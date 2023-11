Őrület, mennyit kérnek a jégpályákon: ennyiért korcsolyázhatnak vidéken a magyarok

Tegnapi cikkünkben végig vettük, hogy északkelet-magyarországi településeken, azaz Debrecenben, Miskolcon, Egerben és Nyíregyházán milyen árban vannak a korcsolyapályák, valamint azt is kerestük, hogy hol lesz található adventi jégpálya a városokban. Cikksorozatunk második részében ugyanezzel foglalkozunk, most Szeged, Szolnok, Kecskemét és Békéscsaba került terítékre.

Békéscsaba

Békéscsaba rendelkezik jégcsarnokkal, amit nyitvatartása szerint, hétfőn, szerdán és csütörtökön, három turnusban is (10:30-12:00, 12:30-14:00, 14:30-16:00) látogathathatunk. Kedden és vasárnap több időt tölthetünk a hely jegén ugyanis 10:30-tól már használható a jégpálya, egészen este nyolcig. Másfél óránként vannak megszakítások, ekkor pályakarbantartás miatt szakítják meg az ott dolgozók a mókát egy fél órára. Pénteken és szombaton ugyanez a felállás csak annyi a különbség, hogy nem este nyolcig maradhatunk a jégen, hanem este tízig.

Árát tekintve ez az intézmény is a drágább kategóriába tartozik, mivel egy pályahasználati jegy, kortól függetlenül 1700 forintba kóstál fejenként, ezzel másfél óránk van arra, hogy csúszkálhassunk. Van lehetőség csapatépítő korizásra is 50 főig, ennek 40 000 forint az ára, és csak kedden, pénteken, valamint vasárnap mehetünk kollégáinkkal korcsolyázni. A korcsolya bérlése itt 1100 forint fejenként egy idősávra, bérelhetünk tanulóeszközt is, aminek 1200 forint az ára, kesztyűt 800 forintért adnak annak, akinek szüksége van rá, valamint a korcsolya élezést 1500 forint ellenében végzik el nekünk.

A városban nem lesz az adventi vásáron külön jégpálya.

Szeged

A Napfény Városa is rendelkezik saját jégpályával, ami csak szombaton és vasárnap van nyitva. Ennek a helynek az esetében, négy ciklusra van bontva a napi nyitvatartás. Ez annyit takar, hogy szombaton kilenctől tizenegyig tart az első ciklus, a második déltől délután kettőig, a harmadik délután háromtól este ötig, valamint szombaton a negyedik ciklusban már zárva van a komplexum. Itt jön elő különbség a szombati és vasárnapi nyitvatartás között, ugyanis vasárnap a negyedik ciklusban a hely este hattól még este nyolcig látogatható. Fontos még megjegyezni, hogy szokott lenni a fiataloknak tartott jégdiszkó, melynek során zenére szánthatjuk a jeget. Ilyen jégdiszkó például az elmúlt péntek során is volt, este nyolctól este tízig tartott ez a móka.

Árban úgy határoz az intézmény, hogy a felnőttjegy az 1500 forint, a diák/nyugdíjas jegy 1200 forint. Van csoportos belépő az iskolások és az óvodába járók számára. Minimum 10 óvodás vagy kisiskolás esetén 600 forint a belépő fejenként. 0-4 év közti gyerekeknek, valamint a 70. életévét betöltőknek csak egy jelképes összeget kell befizetniük belépő gyanánt, azaz 200 forintot. Itt is van kísérőjegy is, ami 500 forint. Bérletet is válthatunk, ami 10 alakalomra jogosít, ez felnőtteknek 12 000 forintjába kerül, a diákbérlet viszont csak 10 000 forint. Valamint még a nagycsaládosoknak kedveskednek 50 százalékos kedvezménnyel.

Az ország legmelegebb városában sem lesz külön adventi korcsolyapálya.

Kecskemét

A kecskeméti jégcsarnok oldalán hívják fel a látogatók figyelmét, hogy december 1-én nyílik meg a helyi műjégpálya. Ennek nyitvatartása úgy néz majd ki, hogy hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön kilenc órától este hétig léphetnek be a látogatók. Hétvégén már más a helyzet ugyanis pénteken kilenc órától délután kettőig csúszkálhatunk a jégen, ezt követően van egy óra szünet és délután háromtól este hétig élvezhetjük a jeget. Aztán szombaton és vasárnap szintén van egy turnus kilenc órától, ami ugyancsak délután kettőig tart, majd a szünet után, délután háromtól egészen este nyolcig várja a komplexum a korcsolyáznivágyókat. A műjégpálya oldalán egyébként még azt is írja, hogy a nyitvatartásuk alatt kapható lesz forralt bor, zsíros kenyér, forró tea és ropogós pogácsa is. Arról nincs információ, hogy mikor zárja be kapuit a hely, azonban még 2023 elején írták, hogy január 15-ig várják a látogatókat, így ez a mostani szezonban sem lehet másképp.

Árakat tekintetében többféle meghatározása van a belépőknek. Hétköznapi időszakban (hétfőtől csütörtökig) a felnőtt napijegy 1800 forint, a diákbelépő 1500 forint, a családi belépő, ami két felnőttre és két gyermekre vonatkozik, 6000 forintba kerül, valamint van csoportos jegy is, ez minimum 20 fővel vehető igénybe, és 1300 forintot kell fizetnie a csoport tagjainak fejenként. A hétvégéken (péntek délután háromtól vasárnap este nyolcig) és a téli szünet ideje alatt már másképp alakulnak a tarifák. Ezeken a napokon már nem napijegyeket tudunk váltani, hanem délelőtti vagy délutáni turnusokra jogosító belépőket vehetünk igénybe. Eszerint a felnőtt jegy ezeken a napokon 2000 forint, a diák az 1800 forint, a családi jegy 7200, a csoportos jegy pedig 1500 forint fejenként. Természetesen ebben a komplexumban is van lehetőség különböző szolgáltatások igénybevételére. A szekrénybérlés 1000 forintos kaució és 500 forint bérlési díj ellenében igénybe vehető, korcsolya kölcsönzés 1500 forintos árban van, valamint az élezés 2000 forint. Utóbbinál az üzemeltetők kiemelik, hogy a rozsdás vagy egyéb rossz állapotú korcsolyák élezése esetén az ár 2000 és 2500 forint közt is alakulhat.

Azonban ha nem érnénk be a helyi műjégpályával, akkor kipróbálhatjuk a város karácsonyfája körül épített jégpályát.

Tavaly is, tavalyelőtt is többször jött a jelzés, hogy nagy szükség van a jégpályára. Most kicsit új koncepcióval, nagyobb felülettel készül, a város karácsonyfája körül lesz majd körkorcsolyázási lehetőség, a városháza kivilágított sziluettjével

— mondta a Kecskeméti Médiacentrumnak Szemeryné Pataki Klaudia, a város polgármestere.

Szolnok

A Szolnokon található jégpálya nyitvatartása úgy alakul, hogy hétfőtől péntekig reggel nyolc és délután kettő között az iskolásoknak van nyitva, azaz ekkor iskolásoknak tartott foglalkozások zajlanak az épületben, majd hétköznapokon délután kettőtől este hatig van közönségkorcsolya, majd hattól este nyolcig a helyi hokicsapat birtokolja a jeget, ugyanis ekkor van nekik edzésük. Szombaton és vasárnap már teljes egészében a közönségé a pálya, mert szombaton tíztől este tízig, vasárnap pedig tíztől este nyolcig bárki beléphet a pályára, aki vett belépőt.

A jegyek egyébként 50 perces intervallumokra szólnak, melyek árazása úgy néz ki, hogy a felnőtt jegy 2000 forint, a diák 1500, az iskolai foglalkozások ára pedig 20 000 forint. De akár cégek, vagy nagyobb baráti társaságok is kibérelhetik a pályát, ezt 50 000 forint ellenében tehetjük meg, azonban észben kell tartsuk azt is, hogy ez a belépő is csak 50 percre szól. Az épületben történő korcsolyabérlés és élezés is 1500 forintba kerülnek, amennyiben igényt tartunk rájuk.

Ez a jégpálya hasonlóan tart nyitva, mint a kecskeméti testvére ugyanis december elejétől január végéig vehető igénybe a pálya. Azonban ez változni látszik ugyanis júliusban állapodott meg a városvezetés és a kivitelező cég arról, hogy állandó jégpálya épüljön a városban, sőt ez a komplexum egy könnyűszerkezetes, fedett épület lesz. A 126 milliós beruházást a polgármester elmondása szerint az indokolja, hogy a város hokicsapata nagy sikereket ért el, valamint amúgy is nagy a lakók igénye arra, hogy egy állandó jégcsarnoka legyen a városnak.

Adventi vásáron található jégpálya nem lesz a városban.

Címlapkép: Getty Images

