Fillérekért szedheted a szezon bódítóan illatos kedvencét: mutatjuk, hol keresd + Térkép

Kétség sem férhet hozzá, a levendula az egyik legnépszerűbb és legdivatosabb növényünk Magyarországon. Csodaszépen mutat a vázában vagy kiültetve a teraszon is, de a dekoráción túl is számtalan módon hasznunkra lehet! Teája nyugtató, ízletes a szörpje, szappan-alapanyagnak is kiváló, de akár illatpárna is készíthető belőle. A HelloVidék most annak nézett utána, hol szedhetjük meg kosarainkat ezzel a lila, illatos virággal, illetve mennyiért lehet idén gyűjteni. Térképen is hozzuk a vidéki Szedd magadokat!

Nyakunkon a levendula szezonja, aratása június végétől július közepéig a legaktuálisabb, ekkor a virágok már kezdenek kinyílni, de még éppen nem bontanak szirmokat. Ahogy az online térben kutakodtunk, a hazai Szedd magadok már kinyitottak, közel kétszáz helyen lehet levendulát gyűjteni, úgyhogy nagy a kínálat! Általánosságban, az alábbi árakra készülhetünk, de érdeme lesz minden esetben külön is érdeklődni: "Szedd magad" kis zacskó: 1 000 – 1500 – 2000 Ft.

"Szedd magad" nagy zacskó: 2 500 – 2800 – 3000 Ft.

Sétáló jegy: 500 ft. (Figyelem! Nem egy Szedd magad hirdet nyílt napot is, amikor ingyen lehet sétálgatni, fotózkodni!) Magyarországon évről évre nő a levendula termőterülete Magyarországon az elmúlt négy évben különösen megnőtt a levendula termőterülete, és ma már több mint 200 hektáron zajlik a növény termesztése hazánkban – közölte az Agrárszektor. Döntően kisebb gazdaságok, cégek foglalkoznak levendulatermesztéssel, jellemzően néhány hektáron, és elsősorban illóolajat vagy szárított növényt állítanak elő, de sokan feldolgozzák a növényt, és saját termékként értékesítik, illetve vannak, akik eladják a levendulát, és más, kisebb manufaktúrákban állítanak elő belőle különböző termékeket. Hiába terem azonban bőséggel itthon, a német import levendula árasztja el a magyar kozmetikumok piacát. A magyar kozmetikumgyártók többsége Németországból és Belgiumból szerzi be a levendula-illóolajat, egy literhez ugyanis 65-75 euró közötti áron hozzá lehet jutni, míg itthon 110 euróba is kerülhet ez a mennyiség - közölte az Agrárszektorral Varga Péter Pál levendulatermesztő, gerincsebész, az Országos Gerincgyógyászati Központ alapító főigazgatója. Aki a lapnak kiemelte, ahhoz, hogy ez változzon, és normalizálódjon a levendula piaca Magyarországon, a hazai lepárlók támogatására lenne szükség, így a magyar kozmetikai ipar nem külföldről, hanem az itthoni termelőktől szerezhetné be az olajat, vagyis a magyar emberekhez a magyar levendula olaja juthatna. Dr. Pluhár Zsuzsanna, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Gyógy-és Aromanövények Tanszékének egyetemi tanára a magyarországi levendulahelyzetet ismertetve elmondta, hogy bár jelentősen nő a növény termőterülete hazánkban, jellemzően kisebb gazdaságok foglalkoznak vele, nagyobb farmok nincsenek itthon. Pedig a megfelelő fajtaválasztással jelentősen szét lehetne húzni a szezont, ami azt is jelenthetné, hogy egy-egy évben hosszabb ideig lenne elérhető a magyar levendula a feldolgozók, az értékesítők és a vásárlók számára is. A levendula nagyon kevés gondozást igényel, sokan eleve ezért telepítik Nagy előnye a levendulának, hogy mivel Dél-Franciaországból, valamint a spanyolországi területekről származik, jól tűri a forró klímát, és a 40 fokos nyarakat, amelyek az utóbbi években egyre gyakrabban előfordulnak Magyarországon is. Habár a levendulának kiváló a szárazságtűrése, öntözéssel nagyobb hozamokat és sokkal magasabb illóolaj-tartalmat lehet elérni. Ráadásul a levendula vízigénye relatív alacsony, és kizárólag a kiültetést követő egy hónapban van szüksége - viszonylag sok - vízre, utána azonban bőven elegendő neki a hajnali harmat, hiszen a gyökere mélyen behatol a talajba. Az kifejezetten fontos, hogy a virágzás és az aratás hosszú csapadékmentes időszak után következzen benne. A levendula hasznosítása A levendulát szárított formában és illóolajként hasznosítjuk: gyakorlatilag bármibe beletehetjük. A szárított levendula inni- és ennivalókban is gyakran szerepel, például levendula szörp, levendulás keksz formájában. A levendula virágzatát illatosító párnákban is elraktározhatjuk. Az illóolajat leggyakrabban kozmetikumokhoz használják föl: a nyugtató illatot bármilyen samponban, krémben, szappanban el lehet képzelni. A levendula gyógyhatásai Fertőtlenítő, antibakteriális, gyulladáscsökkentő, csillapítja a pattanásos, gyulladt bőr, a horzsolások és a napégés fájdalmát, enyhíti a rovarcsípés tüneteit is

Aromaterápiája nyugtat, felfrissít, enyhíti a fejfájást

Olaját a bőrbe masszírozva segít a reumán, az izomfájdalmakon

A zsíros haj és a korpás fejbőr regenerálója; puhítja a bőrt

Stresszoldó hatása segít az alvászavar leküzdésében és a szív- és érrendszeri panaszok helyreállításában

Csökkenti a puffadást és az alhasi görcsöket A leghíresebb magyar levendulás: a tihanyi Hazánk legismertebb levendulaültetvénye, a tihanyi levendula az 1920-as években került hazánkba egy Bittera Gyula nevű gyógynövényszakértő által, Franciaországból. A levendula már korábban is, a középkor óta fellelhető volt a kolostorok kertjeiben, de ipari mennyiségben Tihanyban termesztették először. A tihanyi levendula termesztése végül olyan sikeres lett, hogy az illóolaj minősége, illata még a híres francia levendulamezők terméséét is meghaladta. Ez a siker Tihany félsziget-jellegének köszönhető, ugyanis Magyarországon ott a legmagasabb a napsütéses órák száma, a félszigeten gyakorlatilag félmediterrán éghajlat jön létre. Szedd magad a Tihanyi-félszigeten Helyszín: Tihanyi-félsziget, Tihanyba vezető (7117-es) út mellett (Gödrösi elágazó)

Időpont: 2023. június 16-tól július 2-ig a virágzástól függően. Naponta 9.00-19.00 óra között.

Előzetes bejelentkezés nem szükséges. A levendula kizárólag az előzetesen megvásárolt aratótáskába szedhető, más tárolóeszköz (zacskó, táska, zsák, doboz, stb.) használata nem megengedett. A táska díján kívül a levendula szedésének nincs egyéb költsége. Aratótáska ára: Kisebb aratótáska: 2000 Ft/db, nagyobb aratótáska: 3000 Ft/db

Termelő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Bejelentkezés: Nem szükséges (Telefon: +3687555292) További Szedd magad lelőhelyek a magyar vidéken Az alábbi térkép 187 levendulást tartalmaz, ahol érdemes lesz már az elkövetkezendő napokban levendulát gyűjögetni! A kis ikonra kattintva egy felugró ablakban megjelennek a kert elérhetőségi adatai is. (A térképet készítette: Lakatos Márk, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának mesteroktatója.) Szedd magad Levendula Völgy, Ozora Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Szedd Magad Levendula Napok a Levendula Völgyben Ozorán 2023. június 10-től – július 9-ig. Nyitva tartás: Hétköznap: 9:00-20:00, Hétvégén: 9:00 – 20:00 óráig. A belépés díjtalan. Jelenleg 13 fajta levendulát lehet szüretelni, melyből 10 fajta angustifolia (Francia) és 3 fajta intermedia (Angol). Színválasztékban a fehértől a rózsaszínen át a sötét liláig. Kis arató táska: 1.500 Ft

Közepes arató táska: 2.000 Ft.

Nagy arató táska: 2.500 Ft. Szedd és vedd magad Levendula, Lajosmizse Szezon: 2023 évben június 15 napjától - 2023 évben július 21 napig.

Helyszín: Magyarország Bács-Kiskun Lajosmizse Bene tanya 271

Termelő: Magyar Szárazvirág Kft

Bejelentkezés: Erősen ajánlott (Telefon: 06704522051) Szedd és vedd magad Levendula, Kemenessömjén Szezon: 2023 évben június 11 napjától - 2023 évben július 20 napig.

HElyszín: Magyarország Vas Kemenessömjén József Attila utca 16.

Termelő: Levendulafarm Kemenessömjén

Bejelentkezés: Ajánlott (Telefon: 703794940) Szedd magad Levendula, Balatonalmádi Szezon: 2023 évben június 24 napjától - 2023 évben július 9 napig.

Helszín: Magyarország Veszprém Balatonalmádi 8220 Káptalanfüred, Galagonya u. 24.

Veszprém Balatonalmádi 8220 Káptalanfüred, Galagonya u. 24. Termelő: Káptalanfüredi Levendula Szedd Magad

Bejelentkezés: Kötelező telefonon (Telefon: +36309051132) Szedd és vedd magad Levendula, Alsódobsza Szezon: 2023 évben június 20 napjától - 2023 évben július 20 napig.

Helyszín: Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Alsódobsza 3702 sz. főút mentén, a település határában

Termelő: Agro-Tár Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.

Bejelentkezés: Nem szükséges (Telefon: +36203633366) Szedd magad Levendula, Zalaegerszeg Szezon: 2023 évben június 17 napjától - 2023 évben június 26 napig.

Helyszín: Magyarország Zala Zalaegerszeg Alsóerdei út

Termelő: Levendula Kert

Bejelentkezés: Nem szükséges (Telefon: +36304916656) Szedd magad Kálnoki levendulás A Szigetközben, Máriakálnokon található Kálnoki Levendulás és Tulipánfarmon is indul a levendulaszüret. Idén immár 6. alkalommal megrendezik a Levendulafesztivált 2023. június 17-én és 18-án 9-21 óráig. A levendula szedése aratótáskába történhet. Az érdeklődök arató táskát a helyszínen tudnak vásárolni. A négylábú látogatókat is szívesen látják, fotózásra, pihenésre is lesz lehetőség, aki virágot nem szeretne. Íme, a levendula szörp receptje! Hozzávalók 1 csésze szárított levendula

4 citrom

75 dkg cukor

1,5l víz A citrom apróra vágott húsából, a vízből és a cukorból sűrű szirupot főzünk. Majd a szárított levendula virágokat beletesszük a szirupba, 3 perc alatt összeforraljuk, majd éjszakára hagyjuk kihűlni. Másnap újra forraljuk, majd jól záródó csatos üvegben eltesszük. Az így elkészített levendula szörp felhasználásával csodás jeges levendula limonádé készíthető. Még egy tipp: ha egy kis friss citromfüvet vagy mentát főzünk bele, még istenibb lesz az íze! #lavander #levendulaszörp #recept #szörp #házi #természet #virág #diy #fyp ♬ edamame - bbno$ @greens_of_daisy Itt a levendula szezon!?? #levendula Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!