Hihetetlen, mennyibe kerül ma Magyarországon ez a sport: mutatjuk, hol érdemes kipróbálni

Egyre közeleg a tél, ezzel együtt a hideg idő is, valamint az ünnepek. Ilyenkor minden város kicsit felpezsdül az adventi vásárok miatt. Korábbi cikkünkben szemügyre vettük az ország keleti, északkeleti városainak adventi vásárait, azonban ebben a cikkben az ezeken a helyeken található korcsolyapályáknak néztünk utána. Gyakori kellékei az adventi forgatagoknak a műjégpályák, de a városi jégcsarnokok is kedvelt szórakozási célpontok a téli időszakban. Most megnéztük, hogy Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben mennyibe fáj, ha a vásárokon vagy a jégcsarnokokban szeretnénk csúszkálni, illetve annak is utána néztünk, hogy a különböző komplexumok, mit kínálnak a pénzünkért.

Debrecen

A Debreceni Jégcsarnok az év többi napján is várja a látogatóit, nem csak az adventi forgatag időszakában. A komplexum szolgáltatásai a vizsgált megyeszékhelyek között az egyik legdrágább kategóriába tartoznak. Itt egy felnőtt belépő 2200 forintba kerül alkalmanként. A diák/nyugdíjas jegy 1900 forintot kóstál, de vannak kedvezményes családi jegyek is. Három fő esetén (két felnőtt és egy 18 év alatti gyermekkel) 4500 forintba kerül egy alkalom, illetve a négy fős családi jegy (ami két felnőtt és két 18 éves kort nem betöltött gyermek jegyét foglalja magába) 5900 forintba fáj. Továbbá itt arra is van lehetőség, hogy csoportos jegyet váltsunk, ezt minimum 15 fővel vehetjük igénybe, és 1600 forint/fő/alkalom a tarifája. Egy alkalom egyébként két és fél órát jelent.

A jégcsarnokba akár bérletet is válthatunk, amennyiben gyakran látogatnánk. Az 5 alkalmas felnőttjegy 8200 forint, míg ugyanennyi alkalomra a diákoknak, nyugdíjasoknak 7400 forintot kell fizetniük. 10 alkalmas bérlet esetén a felnőtteknek 16 000 forintot kell fizetniük, a diákoknak, időseknek pedig 14 000 forintot. De, ha ezzel sem érnénk be akkor akár az egész jégpályát kibérelhetjük magunknak, egy óra ára 67 000 forint, amihez még hozzá kell számolnunk az áfát. Amennyiben nincsen saját jégkorcsolyánk, nem kell aggódnunk, hiszen a komplexumban bérelhetünk a lábméretünknek megfelelő korcsolyát, ennek 1200 forint/pár/alkalom az ára. Saját korcsolyánkat pedig éleztetni tudjuk, aminek 1500 forint/pár az ára.

Ugyanakkor az ország második legnagyobb városában nem csak a jégcsarnokban csúszkálhatunk a jégen. Az idei adventi vásáron is lesz jégpálya a város szívében. Ez november 25-től várja az érdeklődőket és egészen január 8-ig nyitva lesz. Itt a belépő árak egységesen 1200 forintba kerülnek majd, illetve a kísérőknek is jegyet kell majd váltaniuk, ők 500 forint ellenében léphetnek be a pálya területére. Itt is lesz majd lehetőség a kölcsönzésre 1100 forintba kerül majd egy pár, az élezés pedig 1600 forint lesz.

Nyíregyháza

Nyíregyházán a helyi jégpályán - akárcsak Debrecenben - egész évben járhatunk korcsolyázni. Hétfőtől péntekig este héttől kilenc óráig van lehetőségünk csúszkálni a jégen. Hétvégén azonban több alkalom is nyitva áll a látogatók előtt, ugyanis szombaton és vasárnap 11:45-13:30, 16:30-18:30, 19:00-21:00 időpontokban hasíthatjuk kedvünkre a jeget.

Ez a pálya kicsit barátibb árakkal várja az érdeklődőket, mint a debreceni testvére, sőt a jégcsarnok oldalán közzétett információk szerint a tavalyi árakkal mennek neki az idei szezonnak is. Itt egy felnőttjegy 1500 forintba kerül egy alkalomra, a diák és nyugdíjas jegy 1000 forint, a kísérő jegy pedig 500 forintba kerül a helyszínen. Itt több csoport-jegy is van. Egy felnőtt, két gyermek esetén 3000 forint a belépő, egy felnőtt, három gyermek esetén 4000-et, két felnőtt, egy gyermek esetén 3500-at, két felnőtt, két gyermek esetén 4500-at, két felnőtt, 3 gyermek esetén pedig 5000-et kell, hogy kiadjunk. A korcsolya bérlést Nyíregyházán 500 forintért adják, az élezést pedig 1000 forintért vehetjük igénybe.

Habár a városban megrendezik az adventi vásárt, arról azonban nincs információ, hogy itt jégpályát üzemeltetnek-e majd.

Miskolc

2014-ben adták át az ország második standard méretű fedett jégpályáját az országban, ahol akár nemzetközi eseményeket is megrendezhetnek, mint például hoki meccset. Azonban a közönség számára is bejárható a csarnok. Ide a felnőttjegy 2500 forint, a diák és nyugdíjas jegy 2000 forint, a családi jegy (két felnőtt, két gyermek) pedig 7500 forint. A komplexum pénztára hétfőtől csütörtökig nyolc és délután négy óra között várja az érdeklődőket, pénteken nyolc és délután egy óra között. Közönségkorcsolyára az esemény megkezdése előtt negyedórával, valamint a befejezés előtt 30 perccel válthatunk jegyet, sőt akár online is vásárolhatunk belépőt. De akiknek ez nem volna elég, azok számára jó hír, hogy a létesítmény rendelkezik egy szabadtéri jégpályájával is. Ide a belépő a felnőtteknek 1200 forint, diákoknak 800 forint, a családi jegy pedig 3000 forint.

Miskolcra eddig nem nagyon volt jellemző az adventi vásárok tradíciója. Pár bódé szokott lenni a város főterén, és ennyiben nagyjából kis merült a dolog. Azonban idén ez másképp lesz, ugyanis a város polgármestere Veres Pál bejelentette, hogy a tavalyinál sokkal több és színesebb programokkal készülnek az adventi hetekre - erről a Minap írt. A bejelentésben szó esik egy jégpályáról is, ami az Erzsébet téren lesz és december 1-től január 7-ig várja a csúszkálni vágyókat. A Minap írása szerint a jégpálya árai minimális felárat fognak magukba foglalni. A jégpálya december első napján délután kettőtől várja az érdeklődőket és nem fog bezárni a karácsonyi és szilveszteri időszakban sem.

Eger

Egerben nincsen fedett jégcsarnok, csupán egy műjégpálya található a város legnagyobb parkjában, az Érsekkertben. Ezen a pályán 1200 forint ellenében korizhatnak a felnőttek, a diákoknak pedig csak 700 forintot kell kicsengetni a jeges szórakozás érdekében. A nyitvatartás igencsak vegyes, hétfőn délután 3 és 5 között csúszhatunk a jégen, kedden délután három és este nyolc között tehetjük ugyanezt, továbbá szerdán délután három és este hét között, csütörtökön háromtól ötig, pénteken három órától este kilencig korcsolyázhatunk. Hétvégén már szélesebb az időintervallum a nyitvatartást illetően, ugyanis szombaton délelőtt negyed 11-től egészen este 9-ig, vasárnap pedig ugyancsak negyed 11-től este 6-ig szelhetjük a jeget.

Fontos még megemlíteni azt, hogy ugyan Eger városa nem büszkélkedhet olyan jégcsarnokkal mint mondjuk az előbbi Miskolc, mégis tervben van egy jégcsarnok építése a Rózsa Károly és a Bem tábornok tér környékén. A beruházás még tervezés alatt áll, ugyanakkor azt már tudni lehet, hogy nem kevesebb, mint kétmilliárd forintos büdzsé áll rendelkezésre a komplexum megépítésére.

Illetve Eger vonatkozásában sem áll rendelkezésre olyan információ, hogy lesz-e jégpálya az adventi vásáron.

Címlapkép: Getty Images