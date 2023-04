Atyaég, itt meg mi készül, fesztivál a templomkertben? Ezt az eseményt ki ne hagyd!

Pünkösd hetében, május 25. és 28. között folytatódik a mikepércsi Templomkertben az a minifesztivál, amely koncertekből, performanszokból, kiállításokból és egyéb meglepetésekből áll. A Towerful Events Fest of Fifty elnevezésű programja idén kerül először megrendezésre pünkösdkor hagyományteremtő céllal.

A Towerful Events gondozásában és támogatásával szervezett Fest of Fifty by Roby Lakatos négynapos eseményfolyamán nem csak élő koncertek varázsolják majd el a közönséget, de kiállítás, performanszok, beszélgetések, különleges pálinkák, kiváló italok és ételek, valamint agy ünnepi, rendhagyó istentisztelet is színesítik majd a programot.

A tömegeket megmozgató fesztiválok alternatívája lehet

A rendezvény Czapp József mikepércsi református lelkipásztor kezdeményezésére és gondozásában jött létre, abban a reményben, hogy akár a mikepércsi templomkertben, akár az ország számos, más, különleges adottságú helyszínén megvalósuló minőségi emberi együttlét jó kiegészítője és akár alternatívája lehessen a nagy tömegeket megmozgató fesztiváloknak.

Pünkösdkor összeér az ég a földdel. Ha valamikor, akkor pünkösdkor ténylegesen igaz, hogy az égi és földi szférák találkoznak egymással, hiszen a bibliai beszámoló szerint ez az az ünnep, ez az a nap, amikor az égből tüzes lángnyelvek formájában a Szentlélek alászáll és emberi testbe költözik: a Jeruzsálemben ünneplő bátortalan tanítványok Krisztus eltántoríthatatlan tanúivá lesznek. A fesztivál szó szerint magába öleli a település gyermeknapi rendezvényét a szombati napon, május 27-én

- mondta a rendezvény kapcsán Czapp József mikepércsi református lelkipásztor.

A Towerful Events sorozat 2022-ben vette kezdetét a mikepércsi református templom kertjében

A tavalyi rendezvénysorozaton 16 héten keresztül olyan művészek léptek fel az egyedi, utánozhatatlan hangulatú színpadon, akik a lélek segítségével olvassák és értik az égi szférák harmóniáit és érthető, élvezhető módon interpretálják azt az arra nyitott hallgatóság felé. Roby Lakatos a világhírű hegedűvirtuóz is fellépőként vett részt az elmúlt év nyarán a Towerful Eventsen, majd év végén, december 4-én lemezbemutató világpremiert, jótékonysági koncertet tartott a lengyel Gang Tango zenekar közreműködésével a gyönyörűen felújított mikepércsi templomban. Idén már aktívan és önzetlenül vett részt a Fest of Fifty eseményfolyam szervezésében, ezért viseli nevét az idei program, tette hozzá a lelkipásztor.

Neves fellépők koncertjei színesítik a programot

Az idei Fest of Fifty-n zenél többek között Goran Bregovic, aki a világ nagy színpadai és fesztiváljaiután sok évet követően itt lép fel újra Magyarországon. Rajta kívül olyan fellépők lesznek, mint a Godfater, A Palya Bea Quartett, a Parno Graszt, Tony és Roby Lakatos, a Joscho Stephan Trio, Myrtill and the Swinguistiqe, illetve a Mojo és Wild Cow Sonny.

Az esemény zenei különlegessége nemcsak a hihetetlen fellépőknek köszönhető, hanem annak az elképzelésnek is, miszerint Roby minden fellépővel tervez néhány perc örömzenélést

- tette hozzá Czapp József.

Címlapkép, fotók: Towerful Events