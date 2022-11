Százezrekbe is kerülhet a házi popcorn: mozi helyett erre költenek a vidéki magyarok?

Bezáró fürdők, szállodák, éttermek, múzeumok országszerte. Joggal merült fel a kérdés, vajon a mozikra is ugyanez a sors vár? A mozik teljes bevételét elviheti idén a fűtés- és villanyszámla az áremelkedés után, fejlesztésre nincs idő. Nagy kérdés, hogy bezárni vagy nyitva tartani a nagyobb kockázat, mert nyitva lenni veszteséges, a bezárás esetén viszont nézőket veszíthetnek, akiket nehéz lesz visszacsábítani, ahogy a pandémia bizonyította. Hogyan reagáltak a vidéki mozik? Mit tehet, aki nem akar akar moziélmény nélkül maradni? Ennek jártunk most utána.

A fővárosban durván elszálltak az árak

A budapesti artmozi hálózatot (Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino Cafe, Corvin) fenntartó Budapest Film Zrt. 2021-ben közel 47 millió forintot költött villamos energiára és gázra

- írja a G7. Akkor az áramot kilowattóránként 19,87 forintért szerezték be, jelenleg nem igazán kötnek a szolgáltatók fixáras szerződéseket, a tőzsdei jegyzéshez kötik az ajánlatokat. A szeptemberi átlagos tőzsdei ár pedig közel 160 forint/kWh volt, mely a kereskedői árrés nélkül is a bő nyolcszorosa, mint a 2021-ben. A gáz esetében pedig ennél is nagyobb volt az áremelkedés az elmúlt két évben, így teljes reális, hogy jelen állás szerint nagyjából tízszeres árat kellene fizetnie a cégnek az energiáért, mint 2021-ben. A vállalat teljes árbevételének 9 százalékát vitte el tavaly az energiaköltség, így ha ezt megtízszerezzük, akkor a jegypénztárakban és a büfében hagyott pénz alig tizede maradhat meg idén.

Ha nem is egyforma mértékben, de minden mozit nagyon súlyosan érint az energiaárak elszállása szakemberek szerint. Tóth Dániel mozitechnológus a portálnak arról számolt be, úgy véli a bevásárlóközpontokban működő multiplexek annyival valószínűleg kedvezőbb helyzetben vannak, hogy esetükben a mozit befogadó plázáknak lekötött energiaszolgáltatási szerződéseik vannak.

Tóth Dániel szerint a legnagyobb gondban az önkormányzati fenntartású létesítmények lehetnek, mivel ezek a jegy- és büfébevételeik mellett eddig az önkormányzattól is számíthatnak anyagi támogatásra. Mivel a települések számára is komoly fejtörést okoz az energiaárak elszállása, sok helyen egyáltalán nem tudják, hogyan fogják megoldani a finanszírozást.

Mint mondta, lesznek olyan létesítmények, amelyeket kénytelenek bezárni, például Szombathelyen már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a helyi mozi is ezek között lesz.

Mi történik a vidéki mozikkal?

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már készül a kis mozik vészforgatókönyve. Iván László, a kisvárdai miniplex üzemeltetője egyelőre nem látja, hogy mennyit emelkednek az energiaköltségeik, de számolnak azzal, hogy változtatni kell a működésükön. Ahogy arról a szon.hu-nak beszélt, bár szerencsés időzítéssel, az idén nyáron építettek ki egy napelemes rendszert, ami a fogyasztásuk nagy részét kiválthatja, az üzembe helyezésre még várniuk kell.

Nem zár be a megy másik mozija, Mátészalka új büszkesége, az Adolf Zukor Mozi sem, az üzemeltető cég, a Laurel-Trade Kft. ügyvezetője Kasza Károly úgy nyilatkozott, hogy:

Ugyan még nem zártuk le a gazdasági évet, de tartottunk egy nagyon sikeres filmfesztivált, ami nem csak országos viszonylatban volt egyedülálló, de ilyen néven sehol a világon nincs filmmustra. Mindemellett behoztuk a focit is a moziba. Nemzetek Ligája vetítést tartottunk, csodálatos két telt házas napot tudtak eltölteni nálunk a futballrajongók. Megcsináltuk a társrendezvényeknek alkalmas mozikertet, augusztusban például gitárkoncertet rendeztünk itt. Sorra vesszük, milyen további szórakozási lehetőséget tudunk felkínálni az itt élőknek, egy kicsit szembe menve a rezsigondokkal. Nem zárom ki, hogy bizonyos fokú újragondolásokra szükség lehet, mindenesetre előre megyünk, nem zárunk be, már a tavaszt is tervezgetjük. Egy hamisítatlan közösségi teret akarunk itt kialakítani, mert csak vetítésből megélni nem lehet, ki kell lépni a mozifunkció kereteiből. Hozzánk szívesen jönnek ma már nem csak a szatmári emberek, de a szabolcsiak is. Ezért dolgozunk

A fejér megyei Dunaújvárosban is változásokra készülnek: magyar tulajdonú Kultik Mozihálózat része a dunaújvárosi filmszínház, amelynél – a város más kulturális intézményéhez hasonlóan – komoly fejtörést okoz a megemelkedett rezsiköltségek kigazdálkodása. A hálózat marketingvezetője, Simon-Horváth Szilvia a duol.hu-nak elmondta:

Mint az ágazatban gyakorlatilag minden szereplő, mi is extra módon megemelkedett költségekkel szembesültünk az elmúlt időszakban. Főként a fűtés jelenti az igazi problémát. Az biztos, hogy a korábbi működési elvek alapján e költségeket lehetetlen lenne kitermelni, így kidolgoztunk egy új működési rendet a dunaújvárosi mozi esetében is. A legfontosabb, hogy teljes lezárást nem tervezünk. A vetítési programtól függően a hétfői, keddi és szerdai napokon részlegesen zárva lesz a filmszínház. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap azonban a megszokott nyitvatartás szerint várjuk majd a közönséget, amely, bízunk benne, továbbra is kitart majd mellettünk. Az új működési rend várhatóan november 4-től lép életbe. A pontos részletekről és a műsorkínálatról a Kultik Dunaújváros hivatalos felületein tájékoztatjuk majd a mozilátogatókat.

Vas megyében viszont minden marad a régiben. A képviselő-testület döntött energiahatékonysági intézkedésekről. A Sárvár Aréna épületrészeit energetikai szempontból elkülönítik egymástól. Az intézmény, benne a mozi továbbra is fogadja a látogatókat.

Mit tehet, aki nem akar film és moziélmény nélkül maradni?

Első körben előfizet valamilyen streamingszolgáltatásra. Meglepő, de a magyarok nagyon is kedvelik az ilyesmit, ráadásul nem is sajnálják rá a pénzüket. Egy felmérésben 60 országban ellenőrizték a legnépszerűbb szórakoztatóipari előfizetések árait, és kiszámították az összes előfizetés árának és a helyi átlagfizetésnek arányát.

Magyarországon az egyes előfizetések költségei a tárgyalt csomagban a következők:

Netflix – 3.490 Ft

Prime Video – 899 Ft

Spotify – 2.115 Ft

Scribd – 4.330 Ft (9,99 $)

Xbox Game Pass – 3.000 Ft

Ezeknek a feliratkozásoknak az összege 13 834 Ft havonta, ami a magyar 347.200 Ft-os átlagfizetés 4%-át teszi ki.

Ezzel az eredménnyel Magyarország a 31. helyen áll az országok listáján az ár és átlagkereset arányát tekintve (minél alacsonyabb a pozíció, annál alacsonyabb a fizetés aránya). A kiválasztott előfizetések költségeit tekintve Magyarország a 48. helyen áll, és ezzel az országok olcsóbb felébe tartozik.

Nem maradhat el a popcorn sem!

A közösségi filmnézés élménye mára elválaszthatatlanul összeforrt a pattogatott kukoricával. A popcornt, régies nevén pukkantott málét az 1600-as években még kifejezetten a szegények eledeleként tartották számon. Kedvelt csemege volt a téli, hideg estéken, a fonókban eltöltött hosszú munkák során, illetve böjti ételként sokan nagypénteken is ezt ették. Mára világszerte fellendült az iránta való kereslet mind a pár száz forintos, mikróban pattogtatható változata, mind az ízesített, prémium kategóriás csemegék révén, de vitathatatlanul a mozik a legnagyobb haszonélvezői. Az 1929-1933-as világválság túlélését nagyban segítette a filmszínházakban „legalizált” beltéri pattogatott kukorica árusítása, amely sokkal több bevételt hozott a konyhára, mint maga a jegyeladás, amely a mai napig változatlan.

Ahogy arról korábban írtunk, a világ top 3 pattogatott kukoricatermesztője Amerika, Kína és Brazília, akikhez képest az európai országok, köztük Magyarország, jelentős lemaradásban vannak. Hazánkban a ’70-es évek óta övezi élénkebb érdeklődés nagybani termesztését, ehhez képest azonban 2020-ban még mindig csak kis arányban, körülbelül 5-6 ezer hektáron termesztik. A kommersz kukorica termésátlagához képest (8-10t/ha) jóval kisebb a hozama, de az öntözés, mint sok más növény esetében, itt is jelentős javíthatja a szezonvégi számokat. Na, de ne kanyarodjunk el ennyire az esti filemzésektől.

Nem számít zsebbenyúlós ropogtatnivalónak?

Ha otthon szeretnénk moziélményt teremteni, akkor nem maradhat el a pattogatott kukorica sem. Ehhez pedig vagy vásárolni, vagy készíteni kell popcornt. Körbenéztünk most a nagyobb üzletláncok polcain, mennyibe kerül egy-egy csomag patogatott kukorica, de azt is megnéztük, mennyibe kerül egy popcorn készítő gép, ha épp saját készítésű kukoricára vágyunk. Lássuk is a számokat!

A Tesco olnline polcain a különböző ízű, mikrohullámú sütőben elkészíthető pattogatni való kukoricát 119-439 Ft/csomag áron vehetjük meg.

Az Auchan online shopjában 115-449 Ft/csomag áron vehetjük meg a pattogatni való kukoricát.

A Spar webshopjában 139-359 Ft/csomag áron juthatunk popcornhoz.

Mit mutatnak az árak, ha gépekről beszélünk?

Megnéztük azt is, hogy mennyibe kerül, ha saját popcorn készítő gépre vágyunk, amivel azért bőséges adag rágcsálnivalót készíthetünk. Ennek mentén azt láthatjuk, hogy

Az Árukereső oldalán 4830-2 630 990 Ft között mozog a különböző nagyságú, teljesítményű gépek ára. Nyílván a milliós árú tételek már valóban olyan tételben készítik a popcornt, mint a mozikban.

Az eMAG kínálatában 5343-58 220 Ft között találunk pattogatott kukorica készítő gépet.

A Media Markt weboldalán 8099-29 849 Ft között találjuk ezeket a gépeket.

Az Eurinics shopjában 8699-14 499 Ft között mozog ezeknek a termékeknek az ára.

Az Alza oldalán popcorn készítő gépet 9270- 40 490 Ft között találunk.

Nos, aki házi pattogatott kukoricára vágyik, nem kell feltételnül több száz ezres, vagy épp több milliós gépet vennie. Alacsonyabb áron is megtalálhatja céljának megfelelő készülékte. Ráadásul közeleg a Black Friday, ilyenkor pedig remek akciókra lehet lecsapni, csak körültekintőnek kell lennünk.

Címlapkép: Getty Images