Elstartolt a nyári szezon: családok tömegei kerestél fel a népszerű strandot

Megtelt a desedai strand a kánikulában, rengeteg kaposvári család piknikezett és mártózott meg a helyi tóban.

A rekkenő hőségben sokan vették célba a tavat, ahol sokan bele is vetették magukat a frissítő habokba - írja a Sonline.hu.

Itt lakunk Toponáron, amint kijön a jó idő minden szombaton lejövünk, ha jó a víz

– mondta Zsalakovics Gáborné a lapnak, aki gyerekeivel jött a Desedára pancsolni.

Több család is a fák alatt keresett menedéket a meleg elől.

Sokan biciklire pattantak, hogy körbekerekezzék a Desedát és olyanok is akadtak, akik egy hosszabb túra állomásaként iktatták be a toponári strandot. Ez meg is látszott a büfék forgalmán, szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni, nagyüzemben készültek a lángosok és persze a szendvicsek is.

Reggel óta folyamatosan készítjük a hamburgereket, érezhetően beindult a szezon a meleg idő beköszöntével

– mondta Kovács Lívia, a Lia büfé tulajdonosa.

Nem volt megállás a büfé dolgozóinak, hiszen folyamatosan érkeztek az éhes vagy éppen szomjas kirándulók. Akik miután feltöltötték energia raktáraikat elégedetten folytatták útjukat, vagy vetették bele magukat a strandolásba.

