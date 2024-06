Húzós árakkal indult a hajózási szezon a Balatonnál: ennyiért lehet 2024-ben sétahajózni

Június 1-től elindult az előszezon a Balatonnál, ami azt jelenti, hogy sűrűbb menetrenddel várja az utasokat a Balatoni Hajózási Zrt. immár mind a 17 hajóállomásnál. Az idei szezon már csak azért is különleges, mert négy új hajóval bővült a balatoni flotta. A több mint hatmilliárd forintos beruházás során két kompot és a két katamaránt állítottak üzembe tavasszal a magyar tengernél. Így az új, modern és magas minőségű hajóknak köszönhetően sűrűbbé válhat a menetrend, bővülhet a programválaszték, így nem csak a turisták, hanem a balatoni lakosok is könnyebben közlekedhetnek a két part között. A HelloVidék most annak járt utána, hogy miképp változtak idén a menetrendi szerinti hajójáratok jegyárai.

Óriási érdeklődés övezte a 178. hajózási szezon nyitóünnepségét még március végén, mivel a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) négy új hajója került felavatásra a balatonfüredi kikötőben, A két komp és a két katamarán együtt szelte át a Balatont Siófok és Balatonfüred között. A 45 méter hosszú és 11 méter széles kompok (Szántód és Tihany) a BAHART eddigi legnagyobb utas- és járműbefogadó képességgel rendelkező hajói, amelyek 120 utast, 24 gépjárművet és 30 kerékpárt képesek egy időben szállítani. A szintén 11 méter széles, de 35 méter hosszú katamaránok (Tomaj és Balaton) 350 utast és 35 kerékpárt vihetnek egy időben a partok között, és a két legforgalmasabb, azaz a Fonyód-Badacsony, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon közlekednek majd. A 4 új hajó évente várhatóan közel 1 millió utast fog szállítani. A fejlesztések révén az eddiginél jóval sűrűbb menetrenddel kezdődött meg a júniusi előszezon a Balatonnál. Június 1-től a menetrendi hajójáratokon a családi jegytípus megváltozott, ugyanis a gyermekek számától függetlenül, kedvezményes, fix áron igénybe lehet venni ezt a jegytípust. A fogyatékkal élők pedig a kompok mellett ezentúl már díjmenetesen utazhatnak a települések közötti menetrendi járatokon is. A HelloVidék most megnézte, hogy hogyan alakulnak a legnépszerűbb járatok díjszabásai az idei nyáron. Járatokból nincs hiány Az egyik legnépszerűbb járat kétségkívül a Fonyód-Badacsony közötti útvonal. A badacsonyi borvidék méltán híres, így nyáron az egyik legnépszerűbb hajózási célpontja a Fonyódról induló turistáknak, nagycsaládosoknak. A déli parti városból az első járat reggel 9-től egészen este 6 óráig indítanak félóránkként járatokat a túlpartra. A menetidő cirka 30 perc. Az árak a következőképpen alakulnak. Felnőtt 1950 Ft

Gyermek (0-4 év) 0 Ft

Gyermek (4-14 év) 975 Ft

Diák (14 év felett) 1463 Ft

Nyugdíjas 1463 Ft Ha úgy döntenénk, hogy Badacsonyból továbbmegyünk, több célpont közül is választhatunk. Az első a Badacsony-Keszthely vonal, igaz ide jelenleg csak egy járat indul 15:50-kor, és valamivel több, mint két óra a hajóút. Az árak így alakulnak. Felnőtt 2400 Ft

Gyermek (0-4 év) 0 Ft

Gyermek (4-14 év) 1200 Ft

Diák (14 év felett) 1800 Ft

Nyugdíjas 1800 Ft A másik népszerű járat a Balatonboglár-Révfülöp közötti szakasz, ami azért is érdekes, mert 1983 óta minden évben ezen az 5,2 km-es távon rendezik a több ezer embert megmozgató Balaton-átúszást is. Ezen a szakaszon jelenleg négy időpontban indulnak boglárról a hajók a túlpartra. Az első 10 órakor, az utolsó pedig délután 17:30-kor. A menetidő itt is 30 perc. A jegyárak így alakulnak. Felnőtt 1950 Ft

Gyermek (0-4 év) 0 Ft

Gyermek (4-14 év) 975 Ft

Diák (14 év felett) 1463 Ft

Nyugdíjas 1463 Ft A Balaton keleti oldalán Szántódról, és Siófokról is indulnak járatok az északi partra. Szántódról már reggel 7-órakkor elindul az első kompjárat, egészen este 21-óráig. A menetidő 8 perc. Felnőtt 25 év felett 900 Ft

Gyermek 14 év alatt 0 Ft

Fiatal felnőtt 14-25 év 450 Ft

Kerékpár, összecsukott kerékpár, roller 450 Ft

Kerékpár utánfutó 450 Ft A Balaton fővárosából, Siófokról, Balatonfüredre is rendkívül sűrű időközönként közlekednek a hajók. Az első járat délelőtt 10 órakor indul, az utolsó pedig 18:20-kor hagyja el a kikötőt. A menetidő itt 20-50 perc között alakul, attól függően, hogy melyik hajóval utazunk, mivel ezen a szakaszon többfajta is üzembe van állítva. A reggeli 10 órás hajójárat díjai az alábbiak szerint alakul: Felnőtt 2200 Ft

Gyermek (0-4 év) 0 Ft

Gyermek (4-14 év) 1100 Ft

Diák (14 év felett) 1650 Ft

Nyugdíjas 1650 Ft Diszkózz a Balaton közepén! A fenti menetrend szerinti járatok mellett természetesen számos egyéb kikapcsolódási lehetőség is van a magyar tengeren. Az egyik ilyen a nyári főszezonban lévő bulihajó, ami Fonyódról, Balatonboglárról, Siófokról, Balatonfüredről viszi a szórakozni vágyókat be a Balaton közepébe. A hajó DJ-vel, fényekkel, balatoni panorámával, mai zenékkel és retró slágerekkel várja utasait a fedélzetén. A hajók a program végén az induló állomásokra érnek vissza. Idén ár júniusban is lesz lehetőség Bulihajóra szállni Siófokon és Balatonfüreden, mely egy kiváló program lehet azok számára, akik a Balaton közepén akarnak a legjobb zenékre partizni. Június 22. és 29. - 20:30, Siófok Hajóállomásról indul a 2,5 órás Bulihajó

Június 22. és 29. - 20:30, Balatonfüred Hajóállomásról indul a 2 órás Bulihajó A másik népszerű kikapcsolódási lehetőség a Sétahajózás, amelynek keretében az utasok megcsodálhatják a Balatont és a part menti látnivalókat egyaránt. 2024. június 1. és július 5. között Badacsony, Balatonalmádi, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Keszthely, Siófok kikötők várják az utasokat egy órás sétahajózásra vagy egy gyönyörű naplemente néző hajókázásra. 2024. június 20-ig Siófok, Keszthely és Balatonfüred esetében van lehetőség minden nap sétahajóra szállni. Badacsony, Balatonföldvár, Balatonlelle kikötőkben pénteken és hétvégén tudják az utasok megcsodálni a Balatoni panorámát sétahajóink fedélzetéről. Az árak egy Badacsonyi indulás esetében a következőképpen alakulnak: Felnőtt 2800 Ft

Gyermek (0-4 év) 0 Ft

Gyermek (4-14 év) 1400 Ft Címlapkép: Getty Images