzése után megszerzett jogosítvánnyal azokat a manővereket kell csinálni, amiket a vizsgán is kértek tőlünk. Ha ezek már mennek, jöhetnek a nagyobb vizek!

Duna: szalljvizre.hu; Dunaújvárosban Tiringer Györgynél (Dunaújvárosi Csónakház 2400 Dunaújváros Alsó sétány) bérelhetünk olcsóbb motoros csónakot és kisgéphajót is. A motoros csónak 10 lóerő teljesítményű, akár óránként is bérelhetjük, 6000 Ft/óra körüli áron. Kisgéphajót, amely már 50 lóerő teljesítményű, óránként 16 000 Ft áron vihetünk, ehhez jön még 50 000 Ft kaució. A kaució arra az esetre való, ha kárt okoznánk a hajóban. És hogy merre kirándulhatunk Dunaújváros környékén? Gyönyörű helyekre látogathatunk el:

északi irányban találjuk a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Területet, csodálatos vidék, ártéri erdőkkel, fürdésre csábító folyóparttal, ha csendesen megyünk, akár madárlessel

déli irányban a kisapostagi Dunai Gyöngy Yacht Kikötő és Bárka Étterembe tehetünk kirándulást, amelynek célpontja egy kis gasztronómiai élmény is lehet

horgászoknak külön halradarral felszerelt motoros csónakot adnak, ezen a vidéken sok a remek pecás hely

Balaton: Elektromos hajót a Balatonon is vezethetünk. Balatonszéplakon https://e-cruiser.hu elektromos hajókat bérelhetünk. Persze tudni kell, hogy az elektromos hajó nem egy rohanógép:az e-hajó elektromos belmotorral szerelt, egy feltöltéssel a sebességtől függően 2-8 órát működik. Amennyiben viharjelzés nincs érvényben 1500 méterre lehet a parttól eltávolodni. Az árak 9000 Ft/óra körül indulnak, 6 személyes hajót is bérelhetünk, sőt, kabinos hajó is van a flottában.

Tisza, Tisza-tó: nyaralohajozas.hu, tiszatohajoberles.hu; tiszatohajo.hu; a Tiszán pár éve tűnt fel a Nyugat-Európában nagyon népszerű lakóhajózás. Állami részről komoly hátszelet kap a tevékenység, még a HSZ-t is módosították emiatt, megjelent a “nyaralóhajó” mint új kategória. 12-13 méter hosszú lakóhajókat bérelhetünk, amelyek 8 illetve 10 személyesek, a hajómotor pedig 50 és 80 lóerő teljesítményű. Két bázisról lehet indulni: Tokajról és Kisköréről. Vagyis a felső- és középső Tiszát járhatjuk be ezekkel a hajókkal. Olyanok, mint egy úszó lakóautó: kabinok, szalon, konyha, fürdőszoba, melegvizes rendszer, orrsugárkormány… minden extrával fel vannak szerelve, nem olcsóak de az élmény is garantáltan nagy. A friss jogosítvánnyal a nyár egyik kiemelt élménye lehet egy hetes túra a Tiszán ezekkel a kalandhajókkal. A tavak közül Európában egyedülálló módon, a robbanómotoros járművek használatának nincsenek korlátai a Tisza-tavon.

Címlapkép: Getty Images