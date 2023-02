Már hivatalos: idén nem marad el a kocsonya-mennyország Miskolcon, lesz fesztivál

A többnapos miskolci esemény keretein belül a helyi és országos kocsonyakészítők mutatják be termékeiket és szolgáltatásaikat. Idén március 3-a és 5-e között rendezik meg ezt a rangos miskolci téli fesztivált.

2023. március 3-5. között ismét megrendezésre kerül hazánk egyik legnagyobb téli, szabadtéri, kulturális és gasztrofesztiválja, a Miskolci Kocsonyafesztivál. A rendezvény helyszínén a kocsonyák mellett megtalálhatóak lesznek a házi pálinkák is, melyek tökéletesen illenek ehhez a speciális magyar ételhez. A látogatók megismerhetik a kocsonyakészítés fortélyait, illetve kóstolókat is kapnak az elkészült ínycsiklandó ételekből. A feszten fellépő zenekarok és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket, továbbá várható egy egyedülálló kocsonyafőző megmérettetés is, ahol a résztvevők próbára tehetik tudásukat.

2020-ban volt utoljára

A Miskolci Kocsonyafesztivál története egyébként már két évtizedes múlttal rendelkezik. Névhasználati vita miatt egy időben a Kocsonyafarsang nevet viselte a rendezvény. A 2019. őszén hivatalba lépett miskolci városvezetés jelentette be, hogy – ahogy fogalmaztak – hét év után, 2020. február 14-én „hazatér Miskolcra a Kocsonyafesztivál. A rendezvény a régió legnagyobb gasztrokulturális fesztiváljaként született újjá - írta a Boon.

A 2020-as Kocsonyafesztivált tehát még megrendezték, de 2021-ben és 2022-ben a koronavírus-járvány ellehetetlenítette a rendezvényt.

Címlapkép: Getty Images