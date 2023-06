Ilyen táborokba jár most rengeteg magyar: itt megtanulod, hogy spórolj, ha építkeznél

Dubóczky Krisztina 2023.06.04. 07:17 Megosztom

Reneszánszát éli Magyarországon a vályog, egyre több, ebből az alapanyagból épült házat újítanak fel hazánkban, de sokan a most épülő házuk alapanyagának is ezt a környezetbarát és olcsó, számos pozitív tulajdonsággal rendelkező építőanyagot választják. De mára csak kevesen maradtak, akik ismerik a "vályogozás" csínját-bínját, így nem csoda, hogy hatalmas érdeklődés övezi minden évben Gáspár János vályogkészítő mester táborait. Itt megtanulhatják a résztvevők, hogyan építkezhetnek olcsón vályogból, hogyan meszelhetik ki otthon a falat szinte a semmiért, de akár vályogkemencét is építhetnek a kertjükben a saját két kezükkel, a telkükön található alapanyagokból ingyen. Gáspár Jánossal beszélgettünk, és megtudtuk, mi a különleges ebben az ősi alapanyagban, valamint azt is elmesélte, miért van mindig túljelentkezés a táboraira.

2000 óta foglalkozom vályogozással, egy idős vályogkészítő mester mellett tanultam ki a szakmát, hogy hogyan kell bánni a vályogvakolattal, hogyan kell vályogtéglát készíteni, vályogfalat felhúzni és így tovább. 5-6 évig dolgoztam mellette, és nagy szerencsém volt, mert ő egyike volt azoknak az utolsó embereknek, akik még tudtak a vályoggal bánni. A II. világháború után ez a tudás valahogy elveszett, egyre kevesebbet foglalkoztak az emberek ezzel az ősi, természetes alapanyaggal, most viszont egyre többen térnek vissza hozzá, mert felismerték, hogy nemcsak környezetbarát, de nagyon költségtakarékos megoldás is a használata a házépítések, felújítások során. Több mint 70 házat építettem fel ezzel a technikával szerte az országban és több mint kétszázat újítottam fel a saját kezemmel, a tudásomat pedig tovább akartam adni, mivel rengetegen kerestek, érdeklődtek, így úgy döntöttem jó 15 éve, vályogozós táborokat fogok tartani itthon, hogy minél többen megismerhessék ezt a technikát. Felújításra váró vályogház Felnőtteknek tartjuk ezeket a táborokat, jómagam és Bihari Ádám építész, aki a műszaki dolgokért felelős, de a gyermekek számára van egy nap, ami csak az övék, olyan, mint egy nyílt nap, ilyenkor ingyen részt vehetnek a foglalkozásokon a kicsik a kísérőikkel, és mindig van sok élvezetes a program is. Gáspár János mester és Bihari Ádám építész Úgy 15 éve jöttek ki hozzám a műegyetem tanulói busszal az egyik helyszínre, hogy lássák a gyakorlatban, hogy kell a vályoggal bánni. Lányy Erzsébet tanárnő szervezte a dolgot, ő épületszerkezettant oktatott ott, egy egész busszal érkeztek. Azóta a három már végzett építész közül az egyikük, Bihari Ádám már velem dolgozik, de itt volt Radev Gergő, Medvei Boldizsár is - sorolta a szakember. Egy elkészült vályogház A legközelebbi, tápiószentmártoni tábor fő témája a rakott sárfal, ezt most egy épülő házon tanulhatják meg a résztvevők. Három ütemben készül egy ház, elsőként egy méter magasan felrakjuk a falat, aztán úgy egy hónap múlva jön rá a második sor nyolcvan centi, végül a harmadik ütem újabb egy hónap múlva a meglévő belmagasságig, erre tesszük fel végül szintén vályogból a sárgerendát. Egy ilyen épített ház betonkoszorú nélkül is megállja a helyét, és ez a technika nemcsak teljesen szabályos építészetileg, hanem környezetbarát is. Készül a vályogtégla Az egyes táborokban 15-20 résztvevő szokott lenni, a maximális létszám 20 fő, mert annyi emberrel tudunk még érdemben foglalkozni. Két célunk van: egyrészt nagyon kevesen vannak, akik rendesen tudnak vályogozni ma már, itt megtanulhatják egy hét alatt az alapokat, hiszen sokan nem találnak a lakóhelyükön mestert, másrészt így felismerik, ki a megbízható szakember, hogy rendesen végzi-e a dolgát, akit megbíznak. Mert manapság reneszánszát éli a vályog, a vályogházak, és boldog-boldogtalan elvállalja a vele kapcsolatos feladatokat, olyan is, aki mindennek mondható, csak szakembernek nem. Ezért jönnek sokan mindig hölgyek is, hogy az alapokat megtanulva ne lehessen őket átverni akár egy saját felújítás, építkezés kapcsán. A mai építőanyagárak mellett felértékelődött a vályog, hiszen ez a helyben is megtalálható alapanyagokból ingyen a rendelkezésünkre áll. Mikor nincs annyira jó világ, az emberek ott spórolnak, ahol tudnak, elgondolkozunk ilyenkor egy ház szigetelésen például amellett, hogy mit eszünk. A vályog nyáron hűt, télen fűt, nem véletlenül építtetnek tehetős magyarok is újabban előszeretettel belőle házat. Ezekben a táborokban a természetközeli életet ismerhetik meg az érdeklődők, a gasztronómiára is nagy súlyt fektetnek, a hagyományos, régi magyar paraszti ételeket főzik, kemencében, amiket ott építenek meg a táborban. Az egyik helyszíni projekt A legközelebbi, tápiószentmártoni tábor fő témája a rakott sárfal, ezt most egy épülő házon tanulhatják meg a résztvevők. A táborokban kézi vályogtéglát vetünk, vályogvakolatot készítünk, kemencét rakunk, széles a paletta. Agyag mindenütt van Érdekesség, hogy a múlt héten kint voltam Erdélyben, megnéztem egy olyan fiatelember maga által készített házát, aki nálam tanulta meg a tapasztást, a vályogvakolást, a rakott sárfal készítését, és ebből a tudásból építette fel magának a saját házát. Az ilyen ház nagyon gazdaságos, hiszen helyben van mindig szalma, aratáskor rengeteg marad, agyagot minden kertben, udvaron találni, gondoljunk csak arra, ha egy házat alapozunk, kiássuk a pincerészt, ott az agyag, és ha megmunkáljuk vályogtéglának, akkor nincs szemétszállítási költségünk sem, azon is spórolunk. Ugyanakkor a fenntartási költsége is kisebb egy ilyen vályogháznak, természetes klímája van, egészséges, jól szigetel. Döngölik az agyagpadlót Felnőtteknek vannak szervezve alapvetően ezek a táborok, de egy nap a hét folyamán kifejezetten várjuk a gyerekeket, ez ingyenes nekik és a kísérőiknek. Ilyenkor lábbal tapossák a sarat, dagasztják, azt nagyon szokták élvezni, utána jön a szabadban készült ebéd elfogyasztása, majd délután a szórakozás. Vannak lovaim, fogathajtással is foglalkozom, és szekerezünk, hintózunk egyet a környéken. A táborok helyszínei már önmagukban is szépek, élvezik az ittlétet a résztvevők, sokan vissza-visszajárnak. Élvezik a sárdagasztást a gyerekek Nagyon jó házi kajákat fogyasztunk, házi sajtot, tejet, vajat, magunk sütötte kenyeret, a gasztronómia is bekapcsolódik valamennyire, például az agyagban sült csirke mindenkinek nagyon bejön, ilyenkor a húst 5-6 centi sárral bekenem, miután fűszereztem, és a vályogkemencében egy-két óra alatt szépen megsül. 100 százalékosan házi ételek Idén kitaláltam újításnak, hogy aki valaha volt táborozó, egy napra eljöhet szabadon, és megtanulhatja velünk a rakott sárfal felhúzását. Azt kell tudni, hogy ezek mindig valós építkezések, nem mintákat csinálunk műteremben, így valós helyzetben valós problémákkal szembesülnek a résztvevők, például nyílászárócsere során stb. 25-30 házat készítünk évente a csapatommal, és ha azt nézzük, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 800 ezer vályogház van, látható, hogy nagy az igény erre a tudásra, erre a munkára. Hiszek abban, hogy ha az ember a természethez minél közelebbi életmódot él, és ez az otthonának az alapanyagaiban is megmutatkozik, akkor egy egészségesebb, hosszabb és kiteljesedettebb életet tud élni - foglalta össze a hitvallását a mester. Készül a vályogkemence A táborok időpontjai és helyszínei: Sok év után újra lehetőség lesz részt venni egy új ház építésében most a táborban a felújítások után, rakott sárfalas technikával fogjuk készíteni, ami iránt a megnövekedett építőanyag árak miatt hatalmas az érdeklődés. Amennyiben az egészségi állapota engedi, csapatunkat erősíteni fogja az építés során egy igazi régi vályogos mester is, aki rengeteg érdekességet oszt meg velünk a szakmával kapcsolatban. A táborok ideje alatt építészek fognak előadásokat tartani a vályogépítészettel kapcsolatban, osztotta meg velünk Gáspár János. Június 05-11 : Tápiószentmárton

Június 19-25 : Balatonendréd

Július: 03-05 : – Tápiószentmárton

Július 06-09 : – Tiszakécske

Augusztus 07-13 : Tápiószentmárton

Augusztus 21-27 : Balatonendréd

Szeptember 06-10: Tápiószentmárton A júniusi Tápiószentmártoni tábor egy új helyszínel bővült, egyik napi program Bényén lesz, ahol egy Gáspár János mester által felújított kb. százéves parasztház hátsó falát fogják meszelni oltott mésszel. A házigazdák finom bográcsban készült ebéddel várják a táborozókat. Ízelítő a táborok programjaiból A táborainkhoz kapcsolódó plusz helyszínek nagy érdeklődésnek örvednek, így mutatjuk a a júniusi Tápiószentmártonban tartandó táborunk kiegészítő programjának helyszínét, mely Öcsödön, egy igazi folyó menti 200 éves ház felújítása lesz. A vályogozás elsajátítása mellett, a jó hangulat és finom ételek itt is elmaradhatatlanok lesznek - mondta el Gáspár János. V. Tábor: augusztus 21-27. Balatonendréd Az augusztusi második táborban újabb lehetőség nyílik a Balatonnál elsajátítani a vályogozás technikáit, valamint a régi vályogos falépítési módokat megtanulni. Programok: Vályogvakolat készítése, helyben található anyagokból, vályog és tégla falra.

Kemence készítése

Kenderköteles vályog vakolatdísz készítése

Bontott faanyagok felhasználása

Meszelés oltott mésszel

Vályogépítéssel kapcsolatos szakmai előadások Az idei év nagy újdonsága,hogy bemutatják a régi falépítési technikákat: döngölt fal

vályogtégla fal

paticsfal

csömpölyegfal Minden egyes építőtáborban várják valamelyik napon a gyerekeket egy szórakoztató és tanulási lehetőséggel egybekötött napra, az első, tápiószentmártoni táborban június 5-11 között idén szombaton. Számukra és kísérőjük számára ezen a napon a részvétel ingyenes. Szállás: sátrazási lehetőséget tudunk biztosítani, illetve a környező falusi panziókban lehet szállást igénybe venni. Étkezés: napi 3 étkezés biztosított, a már megszokott bőséges reggeli (disznótoros finomságok, házi lekvár, házi kenyér,házi zöldségek) ebédre tartalmas levesekkel,egytálételekkel készülünk, vacsorára kemencében és szabad tűzön sült és főtt ételekkel kedveskednek a táborozóknak. Mivel minden a vályogról szól, így egyik este agyagban sült csirke és hal lesz a vacsora. Lehetőség van borkóstolásra a helyi borospincékben és egy kis környezettanulmányozásra is hintózással egybekötve. VI. Tábor: szeptember 06-10. Tápiószentmárton Az év utolsó táborát Tápiószentmártonban tartják meg, ahol az utolsó, befejező munkálatokat végzik el az új ház falain, és megkezdik az előkészítését a további építési munkálatokhoz. Programok: Vályogtégla falazat készítése

Szükséges befejező munkálatok elkészítése a sárfalra

Sárfal faragása

Sárgerenda helyének előkészítése

Sárgerenda helyének beépítése

Falazat végleges befejezése a födémgerenda tetejéig

Minden táborban lehetőség lesz továbbá plusz programokon részt venni, igazi hagyományos,házias ízeket kóstolni, különleges módon elkészített ételeket enni. Címlapkép, fotók: Gáspár János