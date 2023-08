Több százezer is lehet a figyelmetlen kiránduló büntetése: nem érdemes csak úgy fotózgatni a magasban

A nyár végén, az őszhöz közelítve, ahogy a természet átalakul, és egyre színesebb arcát mutatja, sokan merészkednek ki a földekre, erdőkbe, ahol rendszeresen láthatunk magasleseket is. Nem csak a profi, de az amatőr fotósok is gyakran elcsábulnak és másznak fel az építményekre, hogy elkészítsenek egy-egy jó fotót. Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen les értéke több százezer forint is lehet, rongálódás esetén pedig feljelentés és bírság is jár az elkövetőnek. Hogy milyen szabályok mentén használhatjuk a leseket? Ennek jártunk most utána.

A magaslesek (más néven vadászlesek) fontosak a vad megfigyelésében és a vadászatban, valamint a ragadozók gyérítésében is. Céljuk, hogy az előttük lévő területet jobban belássuk, a vadász szagát pedig a szél a vad fölött vigye el. A megfigyelni kívánt terület több oldalára is célszerű magaslest állítani, hogy bármilyen irányú szél fúj is, a megfelelő helyre néző les jól megközelíthető. A különböző típusú lesek esetében általános elhelyezési szempont, hogy a vad felől nézve a les hátterét fás növényzet, leginkább erdő adja, hogy a vadász időnkénti mozgása minél kevésbé tűnjön fel. A lesre felvivő létra a bokrok vagy fák közül vezet ki, mert így takarásban lehet felmászni a lesre, míg az odavezető cserkészút a nesztelen megközelítést segíti. A vadásznak célszerű legalább egy órával a várt vad megjelenése elhelyezkednie a magaslesen. A magasles készülhet hordozható vagy állandó változatban, illetve lehet nyitott, fedett vagy zárt. A hordozható, ideiglenes leseket vadkárelhárító vadászatoknál használják, ahol a védendő területre rendszeresen kiváltó vad, az úgynevezett vadváltók közelében állítják fel. Ezeknek az egyszemélyes, könnyen átépíthető és áttelepíthető eszközöknek az alapanyaga fa mellett acél- vagy alumíniumvázas szerkezetű is lehet. Elkészíthetőek fának támasztható, kétágú létrára helyezett ülésként, négylábú és összecsukható, esetleg fára építhető rendszerben. Az állandó magaslesekkel igen változatos megjelenésben készülhetnek. Általában egészséges, tartós keményfából készülnek (4-7 m magas, hasznos felső alapterülete kb. 2 m². A lábakat 1 méterre leásva a les megfelelően biztosan áll, a lábakat egymással leggyakrabban úgynevezett Andráskereszttel szokták merevíteni. A lesek állapotát évente ellenőrizni kell, mivel a lábak és a padlódeszka idővel korhadhat, a létra fokai elöregszenek. Fontos tudni, hogy a vadászlesek a biztonságos vadmegfigyelés és vadállományszabályozás eszközei, ezért azokat – elvileg – csak engedéllyel rendelkező személyek használhatják! A Pilisi Parkerdő egy korábbi közleményében is arra kérte azokat a természetjárókat, túrázókat, akik előszeretettel másznak fel a vadászlesekre, hogy onnan körbe nézzenek, fotókat készítsenek, esetleg megpihenjenek – mivel a fenti szabályt esetleg nem ismerik – legyenek nagyon óvatosak. Saját felelősségükre csak akkor kapaszkodjanak fel egy-egy építményre, ha előtte meggyőződtek arról, hogy az teljesen ép, biztonságos. A Parkerdő szakemberei rendszeresen ellenőrzik a lesek állapotát, de sajnos az utóbbi időben elszaporodott szándékos rongálás miatt a balesetveszélyre folyamatosan számítani kell! Több százezret is fizethetünk a véletlen rongálásért is A magasleseket elsősorban vadkárveszélyes mezőgazdasági kultúrák, erdőfelújítások szélén, illetve a vaddisznóállomány apasztását segítő szórók mellett helyezik el. A magasles kihelyezéséhez, az érintett földterület tulajdonosának engedélye szükséges. A szakemberek szerint a lesek különböző kivitelezésben készülhetnek, lehetnek nyitottak, zártak, alacsonyabbak, magasabbak, ezt a helyszín adottságai, a rendelkezésre álló építőanyagok és a lest építők egyéni elképzelése határozza meg. Mint mondja, a les értéke a korától, a felhasznált anyagok és a kivitelezés minőségétől, valamint a mérettől függően tág határok között mozog kb. 50 000 forinttól több százezer forintig (vagy feljebb). Jó, ha tudjuk, megkülönböztetünk állandósított illetve mobil vadászleseket. Egy erdőfelújítás, vagy egy mezőgazdasági terület védelmét hosszabb távon kell biztosítani, így erre a célra állandósított vadászleseket helyeznek ki, melyeket akár tetővel is ellátnak. Állandósított magasleseket találhatunk továbbá az erdőben kialakított szóróhelyek mentén. A mobil vadászlesek egy személy számára kényelmesek, könnyen mozgathatóak, gyorsan áthelyezhetőek attól függően, hogy éppen hol van rájuk szükség. Értékük a 100 000 forinttól, akár 300-400 000 forintig terjed. Rongálásuk esetén a vadgazdálkodó a rendőrség felé tesz feljelentést, a büntetés mértékének megállapítását így a hivatalos szervek végzik. A rongálás esetén kiszabható büntetés mértékét megállapítani az illetékes hatóságok hatásköre, az egyes esetek összes körülményének mérlegelése után. Tehát hiába nem akarunk rosszat, és csak fotózás közben sérül meg a les, így is bírságra kell számítanunk! Ezért jobb, ha nem mászunk fel engedély nélkül mindenhova. Címlapkép: Getty Images 