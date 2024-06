Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft alatt csobbanhatsz 2024-ben

Egyelőre nehéz elhinni, de csütörtöktől már igazi strandidőre van kilátás, 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Nem tudjuk, ti hogy vagytok vele, de mi már nagyon vártuk, mikortól teríthetjük le a pokrócainkat a vidéki strandok medencéi mellett. De hol mindenhol csobbanhatunk, ha végre kisüt a nap? Milyen jegyárakra készülhetünk? - Vidéki strandok üzemeltetőit kérdeztük.

Bár a legtöbb vidéki gyógyfürdő és termál is rendelkezik kültéri medencékkel, amelyek akár még télen, a leghidegebb napokon is várják a fürdőzőket, a klasszikus szabadtéri strandok azért csak a nyári szezonra nyitják meg kapuikat. A pontos dátumok strandfürdőnként eltérhetnek, sőt, egyes strandokon belül is ütemezetten nyílnak a medencék és szolgáltatások. Nem egy vidéki szabadtéri fürdő - ahogy látni fogjuk - már most, június első heteiben kinyit, nem várja meg az iskolai tanév végét. Egyelőre nehéz elhinni, de csütörtöktől már igazi strandidőre van kilátás, 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, így hétvégén már sok család dönthet úgy, hogy elő a törülközőkkel és irány a városi strand!

Strandinflációval indult májusban az előszezon

Ahogy a HelloVidék is megírta, már a tavalyi, 2023-as strandszezon sem kezdődött valami fényesen: a kétszámjegyű infláció és rezsiemelkedés keményen rányomta a bélyegét az belépőjegyek árakra. 2023-ban a tavalyi árakhoz képest 500-1000 forintos áremelésekkel számolhattunk. A helyzet 2024-re sem lett jobb, sőt! Ahogy Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a Világgazdaságnak nyilatkozta, 2024-ben a strandbelépők árai

országszerte 10-15 százalékkal drágultak, de az árakban nagy a szórás, 2–10 ezer forint között mozog a teljes árú jegyek összege.

Mi az okozza az újabb és újabb árdrágulást?

Még bőven az idei szezon elején írta meg először a Pénzcentrum, hogy akár több tízmilliós plusz költséget is jelenthetnek a fürdőknek a január elsejétől megemelt víz- és csatornadíjak, ezért drágulhatnak a belépőjegyek. Budapesten már alig találni olyan fürdőt, ahol a napi belépő ára nem haladja meg a 10 ezer forintot, és ez nem lesz másként vidéken sem. Ahogy Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a Pénzcentrumnak akkor nyilatkozta:

Ez egy kisebb, közepes fürdő esetén ez tízmilliós nagyságrendű többletköltséget jelent, a nagy fürdők esetében pedig már inkább 100 millió ez az összeg, amiről még egyelőre nem tudjuk, hogyan fogjuk kigazdálkodni. Ahogy mondtam, jelentősebb áremeléseket kellett végrehajtanunk a tiltást követően, és jelen inflációs környezetben nem bírna el további emelést a lakosság, tehát nagyjából ki vagyunk feszítve. Ennek ellenére kénytelenek leszünk kompenzálni a többletköltségeket, nőni fognak a jegyárak, igaz, nem az infláció mértékével, hanem annál kevesebbel. Május, június hó folyamán a legtöbb fürdő kénytelen lesz áremeléshez nyúlni, melynek a mértéke egy ilyen 10-15 százalék lesz a jelenlegi árakhoz képest

– mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

A legtöbb vidéki gyógyfürdőben már lehet csobbanni a kültéri medencékben - a kérdés, mennyiért?

Elég csak belenézni a vidéki gyógyfürdők honlapjaiba, és hamar rájövünk: lassan el kell felejteni, hogy 6000-7000 forint alatt, ha gyógyfürdős, termálvizes strandolásról van szó, bárhová is bejuthatunk. Azért hozunk kivételeket is, de a nagyobb és patinásabb dunántúli gyógy- és termálfürdő komplexumokban vidéken is elég borsos árakra számíthatunk.

Kiemelt időszak megkérik az árát a belépésnek:

Sárváron (ahol a hétvégén nyitottak a szabadtéri élménymedencék) felnőttként egész napra 7600 forintért válthattunk jegyet, egy gyerek napi belépője pedig 3800 forintba került.

(ahol a hétvégén nyitottak a szabadtéri élménymedencék) felnőttként egész napra válthattunk jegyet, egy gyerek napi belépője pedig került. A Vas megyei Bükfürdőn kiemlet időszakban 6900 forint a felnőtt belépő,

kiemlet időszakban a felnőtt belépő, Zalakaroson egy fokkal olcsóbb, oda 6300 forint/jegyárért tervezhetünk egy egész napos fürdőzést. De ahogy látni fogjuk az ország legnagyobb területű fürdőkomplexumába,

egy fokkal olcsóbb, oda tervezhetünk egy egész napos fürdőzést. De ahogy látni fogjuk az ország legnagyobb területű fürdőkomplexumába, Hajdúszoboszlón sem sokkal olcsóbb az élményfürdőzés, ott a felnőtt belépő kiemelt időszakban 5.900 forintba kerül.

Van még egy rossz hírünk: a vidéki fürdők honlapjain szereplő jegyárakat elnézve a tavalyi árakhoz képest tényleg szinte minden fürdőben történt kisebb nagyobb emelés. Az Egri Termálfürdőben például tavalyhoz képest a felnőtt jegy esetében 600 Ft-tal drágult a jegy, gyermek belépő ára 500 ft-lett több. De nemrég írtunk az Igali Gyógyfürdő áremeléséről is. Ahogy írják posztjukban:

átlagban 300 Ft-os jegyáremeléssel lehet számolni az egyes szolgáltatások esetében, tehát holnaptól egy egész napos felnőtt fürdőbelépő 3800 Ft-ba fog kerülni.

De azért nézzük tovább, hol mivel várják a strandok a nyári szezont...

A tavaly júniusi viharkár után sikerült rendbe hozni a ceglédi fürdőt

Június 8-án szombaton már Cegléden is a szabadban strandolhatunk, az Aqua Centrum csúszdapark pedig - közölték a HelloVidékkel - június 13-án csütörtökön nyit. Ahogy Sági Beatrix, a Ceglédi Termálfürdő Kft munkatársa lapunknak elmondta:

A tavaly júniusi viharkár után nagy örömmel tudatjuk, hogy szezonban ismét üzemel majd a 33 méteres úszómedencénk, mely a 2023-as szezont zárva töltötte. Újra használható lesz az aquaparkban a négysávos családi csúszdánk is, melyet 2023-ban szintén nélkülöznünk kellett. A Magyar Fürdőszövetség nyári rendezvényeihez csatlakozva idén Ceglédfürdő is csatlakozik a rekordkísérlet vízipisztoly csatához július elején. A Strandok éjszakáján július 27-én Kozmix koncert és hajnalig tartó buli várja a vendégeinket, illetve a Termál sakk programhoz is csatlakozunk augusztus végén.

Megtudhattuk még azt is, hogy egy új szabadtéri pihenő és játéksziget került kialakításra, melyben az árnyas napozóágyak mellett óriás sakk, óriás malom és teqball asztal kapott helyet.

Milyen szezonra számítanak idén? - kérdeztük, amire Sági Beatrix elmondta:

Reményeink szerint sikerül visszatérnünk a Covid előtti látogatószámhoz, sőt szeretnénk, ha felül is tudnánk múlni azt.

A Ceglédi Termálfürdő Kft munkatársa még hozzátette, sajnos folyamatos jelentős költségnövekedéssel kell számolniuk így ők is kénytelen voltak árat emelni

kb. 10 %-ot.

A városi strandokkal jobban járunk? Szombathelyen pl. nem emelnek a jegyárakon

Szakács-Boromisza Eszter, a VASIVÍZ ZRt-től a HelloVidéknek elmondta, hogy a szombathelyi Fedett uszoda részeként működő Termálfürdő nyitását az iskola nyári szünet kezdéséhez igazítják, ezért a Termálfürdő jó idő esetén június 22-étől (szombattól) várja a fürdőzőket.

Bízunk a jó időben és a sikeres szezonban. Költségeket az energiaárak nagy mértékben megnövekedtek az előző évekhez képest, ennek ellenére nyári szezonra is a 2023. november 1-jén meghatározott belépőjegyek az érvényesek.

- tették hozzá.

Belépő - 1 személy részére:

Felnőtt: 2.200 Ft/fő (Szent Márton kártyával: 1.600 Ft/fő)

Diák: 1.400 Ft/fő (Szent Márton kártyával: 1.120 Ft/fő)

Gyerek: 700/fő (Szent Márton kártyával: 560 Ft/fő)

Vannak még titkos helyek - ahol 2000 alatti áron is lehet csobbanni

A Jászapáti Tölgyes Strandfürdő tavaly október 1-től 2024 tavaszáig zárva tartott, így a TB szolgáltatások sem voltak elérhetőek. Azonban idén, 2024-ben, május eleje óta a fürdő újra várja a látogatókat. A fürdőben a felnőtt napijegy 2400 forintba, míg a diák és nyugdíjas belépő 2000 forintba kerül. A gyógyvíz minősítést 2002-ben kapott termálvíz, mely csípő- és térdízületi artrózis esetén igazoltan hatékony, idén ráadásul (a tavalyi évvel ellentétben) újra elérhetőek lesznek a társadalombiztosítás által is finanszírozott fürdőkezelések.

A Jászárokszállási Termálfürdő is hagyományosan május 1-jén nyitja meg kapuit, és a hárommedencés fürdő előszezonban keddtől vasárnapig 10 és 19 óra között fogadja a vendégeket. A fürdővendégek számára különleges élményt nyújt a helyi gyógyvíz, mely alkalmas mozgásszervi betegségekkel járó panaszok enyhítésére és baleseti utókezelésre is.

Hihetetlen, de a Jászárokszállási Termálfürdőben egy felnőtt 1950 forintért már egész nap fürdőzhet!

– közölte a fürdőszövetség főtitkára.

Pár nap és nyit a Dunántúl legnagyobb egybefüggő vízfelületű élményfürdője is

Kaposvár egyik kedvelt helyeként ismerhetjük a Virágfürdőt, mely régebben Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, Kaposvári Termál- és Strandfürdő néven működött. Ma a Dunántúl legnagyobb egybefüggő vízfelületű élményfürdője, mely rendelkezik fedett és nyitott medencékkel is egyaránt, uszodával, valamint gyógyvízzel ellátott termálfürdő résszel. A fürdő története 1967-ben kezdődött, amikor is a régi városi strandfürdő területén gyógyvizet tártak föl. A szabadtéri medencék a hétvégén- június 8-án nyitnak:

Strandfürdő ára:

Felnőtt egész napos 4 850 Ft

Felnőtt délután 4 100 Ft

Ifjúsági, nyugdíjas egész napos 3 700 Ft

Ifjúsági, nyugdíjas délután 3 100 Ft

Strand-nyitások szerte a magyar vidéken

A vidéki strandok nyitása is fokozatosan történik az időjárás függvényében, jellemzően május elejétől. A pontos dátumok strandfürdőnként eltérhetnek, sőt, egyes strandokon belül is ütemezetten nyílnak a medencék és szolgáltatások. Lássuk, melyek azok, amiket érdemes lesz hamarosan felkeresni:

Annagora Aquapark: Balatonfüred 2024. június második fele

Bihar Termálliget: Berettyóújfalu 2024. június 8.

Bonyhádi Termálfürdő: Bonyhád 2024. június közepe

Bükfürdő Thermal & Spa: Bükfürdő 2024. június 22.

Bükkszékfürdő Strandfürdő: Bükkszék 2024. június közepe

Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: Cegléd 2024. június közepe

Diadém Csornai Termálfürdő: Csorna 2024. június 1.

Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő: Dunaföldvár 2024. június 1.

Rukkel-tó Waterpark: Dunavarsány 2024. június 10.

RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő: Győr 2024. június 20.

Hévízi Tófürdő (gyerekmedence): Hévíz 2024. június közepe

Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda: Hódmezővásárhely 2024. június 14.

Jászberényi Lehel Uszoda és Strandfürdő: Jászberény 2024. június 1.

Kecskeméti Fürdő, ill. Élményfürdő és Csúszdapark: Kecskemét 2024. június közepe

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő: Kiskőrös 2024. június közepe

Kisszékely strand: Kisszékely 2024. június közepe

Gabriella Gyógy- és Strandfürdő - Lakitelek: Lakitelek 2024. június 3.

Lipóti Termál- és Élményfürdő: Lipót 2024. május 17.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont: Marcali 2024. június 1.

Mezőcsáti Termálfürdő: Mezőcsát 2024. június 1.

Borostyán Camping és Strandfürdő: Mezőkovácsháza 2024. június 17.

Miskolctapolcai Barlangfürdő: Miskolctapolca 2024. május vége

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: Sárvár 2024. június közepe

Sellye Városi Termálfürdő: Sellye 2024. június 1.

Lővér Fürdő - Csik Ferenc Uszoda: Sopron 2024. június 15.

Százhalombatta Városi Strand: Százhalombatta 2024. június 1.

Csitáry G. Emil Uszoda és Strand: Székesfehérvár 2024. június közepe

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő: Tiszaújváros 2024. június 1.

Tiszavasvári Strandfürdő: Tiszavasvári 2024. május 31

AquaCity Zalaegerszeg: Zalaegerszeg 2024. június 15.

Zalaegerszegi Városi Strandfürdő: Zalaegerszeg 2024. június 17.

