Fergeteges fesztivál vár Szegeden: világsztárokat vonultat fel az idei SZIN

Az idén 55. születésnapját ünneplő Szegedi Ifjúsági Napok színpadain a korábban bejelentett Timmy Trumpet és Lukas Graham mellett a többszörös Glamour, MTV Music Award, valamint Spotify díjas Rita Ora és a világ TOP100 legjobb DJ-je közül a 4. helyezett, Alok is Szegeden zárja a nyarat - írták a szervezők közleményükben.

A világsztár énekes, Rita Ora január végén jelentette meg legújabb, You Only Love Me című dalát. Az új sláger megtekintőinek száma már több mint 4 millió felett van, de várhatóan a sikert egy új lemez is követi majd. A fergeteges hangulatú koncerjeiről ismert angol popsztár – hazai közönségnek most elsőként – valószínűleg már ebből is válogat majd.

És ahogyan Rita Orát, úgy reméljük Alok zenéit sem kell bemutatni nektek! Ő egy igazi szupersztár: a világ legjobb lemezlovasait sorba állító DJ Mag listáján a rendkívül előkelő, 4. helyen szerepel, 70 millió közösségi médiakövetővel szintén a nemzetközi elektronikus zenei szcéna élbolyába tartozik

- írták a szervezők.

Így a világ legmenőbb DJ csapatából kettő, és két, slágerlistákat vezető zenekar már biztosan érkezik Szegedre

- tették hozzá.

És jönnek természetesen a hazai kedvenceitek is: Azahriah, Beton.Hofi, BSW, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Curtis, Dzsúdló, Follow The Flow, Halott Pénz, Honeybeast, Krúbi, Majka, Manuel, Margaret Island, Necc party, Pogány Induló, Punnany Massif, Quimby, T.Danny, Tits Gang, Valmar és a Wellhello… és még sokan mások!

Mivel tudjuk, hogy izgatottan vártátok ezeket a fellépőket, és szeretnétek megtervezni az augusztus végi élményeket, így úgy döntöttünk, idén minden eddiginél hamarabb, már most elérhető lesz a napi bontás is! Így könnyen kiválaszthatjátok, melyik lesz számotokra a legSZINesebb nap! Természetesen ehhez jövünk a napijegyek áraival is – de azért megsúgjuk, még mindig a bérlet éri meg legjobban

- emelték ki a rendezvény szervezői.

Limitált számban elérhető jegyek:

Szerda, Csütörtök napijegy: 15.555 Ft

Péntek, Szombat napijegy: 17.555 Ft

…és a 4 napos fesztiválbérlet: 39. 555 Ft

