Őrület, hol pihen a vidéki elit: hiába a húzós árak, tömegek utaznak ide januárban

Mi másra vágynánk a szürke januárban, különösen a hidegebb, borúsabb napokon, mint kinyújtóztatni fáradt tagjainkat egy termálvizes medencében, vagy egy jó relaxálásra a szaunában, netán egy jó masszázsra? Ezeken a helyekne minden adott, hogy néhány napot eltöltve itt újult erővel vágjunk neki az évnek. Íme Magyarország 10 népszerű, vidéki wellness paradicsoma, ahol mi is szívesen lazítanánk egy jót!

Az ország kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022 I. félévében 10 millió 818 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A vendégforgalom háromtizedét Budapest, 9,4%-át Zala megye szálláshelyei regisztrálták. A belföldivendég-éjszakák száma 6 millió 224 ezer, a külföldivendég-éjszakáké 4 millió 594 ezer volt. Előbbiek száma 2,2-szerese, utóbbiaké 5,1-szerese volt az előző év azonos időszaki értéknek. A vendégéjszakák száma összességében 2,9-szeresére nőtt a járványügyi korlátozásokkal érintett 2021. I. félév értékéhez képest.

1. Puchner Kastélyszálló, Bikal

A négycsillagos bikali Puchner Kastélyszállóban gyönyörű környezetben hétféle szálláshangulat várja mindazokat, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak távol a város zajától. A Kastély az elegancia és a főúri életérzés megtestesítője, mintha a Habsburgok korába csöppentünk volna vissza.

A reneszánsz Palota szobáiban és lakosztályaiban a Mátyás király korabeli főúri kényelem élvezetének különleges érzését élhetjük át. A XVIII. századi francia stílusú Udvarház épülete egy korabeli fogadót idéz a fagerendák, kő és tégla hármasával. A Fürdőház a wellness imádóinak szálláshelye. A Fürdőház épületében található szobákat mediterrán hangulat jellemzi, ahonnan néhány lépcsőfokot sétálva elérhetők a kényeztető wellness szolgáltatások

- olvasható a szálloda honlapján.

Évindító akciójuk keretében minimum 3 éjszakás szállás esetén hétköznap a választott szobában, egy éjszaka árából akár 82% kedvezményt is biztosítanak. 4 év alatti gyermeknek ingyenes a szállás és a félpanziós ellátás. A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata lehetséges.

A Fürdőházhoz tartozó három kétszintes, egymástól különálló épületekben található családi és privát szobák remek választás családok, baráti társaságok számára. Az épületekből a Fürdőház wellness részlegei fedett folyosón keresztül közelíthetők meg. A Középkori Óváros szobái a kastélyszállónkhoz tartozó Élménybirtokunk óvárosában találhatók. A középkor világát megidéző szobák és lakosztályok egyediségét a régi és új építészeti megoldások keveredése adja. A Liget ház egy fásított park területén helyezkedik el, a szobák nagy részéhez tágas terasz tartozik, ahová jól esik kiülni, friss levegőt szívni, feltöltődni. 2 főnek 2 éjszakára most akciósan 44088 Ft az itt tartózkodás.

2. Feltöltődés a családdal Sárváron

A Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa négycsillagos hotel a fürdőváros szívében található. A szálloda épülete egy fűtött folyosóval kapcsolódik a Sárvári Gyógy-, és Wellnessfürdőhöz, így az ide érkezők korlátlanul évezhetik a fürdő nyújtotta élményeket. Egészen egyedi módon a szállodába szóló utalvány magában foglalja az all inclusive ellátást és a gyermekeknek szóló animációs programokat, amelyekkel tökéletes választássá válik a családosok számára. Sárvár történelmi belvárosát is érdemes felkeresni, a vár, a Nádasdy-kastély, a Sárvári Arborétum és a romantikus csónakázó tó kiváló lehetőséget nyújtanak egy közös kiránduláshoz. Januárban és februárban 2 fő részére 3 nap és 2 éjszaka 152100 forintért foglalható.

3. Megnyugtató-ellazító relaxálás Hévízen

A Hévízi Tófürdőtől 250 m-re található Bonvital Hotel Hévíz Adults Only négycsillagos superior szálloda a belváros szívében, ingyenes gyógy-és wellnessközponttal, 80 kényelmes szobával, 10 exkluzív lakosztállyal, wellness részleggel, gyógy-és wellness kezelések széles választékával, infraszaunával, gőzkabinnal, finn szaunával, medencékkel, valamint kulináris élményeket nyújtó bisztróval és étteremmel várja a vendégeket. A standard szoba félpanziós ellátással – bőséges hideg-meleg büféreggeli és büfévacsora (alacsony foglaltság esetén 4 fogásos menüvacsora), a wellness részleg korlátlan használatával (élménymedence, jakuzzi, szaunavilág, élményzuhany hang- és fényeffektekkel, pihenőtér) 97600 forintért foglalható két főnek két éjszakára.

Ha már itt járunk, érdemes Hévíz belvárosát is meglátogatni, hisz számos sétálóutca és népszerű termelői piacok vannak itt. A közelben lévő Keszthelyen a gyönyörű Festetics-kastély és több érdekes múzeum is várja a látogatókat.

4. Batthyány Kastélyszálló, Zalacsány

Az apró település szélén fekvő festői szépségű kastélyszálló egy 300 éves, 6 hektáros ősparkban csalogat pihenésre, pár kilométerre Hévíztől.

A fővárost leszámítva Hévíz az ország leglátogatottabb települése, Bük a harmadik, Zalakaros az ötödik, Sárvár pedig a nyolcadik a rangsorban.

Zalacsányban a felhőtlen kikapcsolódást termálvizes élménymedence, szaunaszeánszok, grillterasz, gyermekjátszótér, lelkes animátorok által szervezett programok, számos sportolási lehetőség és persze korlátlan wellness használati lehetőség garantálja. A hajdani nemesi otthon melegét elegáns éttermükben házias ételeikkel igyekeznek visszaidézni.

A kastély közvetlen szomszédságában található nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, 18 lyukú golfpályán a szálloda vendégeként kedvezményes áron akár golfozhatunk is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján jelenleg Hévízen 681 szálláshely - 54 százalékuk szálloda - 4417 szobát tart fent 9764 férőhellyel. Az idei nyár Hévízen jól alakult, a tavalyihoz képest 23 százalékkal több vendéget és 27 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak.

Évindító wellness akciójuk keretében hétköznap egy éjszakára egy főnek 21 450 forintért kínálnak szállást.

5. Hagyományőrző hangulatban Bükön

A Hotel Piroska négycsillagos hotel Bük kisvárosában helyezkedik el a Bükfürdő Thermal & Spa közelében. Az ide szóló utalványunk tökéletes mindazok számára, akik kedvelik a hagyományörző és egyben stílusos megoldásokat. A korlátlan wellness használaton és bőséges félpanziós ellátáson túl fürdő belépőjegy is található a csomagban. A szálloda wellness-részlegében csúszdával ellátott fedett és szabadtéri medencék egyaránt megtalálhatóak, pezsgőfürdő, családi pihenőrész és szaunavilág kíséretében. Természetesen kozmetikai kezelések és különféle masszázsok is elérhetőek. 90154 forintért lazulhatunk itt ketten két éjszakát, három napot a különleges téli akció keretében.

6. Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj

Ez a történelmi kastélyban működő, 4 csillagos wellness szálloda Soprontól mindössze 25 km-re és Bécstől 95 km-re fekszik. A szállodában ingyenes wellnessrészleg áll rendelkezésre.

A csodálatos, 17. századi kastélyt gyönyörű park veszi körül. A wellnessközpontban fedett és szabadtéri medence, finn és bioszauna, valamint aromaterápiás gőzfürdő várja a vendégeket.

A wellness nálunk vendégünk testi- és lelki jólétét jelenti, amelyhez a következőkkel igyekszünk hozzájárulni: medence, szauna, gőzkabin, Kneipp-rondella, hőterápiás kerámiapadok, csendszoba pihenőágyakkal és fitneszterem

- írják oldalukon.

A szállodában elsőosztályú étterem, wellnessbár, koktélbár és kávézó is található. A környéken kerékpározni, lovagolni, horgászni, golfozni, vadászni és paintballozni is lehet. A Szidónia Kastélyszálloda az Osztrák-Magyar Várszövetség tagja. Főépületi kétágyas szoba két főnek két éjszakára januárban hétköznaponként 98000 Ft.

7. Akár egy luxushajón: pihenés a Velencei-tónál

A Vital Hotel Nautis ****Gárdony városában található, közvetlenül a Velencei-tó partján. A luxushajó stílusban épült szállodában félpanziós ellátást, érkezéskor nautis koktélt és a wellness részleg korlátlan használatát is tartalmazza. A kétszintes wellness részlegben élménymedence, gyermekmedence, szezonális szabadtéri medence és pezsgőfürdő is rendelkezésre áll. A Vitalitáriumban egy finn szauna, szanárium, infraszauna, tepidárium, gőzkabin, sókamra, trópusi élményzuhanyok, jégkút és egy kandallós pihenőszoba is kipróbálható. A legkisebbeket gyerekvilág és egy játszótér is várja. Az aktív kikapcsolódást kedvelők örömére a hotel kardiózónája és bowlingpályája is bátran használható. Hétköznapi akciós ajánlatuk 3 nap/2 éj/2 fő részére 126000 Ft.

8. Pezsgőfürdőzés kilátással Noszvajon

A Panorárma Hotel Noszvaj egy csodálatos erdőkkel és szőlőkkel körülvett háromcsillagos szálloda, közvetlenül a Bükk-hegység lábánál, a táj szépségeit számos túraútvonal mentén fedezhetjük fel. A kiváló magyar konyha és a helyi borok mellett korlátlan lazítás vár minden ide érkezőre a wellness-részlegben, ahol úszómedence, szaunák, relaxációs terület és mindenekelőtt panorámás pezsgőfürdő található, kilátással a csillagos égre. A szálloda alkalmas gyermekes családok számára is, hiszen a legkissebbeknek homokozó, gyermeksarok, játékterem és szabadtéri játszótér is rendelkezésükre áll. Az idősebb gyermekek és felnőttek asztalifocival, biliárddal, asztalitenisszel vagy társasjátékokkal tehetik teljessé a szórakozást. 3nap/2 éj most akciósan 75950 Ft két fő részére.

9. Barlangfürdőzés Miskolctapolcán

A bájos Kikelet Club Hotel szállodából csodálatos kilátás nyílik Miskolctapolcára. A szálloda kellemes, aktív pihenést kínál vendégeinek. Az elegáns bárban különféle italokat, az étteremben pedig ízletes ételeket és svédasztalos reggelit szolgálnak fel. Az impozáns wellnessrészlegben pezsgőfürdő és szauna ingyenesen áll a vendégek rendelkezésére. A vendégek felfedezhetik a környéket a szállodában ingyenesen bérelhető kerékpárokkal. Az ízlésesen berendezett, tágas szobákban kábel-TV, konyhasarok és saját fürdőszoba szolgálja a vendégek kényelmét. Az egyedülálló Barlangfürdő 500 méteres sétával elérhető. A Kikelet Club Hotel szállodában kedvezményes jegyek vásárolhatók a Barlangfürdőbe. A Barlangfürdő nyújtotta egyedülálló élmény önmagában is megér egy látogatást, de a környék egyéb látnivalókban is bővelkedik. Nem messze található a gyönyörű Lillafüred a Szinva vízeséssel és az István barlanggal. A superior szoba téli akciós csomagban 48320 Ft két főnek két éjszakára januárban hétköznaponként, nagyszerű reggelivel az árban.

Január 9-től karbantartás miatt zárva A Miskolctapolca Barlangfürdőben évről évre ellenőrzik és javítják a barlangi rész sziklafalazatát. Ebben az esztendőben 2023. január 9-től kezdődnek a karbantartási munkák, melynek befejezése január végére várható. Ezen időszak alatt az Aquaterápia gyógyászati szolgáltatásai is szünetelnek. A karbantartás ideje alatt szárazlábas túrák indulnak.

Szárazlábas túrák a Barlangfürdőben

2023. január 20-22. között bakancsos bejárást tartanak a Miskolctapolca Barlangfürdőben. A különleges túra alkalmával az érdeklődők idegenvezető kíséretében száraz lábbal járhatják be a barlangrészeket és a víz nélküli medencéket, bepillantást nyerhetnek a „barlangfalak” mögé, a kazánok és csövek rejtett világába, megnézhetik a Barlangfürdő termálvizét adó kutat, információt kaphatnak a fürdő üzemeléséről is, és bemehetnek olyan elzárt területekre, még befejezetlen barlangi járatokba is, ahová fürdőző vendégként a hétköznapokban nincs mód.

A túrák időpontjai:

2023. január 20. (péntek): 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00

2023. január 21. (szombat): 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00

2023. január 22. (vasárnap): 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00

A túra időtartama: 45 perc

A túra ára: 1700 Ft/fő

Előzetes regisztrációhoz köttött, jelentkezni a +36 70/338-4534-es telefonszámon lehet (08.00-16.00 óra között). A belépőjegyet a túra napján, a helyszínen, a Barlangfürdő pénztárában lehet megváltani az előzetesen regisztrált vendégeknek.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2022 nyarán a vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakáké pedig 14%-kal volt több, mint a 2020-as szezonban. A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

Környékbeli érdekességek

Egyedülálló barlangtúrát tehetünk a Szent István cseppkőbarlangban vagy a Függőkert lábánál található Anna mésztufa barlangban. Kirándulás közben a Bükkben érdemes meglátogatni a Lillafüredtől 15 kilométerre elhelyezkedő bükki Csillagdát Répáshután.

10. Kellemes lazulás Tiszaújváros vadonatúj szállodájában

A négycsillagos Tisia Hotel & Spa Tiszaújváros híres fürdője mellett épült fel. A szálloda legnagyobb előnye a modernségén túl, hogy közvetlen átjárással rendelkezik a termálfürdőbe. A fürdőben 6 beltéri és kültéri medence található, valamint gyermekmedencék, vízi élményelemek és csúszdák. A szauna szerelmesei finn, bio és infraszaunában lazíthatnak. Sokféle masszázs és orvosi vagy kozmetikai kezelés is igénybe vehető. A gyerkőcök számára szabadtéri játszótér és fedett játszószoba is rendelkezésre áll. Téli akciós csomagajánlatukban két éjszakára két fő részére 93390 forintért kínálnak szállást félpanziós ellátással, korlátlan fürdőbelépővel, fitneszterem-használattal.

Korlátlan belépőt bitosítanak a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőbe két fő részére, ahol kültéri medencék: termálmedence (34 °C), élménymedence (27 °C), hullámmedence (26 °C), úszómedence (24 °C), csúszdás medence (24 °C), gyermekmedence (30 °C); beltéri medencék: termálmedence (34 °C), gyermekmedence (30 °C), pezsgőfürdő, részben fedett, részben szabadtéri termálmedence (34 °C) várja a látogatókat, korlátlan belépési lehetőséggel a fitnesz terembe is két fő részére.

Tiszaújváros ideális hely a feltöltődésre. A városban számos park is található, ahol zavartalanul pihenhetünk, ha pedig kirándulnánk egy kicsit, elruccanhatunk a közeli Miskolcra (33 km), ahol az egyedülálló Barlangfürdő, a Diósgyőri vár, a Miskolci Állatkert és a Tündérkert vár. A környék további népszerű úti céljai közé tartozik a gyönyörű Andrássy-kastély (30 km) és Szerencs városa (35 km) is.

Címlapkép: Getty Images