Jégkorizás a Balatonnál, életveszély nélkül: 6+1 top balatoni koripálya + friss árakkal

Nyakunkon a téli szünet, nincs is annál jobb szórakozás, mint szabadtéren jégkorizni, pláne a Balatonnál! A korizás szerelmeseinek most jó hírrel szolgálhatunk: nem kell várni arra, hogy befagyjon a Balaton. Több helyen is építettek ugyanis mesterséges koripályákat a tó körül, ahol élvezhetjük a siklás örömét és csodálhatjuk a téli Balaton szépségét.

2017-ben fagyott be utoljára annyira a Balaton, hogy sportolásra alkalmas jég alakuljon ki rajta, azóta várjuk újra az élményt. Ahogy az Időkép karácsonyi előrejelzését elnézzük, idén már semmi esélyünk arra, hogy korizhassunk a tó jegén. A balatoni csúszkálás öröméről azonban így sem kell lemondanunk, ugyanis számtalan koripálya várja a téli sport szerelmeseit. Az ország leghíresebb és legrégebbi korcsolyapályája egész biztosan a budapesti Városligeti Műjégpálya, azonban ma már szinte minden vidéki nagyvárosban biztonságos műjégpályán korizhatunk. A többség novembertől márciusig üzemelő városi pálya. A HelloVidék nemrégiben utána is nézett annak, hogy az adventi időszakban hol mindenhol nyílt vidéken jégpálya, de azt is körbejártuk, hol mennyibe kerül egy csúszás. Mostani cikkünkben pedig egy olyan válogatást hozunk, amiben összegyűjtöttük, hol mindenütt nyílt jégpálya a Balatonnál. 1. Egészen elképesztő a panoráma a Szigligeti várudvarban A Balaton várának tövében, Szigligeten egy 500 négyzetméteres koripálya vár, ahol egyszerre 250-en élvezhetik a korizást. A pálya mellett lévő bárban forró csoki, pizza, kürtőskalács is várja a téli sport szerelmeseit. Korcsolyát bérelhetünk a helyszínen. de külön élezésre nincs lehetőség. Nyitvatartás Nyitás: 2023. december 18. - 2024. január 7.

hétköznapokon: 13:00-20:00

téli szünet ideje alatt (dec. 22-től jan. 7-ig): 10:00-21:00 Kivételek: dec. 24.: zárva

dec. 25. és 26.: 10:00-21:00 A pontos időpontokért érdemes indulás előtt rápillantani a koripálya facebook oldalára. Árak hétköznap Felnőtt: 1999 Ft

Gyerek: 1499 Ft

Családi: 5999 Ft Hétvégén Felnőtt: 2499 Ft

Gyerek: 1999 Ft

Családi: 7499 Ft

Korcsolya bérlése: 1500 Ft 2. Balatonboglár A legszebb fekvésű koripályát kétségtelenül Balatonbogláron, a kikötő parkolójában találjuk. Nem kevesebb, mint 35 méter hosszú és 17 méter széles a jég, és ezzel rögtön be is került a Balaton-part legnagyobbjai közé. Erős plexi palánkrendszert vontak köré, ami egyrészt megkönnyíti a hokiezdéseket, másrészt a széltől is óvja a korisokat. Nyitvatartás 2023/2024 Hétfő-Csütörtök: 14:00 – 20:00

Péntek: 14:00 – 21:00

Szombat-Vasárnap.: 10:00 – 21:00 Jegyárak: 6 éves korig 1500 Ft,

6 éves kor felett pedig egységesen mindenkinek 2000 Ft a jegyár.

A korcsolyakölcsönzés 1500 Ft-ba kerül. 3. Balatonlelle A déli part első pályája 2016-óta vár, s mivel közvetlenül a Balaton mellett található, így csodálatos környezetben élvezhetjük a jégen siklás örömét. Természetesen a sportolási lehetőségen kívül megannyi programmal is igyekeznek kedvezni a látogatóknak. A szolgáltatások tárháza rendkívül széles, hiszen korcsolya oktatásra, korcsolya- és fakutyabérlésre és korcsolyaélezésre, s mi több, egy látványszauna használatára is lehetőség nyílik, a parton álló faházakban pedig forró csoki, forralt bor, forró tea, óriás palacsinta és kürtöskalács is kapható. Felnőtt belépőjegy (péntek, szombat, ünnepnapok és téli szünet esetén) Péntek-Vasárnap - 2 000 Ft 6 éven aluliaknak belépőjegy (péntek, szombat, ünnepnapok és téli szünet esetén) Péntek-Vasárnap - 1 500 Ft

Korcsolyabérlés: 1 500 Ft Belépőjegy (hétfőtől csütörtökig egységesen) Hétfő-Csütörtök - 1 000 Ft 4. Ingyenes jégpálya Keszthelyen A jégpálya az Energia téren várja a korcsolyázókat 2023. december 15-től, és a tervek szerint, az időjárás függvényében január 15-ig fog működni. A 20 méter átmérőjű kör alakú pályán egyszerre 45-en tartózkodhatnak. Lehetőség van korcsolyabérlésre, élezésre, és természetes a büfé sem hiányozhat. Napi nyitvatartási idő: 11-19 óra között Ünnepi nyitva tartás: 12.24-én: 11-15 óra között

12.31-én: 11-15 óra között Árak: ingyenes

5. Jégfolyosó Balatonfüred 2023-ban egy kibővített és megújult műjégpálya-rendszer várja a korcsolyázni vágyókra Balatonfüreden. Egy új jégpálya került kialakításra a Vitorlás téren, a már jól ismert Zákonyi utcai jégpályától pedig egy jégfolyosó indul a Tagore sétányon található Széchenyi szoborig, ahol szintén egy új pálya kapott helyet. A korábbi 900 négyzetméteres felület helyett, ezúttal már 1 kilométer hosszan, összesen 3000 négyzetméteren csúszkálhatnak a korisok. A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is büfé, melegedő, értékmegőrző szekrények, zene és kocsolyakölcsönzés színesítik a szolgáltatásokat. Belépőt két helyen lehet váltani, a Zákonyi utcai illetve a Vitorlás-téri jégpályánál. A teljes jégpálya-rendszer december közepétől 2024. január végéig elérhető. Ez utóbbi belépőjegye felnőtteknek 1600 Ft-ba, diákoknak 1100 Ft-ba, 3-14 közöttieknek pedig 800 Ft-ba kerül. A helyi lakosok kedvezménnyel, míg a helyi 14 év alattiak ingyenesen vehetik igénybe a füredi pályát. 6: Panorámás jégpálya Siófok Devcember közepétől üzemel a siófoki Nagystrandon egy 380 négyzetméteres műjégpálya, melyet egy 100 négyzetméteres jégfolyosó egészít ki. Büfé, öltöző és kölcsönző is van a helyszínen. A tervek szerint 2024 február 4-ig üzemel majd a panorámás jégpálya. Jegyárak: a felnőtt 1600 Ft,

a gyerek/diák pedig 1200 Ft (a siófokiakat egyéb kedvezmények várják).

Korcsolyát 1200 Ft-ért bérelhetünk. 6+1: Salföldi Káli Fecske Nem semmi hír, hogy idén télen a Káli-medencében is lehet korizni: december elején nyílt a salföldi rendezvényközpont és étterem, a Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ korcsolyapályája. Lehet korcsolyát bérelni, kínálnak forralt bort, forró csokit és puncsot is, az étterem ünnepi fogásokkal vár, az épületegyütteshez tartozó galériában pedig adventi kiállítás lesz. Nyitvatartás: Csütörtöktől hétfőig 12–20h, kedden és szerdán csak 20 fő feletti csoportoknak, előzetes bejelentkezéssel. Jegyárak: gyerekeknek 1500 Ft,

felnőtteknek 2000 Ft,

családoknak 4000 Ft,

korcsolyabérlés: 2000 Ft (1000 Ft letét).