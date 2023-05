Ennyiért építhetsz kerti tavat otthon 2023-ban: egy vagyonba kerül, ha melléfogsz

Egyre jobban hódít a kerti tó, szinte minden tizedik telken van egy itthon. Ez nem csoda, hisz ezek a kis vizes felületek optimálisan képesek befolyásolni a telkünk és a házunk mikroklímáját is akár, ha ügyesen választjuk meg, hová építsük, és a hogyanra is odafigyelünk. Összegyűjtöttük a legfontosabb gyakorlati tudnivalók mellett azt is, mennyibe kerül idén, ha valaki kerti tavat építtetne otthonába.

Kertépítési árak átlagosan országszerte

A kertépítés ára az elvégzendő munka nagyságától függ, valamint attól, hogy hány emberre van szükség hozzá. Kisebb munkálatokra, mint például a gyep karbantartása, 900-1000 Ft óradíjjal számolhatunk. Nagyobb munkák esetében, ha mondjuk tereprendezés szükséges, négyzetméterenként legkevesebb 800-2500 Ft-tal, vagy óránként 6500-20000 Ft-tal kalkulálhatunk.

A kertépítés ára munkadíjjal együtt átlagosan 4500-6500 Ft közé tehető négyzetméterenként az országban, persze területenként lehetnek eltérések, általánosságban elmondható, hogy nagyobb városokban többe kerül, mint vidéki falvakban. A pontos díj függ a telek méretétől és elhelyezkedésétől, valamint az elvégzendő feladatok bonyolultságától. A végösszeg kb. 80%-át a munkadíj teszi ki, ez a legnagyobb tétel. A kertépítők általában 115%-kal többet számolnak fel, mint a gyep, a növények, valamint a cserjék ára.

Kertépítés: engedélyek ára

Az általunk kiválasztott kerttervező és kertészeti szakemberek minden bizonnyal tisztában vannak a szükséges engedélyeztetési eljárásokkal, mivel helyben dolgoznak és rendelkeznek tapasztalattal. Az önkormányzat ugyanis saját döntése alapján építési engedélyhez köthet egyes tevékenységeket. Hacsak nem tervezünk bármi olyasmit, ami valóban nem nevezhető átlagosnak, pl. nem akarunk trópusi jellegű medencét kialakítani az előkertben, egyszerűen megkaphatjuk az engedélyt, de legjobb utánajárni a dolgoknak. Az engedélyek beszerzésének átlagára 5000-100000 Ft. Ezzel a feladattal megbízhatjuk a szakembert is, vagy mi magunk is elvégezhetjük, ha spórolni szeretnénk rajta.

Kertépítési költségek

Kerti tó építési költségei 2023-ban

Egy kerti tó nagyszerű dísze lehet a kertnek, ha nincs elég helyünk medence kialakításához, de mégiscsak szeretnénk valami egzotikusat. Ráadásul a gyerekeink és a vendégeink imádni fogják nézni, hogy hogy úszkálnak a koi halaink! A kerti tó építése árak tekintetében függ a tó méretétől, elhelyezkedésétől, valamint anyagától. Mindezeket figyelembe véve 100.000-1.000.000 Ft a szakember várható megbízási díja a teljes projektre. Debrecenben például a kerti tó építés átlagos ára 2800 - 5300 Ft/fm (az fm a folyóméter rövidítése, ami a négyzetméter szakmai megnevezésese itt).

Korrekt kerti tó építés árak országszerte: 2900-5400 Ft/fm.

Ahogy terasz építése nélkül is vétek házat építeni, úgy legalább annyira fontos az is, milyen környezet veszi majd körül a házat, a teraszt. Nagyon fontos, hogy növényeket telepítsünk köré, de érdemes kerti tó építésével is tervezni. Ennek ugyanis hűtő és fűtő hatása van, ha valaki ezt is építtet, erre is gondoljon, mikor a ház közelébe, a terasz mellé helyezi. Nyáron ugyanis a víz párolgása hűteni fogja a levegőt, télen pedig a tükröződő vízfelület további energiát - a nap természetes energiáját - szolgáltat a házfalnak

- mondta el a HelloVidéknek Dr. Kondor Tamás építész.

A kerti dísztó (10-20 m² vízfelületű)

A dísztavak lényege a stílusosság. Mindenképpen figyelembe kell venni a tavat körülövező környezetet és ahhoz hasonló dizájnt kell a tónál is kialakítani. Ennél a tófajtánál fontos az esztétikai külalak. Elengedhetetlen a rendszeres szivattyús iszapeltávolítás, hiszen a dísztó lényege, hogy a vize minimum fél méterig, de a legjobb, ha egy méterig kristálytisztán átlátszó. Általában koipontyokat és aranyhalakat telepítenek bele. Ahogy a költségvetés engedi, szökőkutakkal, kisebb vízesésekkel is feldobható. Illetve napjainkban már nagy divatnak örvendenek a dísztóval összekapcsolt, kerten átfolyó kis források és patakok. A díszhalak mellett a dísznövényzetek sem elhanyagolhatóak. A legkedveltebb a vízen úszkáló tavirózsa, melynek látványa szemet gyönyörködtető. A tavat érdemes a kertünk leglátogatottabb részére telepíteni, viszont mind a dísznövényzetet, mind a díszhalakat óvjuk a nap sugaraitól, a dísztó esetében az árnyékolásról is gondoskodnunk kell. 2023-ban egy ilyen kerti tó anyagköltsége a méretétől függően 500-1000000 Ft is lehet.

Kerti szökőkút árak

Ahhoz, hogy teljes legyen az új környezet, érdemes elgondolkozni egy kültéri szökőkút építésén is. Azon felül, hogy a kerti szökőkutak nyugodt hangulatot teremtenek, az ingatlan értékét is növelik. Az elhasznált vizet újrahasznosítják, a fenntartási költségei pedig alacsonyak. Egy profi szakember által megépített szökőkútra legalább 55000 Ft-ot érdemes félretenni, plusz az anyagárat, ami elképzeléseink szerint változó lehet.

Öt fontos szempont a kerti tó építéséhez

Egy kerti tó számos előnnyel jár, de rengeteg tennivaló is van vele, arról nem is beszélve, hogy a megépítése előtt számos szempontot figyelembe kell venni, hisz alig van olyan területe a kertépítésnek, ahol annyi hibát követnének el, mint a kerti tó esetében. Annak nyújtunk most segítséget az alábbi szempontokkal, aki úgy dönt, hogy saját kezűleg épít egyet a kertjébe, hisz a szakemberek jó esetben ezekkel tisztában vannak. Érdemes a természetes tavakat tanulmányozni, hogy megtanuljuk, milyen a működőképes tó, amiban mi is örömünket lelhetjük.

A legfontosabb, hogy a tó elég elég nagy méretű legyen, ha nem csak egy kis dézsatóra vagy balkontóra vágyunk, ami tulajdonképpen csak a nevében tó, inkább kerti dísz. A felületével arányosan alakítsunk ki benne annyi mélyvizű zónát, hogy a csapadékszegény időszakban is elegendő víz maradjon benne, és persze télen se fagyjon be fenékig. Ez utóbbi különösen fontos, ha halaink lesznek, mert el kell vermelniük valahol. Az állóvizű parti zónától a tó közepe felé haladva enyhén lejtsen a meder.

A jól működő természetes tóban cserélődik a víz: befolyó víz táplálja, és természetes elfolyása is van. Ezt szűrő és vízforgató berendezéssel oldjuk meg egy mesterséges tónál.

A természetben ritka, hogy egész napon át napsütésnek van kitéve a vízfelület. A legforróbb napszakban mindig vet rájuk némi árnyékot a környező növényzet. Gondoskodjunk arról, hogy az épített tavunknak is jusson árnyékos időszak.

Nagyon fontos, hogy a lehető legkülönbözőbb vízmélységekben is legyen növényzet. A természetes tavak növényzete a legtöbbször igen buja. Minél több növényünk van, annál jobban oldja meg a kis tavunk az öntisztulásást.

A természetes tavakban gazdag az állatvilág: a számtalan halfaj mellett változatos az egyéb tólakók világa is. A természetben megvalósul az önszabályozó egyensúly, így az állatvilág fajösszetétele és az egyes fajok egyedsűrűsége „magától" alakul ki. Figyeljük meg, hogy népesítik be apránként kerti tavunkat is először a rovarok, aztán békák, a halak pedig gondoskodnak majd erról, hogy ne maradjanak szúnyoglárvák benne.

Helyszín kiválasztása

Ideálisnak tekinthető az a helyszín, amelyet reggeltől nagyjából délelőtt 11-ig teljes erővel süt a nap. 11-15 óra között már lehet félárnyék vagy akár árnyék is a területen. Az árnyék a déli hőség idején elsősorban a vízminőség szempontjából fontos. A meleg vízben kevés az oxigén, ami nagyban okozza az algásodást.

Jó, ha a kerti tó cserjékkel, illetve fasorral szegélyezett gyepfelület közepén helyezkedik el. A tervezésnél mindenképp vegyük figyelembe, hogy legyen a tó minden oldalról körbejárható, könnyen megközelíthetőnek, mivel rendszeresen gondoznunk kell a megépítése után is. A faleveleket, belehulló szemetet napi rendszerességgel szedjük ki egy hálóval, és a benne lévő növények állapotát is ellenőrizzük legalább hetente.

Lássunk hozzá: lépésről lépésre

A tó területének a meghatározása és a tervezést követően elkezdhetjük az ásási munkálatokat. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a tavat zónákra osszuk – parti zóna, mocsaras zóna, sekély vízű zóna, mély vízű zóna. Ezekre a növények megfelelő elhelyezéséhez van szükség.

Fontos az egyes zónák meghatározása és ehhez ajánlatos alakítani az ásási munkálatokat. A falak ne legyenek merőlegesek, hanem inkább lejtsenek, így megakadályozhatjuk azt is, hogy a homok és a kavics a tó aljára kerüljön.

A legmélyebb zóna kiásása után a saját elképzelésünk szerint alakíthatjuk ki a többi zónát. A takarítás és a karbantartás szempontjából is nagyon praktikus "lejárót" is készítsünk.

Az ásási munkálatok befejezése után a jövőbeli tavunk környékéről eltávolítjuk a nagyobb köveket, sziklákat, és mindent, ami kárt okozhat a tófóliában. A gödörbe terítsünk néhány cm vastagságban homokot.

A fólia felhelyezése úgy történik, hogy előbb geotextíliát terítünk szét a talajon a fólia alá, ezeketaz aljhoz alakítjuk. Tipp: a fólia felrakásához a legkedvezőbb a napos, meleg időjárás, amikor a fólia könnyebben formálható, és jobban alkalmazkodik a terephez. A fólia elhelyezésekor ne feledkezzünk meg arról,hogy a geotextília és a fólia hossza legalább 50 centiméterrel haladja meg a tó peremét! A fóliát egyszer kell feltenni, a végeredmény állandó, így ne sajnáljuk az időt és a megfelelő kialakítására és felhelyezésére.

Ezt követően nagyobb sziklákkal, kövekkel vagy földdel rögzítsük a fólia széleit. A tó parti sávjára kaviccsal borított, úgynevezett kőfóliát is leteríthetünk, ez természetes hatást kelt.

A növények telepítése és elhelyezése

A fóliával borított és vízzel felengedett tó esztétikailag önmagában nem igazán szép látvány, ezért az egyes zónákat kövekkel, kavicsokkal díszesebbé tehetjük, kivéve a legmélyebben fekvő zónát. Ezt a zónát ajánlatos szabadon hagyni az egyszerűbb takarítás végett.

A legmélyebb zónától kezdve fokozatosan elkezdhetjük a vízinövények betelepítését. A növényeket először ültetőkosarakba, edényekbe tegyük, így könnyebben gondozhatjuk őket. A növényeket szubsztrátumba és speciális földbe ültessük.

Fokozatosan kezdhetjük a vizet felengedni a tóba, szakaszonként, hogy a növényeket ne érje sokkhatás, a víz hőmérséklete körülbelül 17°C legyen. A növények zónánkénti helyes elhelyezéséről korábban itt írtunk részletesen.

A növényekkel együtt elhelyezzük a szűrőszivattyút, tömlőket,csöveket és a többi technikát. Azok számára, akik az esti órákban is élvezni szeretnék a látványt, többfajta világítási megoldásból válogathatnak.

