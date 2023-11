Fontos változással nyitnak a karácsonyi vásárok Északkelet-Magyarországon: erről jobb, ha tudsz

Két héten belül, december 3-án kezdetét veszi a hivatalos adventi időszak, ami azt jelenti, hogy számos településen megkezdődtek már az előkészületek a karácsonyi vásárokra. Az elszálló energiaárak, és az infláció még mindig komoly kihívás elé állítja a kereskedőket.

Idén is rengeteg vÁrosban várják majd az ünnepre hangolódókat különböző karácsonyi ételekkel, italokkal, programokkal. Ám sok esetben mélyen a zsebükbe kell nyúlnia a kilátogatóknak. Cikksorozatunkban megnézzük, hogy mi megnézzük hol, és mikortól várják a forralt borozni, kürtös kalácsozni vágyókat.

Debrecen

Magyarország egyik legszebb és legnagyobb karácsonyi ünnepe, a Debreceni Advent grandiózus díszkivilágítással, minőségi gasztrokulináris palettával, széles és egyedülálló termékkínálattal készül ebben az évben is.

November 25-december 23. között vendéglátósok és vásárosok sokasága várja a karácsonyra készülőket kézműves termékekkel, szívmelengető finomságokkal a Debreceni Adventi Vásárban.

A vásárban a tradíciók különleges elemei és a modern részletek is megtalálhatóak: forralt bor és sült gesztenye illat lengedezi körbe majd a hatalmas fenyőfát, a jégkorcsolya pályát, a gyerekvasutat, és századeleji karácsonyi kántálók megidézik a régmúlt karácsonyok szellemét.

A négy hét alatt vásár, gasztronómia, szabadtéri koncertek, családi- és gyermekprogramok és jégpálya várja a látogatókat.

A belvárosi vásári korzón modern és tradicionális termékek egyaránt várhatóak: szőnyegek, szőttesek, kézzel készült kerámiák és fajátékok, mézeskalácsok, gyógyfüvek, teák, szaloncukrok és pazar karácsonyi díszek, dekorációk. Több mint 90 karácsonyi hangulatú stand kínálja termékeit, melyből közel 30 faházban kapható majd különleges kulináris finomságok széles választéka.

Érdemes hozzátenni, hogy tavaly a Travelmag beválasztotta a a legszebb és leghangulatosabb karácsonyi vásárokat tömörítő top 20-as listába. A hajdúsági város az előkelő 5. helyet szerezte meg.

Miskolc

A városban a tavalyinál sokkal több és színesebb programokkal készülnek az adventi hetekre, ezzel kárpótolva a város lakosságát. – írta meg a Minap. A kisebbeket gyermekbirodalom, a nagyobbakat pedig jégpálya és koncertek várják majd.

December elsejétől kezdve könnyűzenei koncertek, az Erzsébet téren szabadtéri jégpálya, a Szent István téren fényinstallációk, ünnepi vásár, a Városház téren pedig meseösvény várja majd az érdeklődőket A Szent István téren új fényinstallációk fognak helyet kapni, itt lesz majd megtalálható az adventi vásár, ahol gasztro és kézműves kínálattal fogadják az ideérkezőket.

Színpadi programokat pedig nem csak a vasárnapokon, hanem már péntektől kezdve is lehet majd találni, pénteken négy órától, szombaton és vasárnap kettőkor kezdődnek először gyermekelőadások, majd aztán miskolci és országos viszonylatban is ismert előadók lépnek fel a nagyszínpadon.

Az adventi gyerták meggyújtása vasárnap délután kettő órakor fog történni szintén a Szent István téren, a város adventi koszorúján. Mivel idén aranyvasárnap huszonnegyedikére esik, így az utolsó gyertya meggyújtása huszonharmadikán, szombaton fog történni.

Ugyanakkor idén nem csak a téren, hanem több más belvárosi helyszínen – a Városház téren és az Erzsébet téren – is adventi programokat élvezhetünk december 1-jétől egészen december 23-áig. A gyerekbirodalomnak most egy különálló hely, a Városháza tér ad otthont. Itt adventi meseösvény, manóház Mikulással, mini vidámpark, emellett interaktív és kézműves foglalkozások várják a kicsiket. Mindezeken túl egy varázssátor is megtalálható lesz majd, ahol a gyermekek kívánságaikat dobhatják be.

Érdemes megemlíteni az ikonikus adventi villamost is, ami legelőször 2012-ben indult el, akkor még szerényebb díszítéssel a 210-es pályaszámú Tátra típusú szerelvény töltötte be ezt a funkciót. 2013 óta a 202-es számú villamos öltözik ünnepi díszbe: az elmúlt években volt már piros és óarany színű is, 2018-ban pedig jégpalotává alakították át. Mai mézeskalács házikó formáját 2019-ben nyerte el, a belső tere azonban évről évre megújul.

Idén december 3-án, indul útjára az első adventi villamos. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. az elmúlt években mézeskalácsnak “öltöztette” a mesebeli járművet, az idén azonban új “ruhát” kap. Az, hogy idén milyen lesz egyelőre meglepetés, de Veres Pál, polgármester elmondása szerint lenyűgöző lesz a jármű.

Nyíregyháza

Idén is lesz adventi vásár Nyíregyházán. A város karácsonyfája már november közepén a helyére kerül és illatával fokozza majd az ünnepi hangulatot. A várakozások szerint arra is lesz lehetőség, hogy a fát a gyerekek díszítsék fel és elhelyezzék rajta rajzaikat, kívánságaikat, mivel Nyíregyházán ez már hagyománynak számít.

A belvárosban felállítják a faházakat is, melyekben kézműves portékák, ételek, italok és helyi termékek széles választéka lesz elérhető. Az érdeklődőket a karácsonyi hangulatot megidéző kürtőskaláccsal, lepénnyel, halászlével, valamint díjnyertes pálinkákkal, forralt borral várják a forgatagban.

A karácsonyi fényeket a római katolikus templom tornyából is megcsodálhatják. Az ünnepvárás a fények felkapcsolásával és az első adventi gyertya meggyújtásával veszi kezdetét.

Eger

Az elmúlt években a vidéki városok közül az egri volt a leglátogatottabb adventi programsorozat Magyarországon. Ebben az évben ismét megrendezésre kerül az Eger Advent, hogy kulturális élményekkel gazdagítsa mind az egrieket, mind a hazánkból és külföldről idelátogatókat egyaránt.

Az érdeklődőket káprázatos díszkivilágítás, különleges látványelemek, hütte hangulatú melegedő várja, és persze lesznek forralt borok, kürtőskalácsok, kézműves termékek és megannyi karácsonyi finomság is.

Címlapkép: Getty Images