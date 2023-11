Tömegek özönlenek ebbe a vidéki állatparkba: igazi csúcsattrakciót robbantottak

A Nyíregyházi Állatpark egy 35 hektáros tölgyerdőben található, ahol kontinensenkénti felosztásban mutatják be Földünk élővilágát. Számos kuriózum megtalálható itt, az itt élő állatok jó része az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége fajmegőrzési programjában szerepel. Hogyan zárták az évet? Mi lehet sikerük titka? Mit mutatnak a látogatottsági számok? Ennek jártunk most utána.

A Nyíregyházi Állatpark zoológiai tevékenysége nagyon komoly, egy egész csapat dolgozik a folyamatos sikerekért. Ráadásul több vezetői szakmai tisztséget képviselnek az itt dolgozók. Parkunk igazgatója Gajdos László a Magyar Állatkertek és Akvárium elnöke, helyettese Dr. Papp Endre pedig az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke. Hogy milyen évet zárt az állatkert, melyek voltak a legfontosabb események az intézmény számára idén? Arról Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási és közönségkapcsolatok osztályvezetője számolt be a HelloVidéknek.

Nagy büszkesége a parknak, hogy az országban elsőként sikerült szaporítanunk borneói orangutánt, afrikai elefántot és indiai orrszarvút

- kezdi a szakember.

De minden évben igyekszünk újdonságokkal szolgálni az ide érkező vendégeknek. A legújabb beruházásunk a jégkorszak interaktív bemutató lesz, ahol a sarkkörök élővilágával lehet megismerkedni, és egy kicsit a múltba is visszarepítjük a vendégeket. Jegesmedvék, több pingvinfaj, rénszarvas, sarki farkas lesz például a lakója. Az első lakókat, a Humboldt pingvineket már meg is tudták tekinteni a látogatók, hiszen egy olyan állatfajról van szó, akinek nem kell hűtött tér, ezért a külső medencében már láthatták a vendégek

- folytatta Révészné Petró Zsuzsa, aki azt is elárults, hogy a jégkorszak interaktív bemutató a Modern Városok Program keretében épül fel, ez az ország legnagyobb vidéki állatkerti beruházása, amely jövő tavasszal fog megnyílni.

A Humboldt pingvinek is az európai fajmegőrzési programban szerepelnek, egy tenyészbázist hoztunk létre. Jelenleg 17 tagot számlál ez a frakkos csapat, Svédországból, Németországból és szlovák állatkertekből érkeztek ezek az állatok. Az étvágyuk töretlen, naponta több mint 6 kiló heringet fogyasztanak el

- hangsúlyozta a szakember, majd hozzátette, rengeteg szaporulatuk is volt ebben az évben, általában tavasszal és nyáron lát napvilágot sok bébi, de idén az őszi időszakban is rengeteg aprósággal gyarapodtak.

Forrás: Nyíregyházi Állatpark

Nyáron születtek észak-kínai leopárd hármas ikrek, fekete hattyúk keltek ki, koronás darvak, és állatcserében sem volt hiány, pl. a Gio nevű hím szumátrai tigrisüknek is új párja érkezett, mert az előző hölggyel nem volt sikeres a nász. A most érkezett különleges szumátrai tigrishölgy a Szabah nevet viseli, kétéves, németországi születésű csíkos nagymacska. Egy olyan alfajról van szó, amely a legkisebb, és a legdélebbre élő, egyben a legritkább, alig 300 példány él belőle a szabad természetben.

Özönlenek a látogatók, imádják az extra szolgáltatásokat

Látogatószám tekintetében 2019-ben 600 ezer látogatónk volt, és a tavalyi esztendőnk sem volt rossz, és idén is kb. 500 ezer vendégünk lesz. Amit tapasztalunk, hogy egyre többen érkeznek külföldről, nagyon jó hírünk van, hiszen szlovák, ukrán és román területekről is egyre több turista érkezik hozzánk. Csáberő az is, hogy vannak állatkerti hoteleink, a kétcsillagos Hotel Dzsungel, a háromcsillagos Ózon és a négycsillagos Pangea. A főszezonban ezeknek a kihasználtsága 90 százalék feletti, továbbra is Magyarország leglátogatottabb vidéki turisztikai attrakciója a Nyíregyházi Állatpark

- mondta Révészné Petró Zsuzsa.

Forrás: Nyíregyházi Állatpark

Aki eljön hozzánk, mindig különleges állatbébikkel, hatalmas szabad területen élő állatfajokkal találkozhat. A főszezonban óriási népszerűségnek örvend a fókashow, de a vendégek nagyon kedvelik a makierdőt is, ahol gyűrűs farkú makik között lehet sétálni

- tette hozzá.

Forrás: Nyíregyházi Állatpark

Kiemelkedő az oktatás szerepe az állatpark tevékenységeiben

Nagyon komoly programunk van a fajmegőrzés mellett az oktatásnak is. Az állatkertek szerepe már átértékelődött, fajmegőrzés, oktatás és kutatás a fő szerepünk amellett, hogy bemutatjuk az állatfajokat. Ősszel az állatvédelmi témahét keretében zajlott egy programunk

- magyarázta az állatpark munkatársa.

Oktatási csapatunk, a zoopedagógusok nyíregyházi általános és középiskolákban tantermi keretek között szemléletformáló előadásokat tartottak a felelős állattartásról, majd különleges programok keretében vártuk a gyerekeket, az állatparkban is tartottunk tematikus foglalkozásokat. Emellett a legnagyobb népszerűségnek a zoosuli örvend, ahol az általános iskolás korosztályt várjuk napközis jelleggel

- tette hozzá.

Forrás: Nyíregyházi Állatpark

Különleges fajokkal bővült az állatok sora

Nemcsak a nyári, de az őszi időszak is rengeteg állatszállításról szólt. Elment tőlünk Jack, az afrikai elefántbika az azlini, csehországi állatkertbe, érkeztek is hozzánk állatok. Talán a legnagyobb népszerűségnek Európa legnagyobb barnamedvéje örvend, egy kodiak alfajról van szó, Takuka egy svédországi állatkertből érkezett, és több mint 600 kg. Felix nevű fajtársával, egy eurázsiai barnamedvével érkezett. A kodiakok egy külön csoportot alkotnak Alaszka partjainál. Rengeteg vendégünk kíváncsi erre a barna óriásra

- mesélte a szakember.

Emellett születtek is állatok, októberben pl. sivatagi rókák láttak napvilágot, és az ázsiai törpekarmú vidráknál is bekopogtatott a gólya. Az észak-kínai leopárdokból mindössze 50 él állatkertekben, a szülőpár az európai fajmegőrzési program keretében érkezett hozzánk német, illetve francia állatkertből, mindössze tavaly óta alkotnak egy párt, de már született utódjuk. Ez óriási zoológiai siker számunkra

- büszkélkedett Révészné Petró Zsuzsa.

Címlapkép: Getty Images