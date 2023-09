Újabb medvét fényképeztek a magyar erdőben: erre kóborolt a megtermett példány

Habár kicsi az esélye, hogy a természetben személyesen találkozzunk velük, évről évre egyre gyakrabban kóborolnak a nagyvadak Magyarország erdeiben. A medvék többsége Szlovákiából érkezik és a Bükk térségében bukkan fel, ugyanis az európai barnamedvék legnagyobb populációi a Kárpátok erdős, hegyvidéki tájain található.

A Bükk „láthatatlan turistája”, mindenki kedvenc medvéje továbbra is sikerrel barangol az erdő rejtett zugaiban – osztotta meg nemrégiben a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület a Facebook oldalán. Valószínűsíthetően ugyanarról a példányról van szó, amiről a Bükki Nemzeti Park augusztus 24-én számolt be, ugyanis az állat világos nyaki elszíneződéséről beazonosítható volt (a 24. kamera rögzítette a Nyugat-Bükkben). A medvék vélhetően a Sajó völgyének zöld folyosóját használják az átjárásra, a fiatal egyedek kóborlása megszokott jelenségnek számít – egy-egy példány akár a hazai erdőkben is megtelepedhet.

Címlapkép: Getty Images