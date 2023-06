Nyílnak a vidéki levendulások: ennyiért szedheted magadnak idén a szezon slágerét

Már javában benne vagyunk a nyárban, így sokszor tárulhatnak elénk lilába borult tájak, főleg, ha a Balatonra visz az utunk. A lilába borulás oka pedig nem más, mint sokak kedvenc növénye, a levendula.Mutatjuk, hol találod most nyitva a legtutibb Szedd magadokat!

A Szedd Magad akciók egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a gyümölcsök körében, de az egészen biztos, hogy aligha tudunk elmenni egy-egy lila terület mellett úgy, hogy ne látnánk szorgosan gyűjtögető embereket. Jó hír, hogy az ország számos pontján szerveznek már levendula Szedd magad akciókat is, az Agrárszektor az alábbi cikkben összeszedte, hogy pontosan hol és hogyan tudunk rá lecsapni.

Talán nem túlzás azt mondani, hogyha a levenduláról beszélünk, akkor Tihanyt is automatikusan hozzátársítjuk - de ez igaz lehet fordítva is. Mint az már megszokott, a Tihanyi-félszigetet érdemes lehet idén is megcéloznia a növény kedvelőinek, hiszen 2023. június 16 - július 2. (virágzástól függően) naponta 9.00 órától 19.00 óráig lehet szedni a levendulát - eddig lehet megvásárolni az aratótáskákat is. A szedéshez előzetesen nem kell bejelentkezni. A kisebb aratótáska (18×22×8 cm) darabja 2000 forint, míg a nagyobb (22×27×11 cm): 3000 forint. Fontos, hogy a levendulát kizárólag ezekbe a zsákokba lehet szedni, más tároló nem megengedett! A levendulát mindenki saját felelősségére, saját kézi eszközzel szedheti, de a helyszínen vásárolható kisolló is 500 forintért. Ám nem Tihany az egyetlen hely, ahol hozzájuthatunk a levendulához.

A cikk folytatásához kattintsatok át az Agrárszektorra, itt!

A HelloVidék múlt heti összeállításában is számos jó levendulás tippet, hozzá pedig további Szedd magad akciókat is találsz!

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)