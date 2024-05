10+1 őrületes fesztivál a májusi hosszú hétvégére: így vidéken sem lesz unalmas a pünkösd

Szerte az országban megannyi szabadtéri fesztivállal készülnek a ránk váró hosszú pünkösdi hétvégére. Összegyűjtöttünk pár izgalmasnak ígérkező szabadtéri programot, ahol pünkösdi vígasságokat, prószával vagy épp borral megfejelt gasztrofesztiválokat, vagy épp sztárfellépőket ígérnek! De rákerestünk arra is, hol mennyibe fáj idén a belépés.

Van még pár munkanapunk, aztán újra csak egy hosszú hétvégének örülhetünk! Idén május 19-én és 20-án ünnepeljük a pünkösdöt. Sokan, kihasználva a hosszú hétvégét, elutaznak, de aki a külföldi nyaralásból most nem kér, azoknak sem kell szomorkodniuk, hiszen számtalan vidéki szabadtéri programot is részerveztek erre a pár szabad napra. Soroljuk is mindjárt a legizgalmasabbakat, de vigyázat, a válogatásunk szubjektív lesz!

Ezek idén a legnépszerűbb belföldi úti célok

A nyári szünet előtt még egy hosszú hétvége kedvez az utazókedvűeknek: a pünkösdi hosszú hétvége közel annyira népszerű a Szallas.hu előfoglalási adatai szerint, mint a húsvét volt - derült ki egy friss felmérésből. Gyula, Siófok és Eger vezet országos összesítésben a foglalások számát illetően.

Toronymagasan a legtöbb vendégéjszakát Gyulára rögzítették, 33 százalékkal több vendégéjszakát töltenek el itt, mint a lista második helyezettjénél, Siófokon.

Szoros a verseny a legnagyobb turisztikai régiók között is. A foglalásokból legnagyobb arányban Észak-Magyarország (20 százalék) és a Balaton (18 százalék) részesül, de a dél-alföldi régió sincs sokkal lemaradva. Észak-Magyarországon Eger és Miskolc a legkeresettebb úti cél. A Balatonnál Siófok után Balatonfüred és Hévíz a legvonzóbb a Szallas.hu foglalási adatai szerint.

Tényleg, mit is ünneplünk pünkösdkor? A pünkösd a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe, amely a húsvét utáni ötvenedik napon esik, és a Szentlélek eljövetelét ünnepli. A szó a görög “pentekoszté” szóból ered, ami “ötvenedik”-et jelent. A húsvét utáni hetedik vasárnapon és a következő hétfőn van, és ezen az ünnepen emlékeznek meg arról, hogy a Szentlélek leszállt Jézus tanítványaira, az apostolokra. Ezen a napon a keresztények a Szentlélek kiáradását, az Egyház születésnapját és az új törvény kezdetét is ünneplik. A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz, mint a pünkösdi királyválasztás, a májusfaállítás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdölés és a Hungarikummá nyilvánította a Csíksomlyói búcsú. Ezek népszerűsége mai napig töretlen, számos településen még napjainkban is rendszeresen megrendezik őket. Viszont a pünkösd nem csak vallási és hagyományőrzési szempontból fontos ünnep. A magyar gasztronómi terén ugyan olyan kiemelkedő esemény, mint karácsony vagy a húsvét - de erről a HelloVidék itt írt.

A legütősebb pünkösdi programok 2024-ben a magyar vidéken

1. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál (2024. május 17-20.)

Az év egyik legnagyobb szabadtéri bulija vár Szekszárdon, rengeteg koncerttel, sztárfellépővel, helyi tehetségekkel, ínycsiklandó ételekkel és számtalan, fantasztikus programmal! Esténként itt koncertezik többek között a Magna Cum Laude, Rutkai Bori Banda, Király Viktor és a Zaporozsec is, de nyitott pincék, remek borok, színes kulturális, valamint hagyományőrző programok is várják óa pünkösdi közönséget. (Helyszín: Szekszárd, Béla király tér.)

2. Pünkösdi Szezonnyitó Siófokon

Az ország kedvenc bulistrandja 2024. május 17. és 20. között indítja útnak a nyári szezont. A Plázson 4 napon keresztül dübörögnek majd a legnagyobb slágerek, a bónuszként pedig ott a Balaton-part elragadó látványa, a fehérhomokos strand és az utánozhatatlan partihangulat. A Pünkösdi Szezonnyitón ingyenes koncertek és szuper nyárváró családi programkavalkád várja a látogatókat, így akár egyénileg, akár gyerekekkel együtt érdemes lesz kilátogatni a Siófoki Nagystrandra!

Koncertek

Május 17. Péntek - Blahalouisiana

Május 18. Szombat - Hooligans

Május 19. Vasárnap - TNT

3. Gyulai Pálinkafesztivál (2024. május 17-19.)

A Dél-Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, a Gyulai Pálinkafesztivál is vár, az esemény helyszíne pedig a Várkert lesz. Számos hazai és határon túli pálinkafőző hozza el ide párlatainak legjavát, illetve a legismertebb előadók szórakoztatnak. A korábbi évekhez hasonlóan a témához kapcsolódó szakmai programokkal, gasztronómiai előadásokkal és változatos kísérőprogramokkal színesítik a kínálatot. Kedvcsinálónak, itt koncertezik többek között a Parno Graszt, Majka, Nótár Mary, Bye Alex és a Slepp, Irigy Hónaljmirigy, és Demjén Ferenc is.

4. II. SopronFest (2024. május 17-19.)

A város vezetői 2023-ban a VOLT alapítóival és a soproni kulturális és gasztronómiai élet legfontosabb szereplőivel fogtak össze azért, hogy tavasszal egy, a hazai fesztiválpiacon is újszerű formátumú eseményt indítsanak útjára. A SopronFest a hazai fesztivál palettán újszerű, „urbán tematikát” valósít meg, amely az egész várost ünnepi programok százával tölti meg. Hazai és nemzetközi sztárok, rengeteg podcast-beszélgetés, kortárs képzőművészet, gasztronómia, mozi és túrák: ünnepi programsorozat utcákon és tereken – címszavakban erről szól a II. SopronFest, amelyen két olyan hazai produkció is szerepel, amelyek az év első felében csak Sopronban koncerteznek.

A 2024-es SopronFest fő helyszíne a Lővérek, ahol május 17-től három napon át fesztivál kedvencek lépnek színpadra. A nemzetközi mezőnyből a Kruder & Dorfmeister páros és Alle Farben részvétele már biztosra vehető, a hazai “bestsellerek” között pedig többek között a Bagossy Brothers Company, a ByeAlex és a Slepp, Curtis, Dzsúdló, a Follow the Flow, Majka, a Tankcsapda, T. Danny, a Quimby, Rúzsa Magdi és a Valmar is a most közzétett programban szerepel, Beton.Hofi pedig egy egész éjszakán át tartó “Citromale Gang találkozóval” készül, sok baráti fellépő részvételével.

Az egész várost megmozgató kínálat részeként már egy héttel korábban, május 11-én elindulnak a városi programok, amelyek 10 napon át tucatnyi helyen várják a vendégeket: éttermekben, kávézókban, klubokban, utcákon és tereken.

5. Szegedi Borfesztivál (2024. május 16-26.)

A fesztiválnyár nyitóeseménye ahhoz kapcsolódik, hogy Szeged 1719. május 21-én végleg elnyerte a „Szabad királyi város” címet, majd megkapta jelenleg is használatos címerét. E jeles dátumot a város „Szeged Napjaként” ünnepli évről-évre. Az esemény az évek során több napos kulturális és gasztronómiai fesztivállá, Szeged legfontosabb ünnepévé nőtte ki magát.

Május 16-tól 26-ig a magyar borászok ismét Szegedre költöznek és közel 160 borász kínálja majd legfinomabb nedűit. A 28. Szegedi Borfesztiválon a finom borok, pálinkák és sajtok mellett természetesen gasztronómiai különlegességek is szerepelnek a kínálatban. Hazánk egyik legnagyobb bormustrájának helyszínei: Széchenyi tér, Dóm tér, Klauzál tér, Kárász utca, Dugonics tér, Belvárosi híd, Híd utca lesznek.

A Széchenyi téren felállított két pódium színpadon a jazz, blues és folk formációk mellett sztárfellépők gondoskodnak a jó hangulatról.

felállított két pódium színpadon a jazz, blues és folk formációk mellett sztárfellépők gondoskodnak a jó hangulatról. A Klauzál téri Kézműves- és Gasztroudvarban a finom borok mellett ínycsiklandó ételek és kisüzemi sörök várják a kilátogatókat és a környékbeli kézművesek is bemutatkoznak.

a finom borok mellett ínycsiklandó ételek és kisüzemi sörök várják a kilátogatókat és a környékbeli kézművesek is bemutatkoznak. A Dugonics téren a kézműveseké és a háztáji termelőké a főszerep. A szökőkút körül táncházak, kisebb zenei programok és különböző bemutatók várják a kilátogatókat.

a kézműveseké és a háztáji termelőké a főszerep. A szökőkút körül táncházak, kisebb zenei programok és különböző bemutatók várják a kilátogatókat. A rendezvény második hétvégéjén a Dóm téren látványos koncertek nyújtanak felhőtlen kikapcsolódást.

Szintén a második hétvégén csatlakozik a Szeged Napja Ünnepségsorozathoz az idén 23. alkalommal megrendezésre kerülő Szegedi Hídivásár, ahol a Belvárosi híd és a Híd utca átalakul az ország egyik legnagyobb kézműves seregszemléjévé. Az autók és a tömegközlekedési eszközök helyét két napra átveszik a hazai kézművesek és persze a végeláthatatlanul hömpölygő tömeg.

5. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó (Hortobágy)

A minden évben Pünkösd szombatján megrendezett Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozón idén 28-dik alkalommal, május 18-án gyűlnek össze az ország számos pontjáról érkező gulyások a hortobágyi Pusztai Állatparkban, hogy a pénteki nap selejtezői után szombaton a legjobbak a nagyközönség előtt is számot adjanak mesterségbeli tudásukról.

A főbb versenyszámok, melyek mindennapi munkájuk során előforduló feladatokból tevődnek össze a következők: marhakifogás, vízhúzás, pányvadobás, gulyásbot és karikás ostor használat. A Gulyásverseny elmaradhatatlan záróakkordja minden évben a közreműködők és a közönség közös csergetése.

A Gulyásverseny kísérő rendezvénye az immár szintén hagyományosan, az idén fennállásának 71-dik évfordulóját ünneplő debreceni Hajdú Táncegyüttes által megrendezett Pásztortánc verseny, mely során a hortobágyi pásztorok táncaival ismerkedhetnek az érdeklődők.

A rendezvény ideje alatt elvegyülhetnek a Kilenclyukú hídtól 1.5 km-re lévő Pusztai Állatparkban a népművészeti vásár forgatagában, valamint hagyományos pásztorételeket is kóstolhatnak. A jellegzetes alföldi állattartó épületek között sétálva számos régi, magyar állatfajjal ismerkedhetnek a látogatók.

6. Családi pünkösdölés és a 28. Göcseji Prószafesztivál (Zalaegerszeg, 2024. május 20.)

A prószás eseményeken kívül játékok és gasztronómiai kínálat is színesíti a rendezvényt.

Színpadi programok

14.30: Kolompos Mulatság- A Kolompos Együttes műsora

16.00: Zala Táncegyüttes csoportjainak bemutatója

18.00: Bódi László Cipő emlékkoncert – Mohikán zenekar

7. Pünkösdi Sokadalom (2024. május 19. - 20. Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu)

A hagyományokhoz híven a Sóstói Múzeumfaluban idén is felelevenítik a régi falusi pünkösdöt, ahol bemutatják a pünkösdi királyválasztás népszokásait. A nyíregyházi skanzen portái megtelnek élettel, a műhelysorba visszaköltöznek a mesterek, kemencében folyamatosan sütik a régi ízeket felidéző kelt tésztákat.

Lesz még kosaras körhinta, népi játszóudvar és kézműves foglalkozások és helyi termékek vására. Kóstolhatnak gyógyteát, kemencés finomságokat, és természetesen ez a jeles nap sem telhet táncmulatság és lovaskocsikázás nélkül. A bátor vállalkozók Filep László vezetésével mérhetik össze erejüket és tudásukat, hogy kiderüljön 2024-ben ki lesz a Sóstói Múzeumfalu pünkösdi királya, egyetlen esztendeig!

Belépő:

Felnőttek 2000 Ft/fő

Nyugdíjasok és diákok 1000 Ft/fő

6 év alatt és 70 év fölött a belépés ingyenes.

8. Pityerszeri Pünkösdölő – Zöld Pünkösd (2024. május 18., szombat 10:00-17:00)

Aktívan a zöldben! - Zöld Pünkösd Szalafő-Pityerszeren, az Őrségi Népi Műemlékegyüttesben 2024. május 18-án. Gyere és ismerkedj meg az Őrség páratlan élővilágával és kultúrájával!

Ha érdekel a

lepkevadászat,

tökmagolajsajtolás,

madármegfigyelő séta,

bakancsos erdőismereti túra,

bölényles,

madárgyűrűzés,

ismerkedés a pataklakókkal,

séta a kaszálógyümölcsösben,

természetismereti játékok és

kézműves vásár, akkor itt a helyed!

Belépődíjak: felnőtteknek 1.500 Ft/fő; diákoknak/nyugdíjasoknak: 1.000 Ft/fő; óvodásoknak: 400 Ft/fő.

A programokon való részvétel a belépőjegy megváltása után ingyenes.

9. Belvárosi Piknik, Székesfehérvár

A pünkösdi hosszúhétvégén, egészen pontosan május 18-án, tehát a szombati napon egy szuper közös pikniket szerveznek Székesfehérvár belvárosában. A kicsik legnagyobb örömére lesznek népi játékok, hangszerek, társasjáték-sátor, kincsmosás és a Pitypang Zenekar is fellép. A felnőtteket Gájer Bálint szórakoztatja majd a nap végén, előtte pedig közös családi programként az Arte Arami Junior csoporttal táncolhat együtt minden korosztály. További részletek ITT!

10. Pünkösdi Gasztro és Zenei Piknik, Tiszafüred (2024. május 18-án)

Pünkösdi Gasztro és Zenei Piknik Tiszafüreden, a Morotva pihenőparkban 2024. május 18-án. Koncertek, egész napos gyermek-és családi programok, főzőverseny várja a kilátogatókat.

Fellépők:

FOLLOW THE FLOW - élő koncert

TNT - koncert

Kredenc Együttes

Erős vs Spigiboy

Newik

Tomy Montana

John Carter

Gyerek és Családi Programok

Egész napos eszem-iszom, dínom-dánom

Interaktív gyerek show műsor: A Csokigyáros édességosztó

Alföldi Ízek Főzőverseny 08:00-12:00

Belépők:

Tiszafüred Város Kártyával INGYENES!

Nappali jegy (08:00-17:00) 1000 Ft

Koncert Jegy (18:00-03:00) 5000 Ft

Kombinált jegy (08:00-03:00) 5500 Ft

10+ 1. Pünkösd Hollókőn (2024. május 19-20. között)

Pünkösdölésre várnak mindenkit a híres palóc vendégszeretettel Hollókőn! A hagyományőrző programok az Ófaluban, Várjáték a Hollókői Várban lesznek:

Hagyományőrző programok - 2024. május 19-én az Ófaluban

Hollókő Ófalujában megelevenednek a pünkösdi hagyományok. A sok program – mint a pünkösdi áldásosztás, néptánc-oktatás, népzenei koncert, népi mesék előadása, kézműves és gasztronómiai vásár – mellett nevezni lehet a Hollókő Pünkösdi Királya cím elnyerésére is, ahol népi ügyességi feladatokat kell a legjobban teljesítenie.

Pünkösdi Várjáték – 2024. május 20.

Pünkösd ismét időutazás részese lehet mindenki Hollókőn és egészen a középkorig repülhet vissza. Kicsiknek és nagyoknak garantált a szórakozás, erről a Szent László Vitézei, a Pavane Történelmi Táncegyüttes és a Keleti Szél Zenekar gondoskodik. Ezenkívül az egész nap folyamán kézműves mesterek, középkori muzsika és megannyi érdekesség várja a látogatókat.

Még számos vidéki helyszínen tartanak izgamasabbnál izgamasabb pünkösdi programot

Még további programokat is hozunk, amiket egytől egyig ajánlhatnánk (és a sornak még így sincs vége):

Címlapkép: Getty Images