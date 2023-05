Itt az újabb nagy dobás: ezekért a sorsjegyekért állnak sorba most a magyarok

Különleges ünnepek díszletei mögé rejtette a lehetséges nyereményeket a nemzeti lottótársaság a legújabb sorsjegycsaládjában. A Meglepetés kaparósok az ajándékozás örömét elevenítik fel, és nem mellesleg 25, 50 vagy akár 75 millió forintot is lehet velük nyerni.

Legyen az esküvő vagy születésnap, számos olyan helyzet adódhat, amikor izgalmas és szórakoztató ajándékkal szeretnénk kedveskedni az ismerősöknek, családtagoknak. Ezekre a különleges alkalmakra gondolva bővítette sorsjegyportfólióját a Szerencsejáték Zrt, ezért az új sorsjegyek megjelenése is tükrözi ezt: arany-, ezüst- és bronzszínekben pompáznak.

Az új Meglepetés sorsjegycsalád főjátéka a már jól ismert és népszerű Pénzlift sorsjegy játékmenetét eleveníti fel, ezen felül minden tagja tartalmaz további játékokat, valamint egy bónuszmezőt is. A Kis Meglepetésen 2+1 játék kapott helyet, és akár 7 különböző nyereményt is lekaparhatnak, a fődíja pedig 25 millió forint. A Nagy Meglepetés kaparóson már 3+1 játék várja a szerencsevadászokat 9 lehetséges nyereménnyel, a fődíj pedig 50 millió forint. A legmagasabb, 75 millió forintos jackpottal kecsegtető Óriási Meglepetésen 5+1 játékkal akár 12 különböző nyeremény is elérhető. Azok a szerencsések pedig, akik a bónuszjátékban is remekelnek, sorsjegytől függően megduplázhatják, megtriplázhatják de akár meg is négyszerezhetik a sorsjegyen elért összes nyereményüket.

A Szerencsejáték Zrt. piackutatásai azt mutatják, hogy a játékosok szívesen ajándékoznak sorsjegyeket különleges alkalmakra, mint például esküvő, születésnap, névnap vagy évforduló. A Meglepetés sorsjegycsalád ezt a játékosigényt szolgálja ki az árkategóriák széles skálájával.

A nemzeti lottótársaság idén rendhagyó módon, a szóló sorsjegyek mellett 2 alkalommal is háromtagú sorsjegycsaláddal bővíti kaparósainak kínálatát, hiszen a Neon sorsjegyek után már a Meglepetés sorsjegycsalád is elérhetővé vált.