Ezzel a ravasz tippel csodát tehetsz a kertedben: ennyit kell csak tenned érte

Szurok Dávid 2024.04.21. 14:02

Mint ahogy arról tavaly már írtunk, egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a magyarok otthonaiban a kerti tavak. A családi házak kertjében egy szépen kivitelezett tó, képes egy apró területet is élettel megtölteni. A kerti tavakat sokan elérhetetlen luxusnak tartják, pedig léteznek apró változatok is, melyek kialakításához és fenntartásához nem kell mélyen a zsebbe nyúlni. Kerékjártó Tibor borsodi vállalkozó már jó ideje foglalkozik kerti tavak kivitelezésével. Nap mint nap felkeresik őket az ország minden szegletéből. A szakember a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy kerti tavat létesítenek otthonaikban, meglátása szerint a tendencia folytatódni fog a továbbiakban is.

Kertünk hangulatát különböző módokon alakíthatjuk ki, legyen szó akár nagy területű örökzöldekkel, garantált lehet a siker. Ennek ellenére egyre nagyobb teret hódítanak a kerti tavak is, ami nem is csoda, hiszen ezek még egyedibbé tehetik otthonunkat és egészen elképesztő atmoszférát teremtenek az udvaron. A kerti tavaknak ráadásul pozitív élettani és lélektani tulajdonságai is vannak. Az élettani hatásnak köszönhetően megváltozik a kert mikroklímája. Kellemesebb lesz a légzés, párásabb a levegő, és beindulnak az enyhe légáramlatok, amiben mind a növények és mind a kertben tartózkodó emberek jobbnak érzik magukat. A lélektani hatásai is szembetűnők. Maga a víz hangja, látványa nyugtatólag hathat, és ellazíthatja az embereket. Kerékjártó Tibor a HelloVidéknek elmondta, hogy szinte mindenhová lehet kerti tavat építeni. Ha valakinek kevés helye van az se akadály, aki pedig bővelkedik kellő nagyságú hellyel annál csak a képzelet szab határt. Mindegy hova csináljuk a tavat, lehet az udvar közepébe, árnyékosabb helyre, mivel a kerti tavak szempontjából a szűrés az, ami a legfontosabb tényező - mondta lapunknak. Mélyen a zsebünkbe nyúlhatunk A vállalkozó szerint egy átlagos 4-6 köbméteres tó költsége sok mindentől függ, legyen szó a fóliázásról, aminek az ára olyan 40-50 ezer forint között mozog. Ehhez jön még hozzá a szűrés, ami 150 ezer forint. És akkor még nem beszéltünk a növényzetről, és a különböző halak telepítéséről. Mindezt összevetve Kerékjártó Tibor szerint egy átlagos kerti tó kivitelezése olyan 300-500 ezer forint körül lehet. A halak árai ezer forintól több százezer forintig is terjedhetnek, attól függően, hogy milyen egyedi különlegességet szeretnénk telepíteni. Magyarországon a koi pontyok, és az aranyhalak a legnépszerűbbek. Ezeknek az ára pár ezer forint csak, akinek azonban már nagyobb tava van, és megteheti azok már viszik az import japán, és indonéz halakat - tette hozzá. Mint fentebb írtuk a növények is elengedhetetlen részét képezik a kerti tavak kialakítása során. Kerékjártó Tibornak szerint sok múlik azon, hogy hogyan alakítjuk ki a tavunkat. Van, aki inkább mélyvízi növényeket preferál, míg vannak, akik a sásokat, tavi rózsákat, pálmákat részesítik előnyben. Az árak tekintetében rendkívül nagy a szórás a különböző növények, és halak tekintetében. Standard koi 20-24 cm 2500 Ft Osztottfarkú aranyhal 10-12 cm 1500 Ft Compó Arany 10-12 cm 1500 Ft Shubunkin 20-24 cm 3000 Ft Ahhoz, hogy kerti tavunk egész éven át pompásan nézzen ki, elengedhetetlen a megfelelő karbantartás. Évente érdemes a növényeket legalább egyszer megmetszeni. Vannak olyanok, akik évente teljes vízcserét is csinálnak. Kerékjártó Tibor szerint a kerti tavunknál a legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk az a szűrés, és a levegőztetés. Mindamellett fontos még a megfelelő növényzet megválasztása is, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a víz megfelelő tisztán tartásához. A szakember ezzel kapcsolatban fontosnak tartotta leszögezni, ha lehet tartózkodjunk a vegyszeres tisztításoktól, mondván, és inkább a normális szűrésre áldozzunk. Mások mellett fontos még a megfelelő tápellátás is. Az áruházakban kapható puffasztó haleledelt, ha lehet akkor inkább hanyagoljuk, mivel semmi tápértéke nincs ezeknek, és csak piszkítjuk a vizet. Én holland tápokat használok, amiknek magas a fehérje, és vitamintartalma, ezek igaz, hogy drágábbak, de sokkal jobb minőségűek - mondta. Bár az utóbbi időben már jó ideje nem jellemzőek a fagyos telek ennek ellenére a szakember azt javasolja, hogy ha mégis beköszöntene a zord időjárás, akkor mindig gondoskodjunk arról, hogy legyen lék a tavunknál, azért, hogy a rossz gázok eltudjanak távozni. Mint mondja, érdemes egy levegőztetőt berakni. Mindent csak lépésben A kerti tavak tervezésénél számos fontos szempontot kell figyelembe vennünk, a legnagyobb figyelmet a tószegély kialakítása jelenti. A tópart kialakítása készülhet többek között kavicsból, facölöpökből, sziklák esetleg járólapból vagy gyeptéglából. Érdemes kiemelni, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya is. A facölöpből épülő partszegélyt olyan anyaggal kell lekezelni, ami a tó növény és állatvilágában nem tesz kárt. A sziklából készült partnál a kövek súlya könnyen kárt tehet a fóliában ezért azok alá több réteg geotextilia szükséges. A PVC fólia leterítése során érdemes kivárni a jobb időt, azért hogy maga az anyag is meglágyuljon. Ha lehet a fóliát úgy hajtogassuk, hogy felesleges ráncok ne keletkezzenek benne. A mocsári vízi növények telepítése rendkívül fontos, mivel a vizek tisztítását a növények végzik. A tótalaj minősége sem elhanyagolható szempont, mivel a nem megfelelő föld használata gyors algásodáshoz és a vízinövények pusztulásához vezethet. Ha mindezzel megvagyunk jöhet a vízfeltöltés előtt érdemes már elhelyezni jó előre a különböző vízgépészeti berendezéseket, a forgatószivattyút, vagy a szökőkutat. A teljes víz feltöltést követően a feleslegessé túlnyúló fóliát érdemes eltávolítani a szegélytől, majd megindulhat a halak telepítése is. A kisebb tavakba érdemes inkább aranyhalakat választani. Nem érdemes túl sok félét összeválogatni, mivel ezek nem fognak harmonikus összképet adni. Nagyobb tó esetében már a koi pontyok közül is lehet válogatni. A halak szaporulatának megakadályozásához néhány kisebb testű ragadozó halat is érdemes telepíteni (pl: csapósügér, naphal). 