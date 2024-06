Ide hordja a gyerekeit nyáron a magyar elit: egyre többen keresik fel ezeket a helyeket, vajon miért?

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is rengeteg Gokart pálya várja a száguldás szerelmeseit. A vidék bővelkedik a jobbnál jobb pályákból, így minden család, baráti társaság megtalálhatja számára legjobb kikapcsolódási lehetőséget. A pár perces száguldás ugyanakkor nem olcsó mulatság, van, ahol egy nyolc perces futamért elkérnek 4 ezer forintot, de találtunk olyan helyet is, ahol valamivel barátságosabbak az árak. A HelloVidék most annak járt utána, hogy hol mennyiért száguldozhatunk a legnépszerűbb vidéki pályákon.

Magyarországon se szeri se száma már modern vidéki Gokart pályáknak. A legtöbb hely már májusban megnyit sok pedig egészen őszig várja a száguldozódni vágyókat. Ahhoz, hogy valaki versenyhelyzetbe is kipróbálhassa magát nem kell semmilyen előképzettség, sőt még B kategóriás jogosítvány sem. A legtöbb Gokart automata, így nagyon egyszerű kezelni őket. A legtöbb helyen természetesen van kimondottan a gyermekeknek, és külön a felnőtteknek szóló jármű, így mindenki megtalálhatja számára legideálisabb Gokartot.

Bár összességében nincsen megkötés, azért vannak olyan kritériumok, amelyek elengedhetetlenek a biztonság megőrzése érdekében. Gokart vezetéshez nem árt a 130 cm-es magasság és a betöltött 8 éves kor. Ez azért is fontos, mert ezalatt a gyerekek nem érik el a gázpedált és a féket. A biztonság érdekében mindenhol kötelező a bukósisak viselete, valamint a megfelelő lábbeli is.

Fontos hangsúlyozni, hogy az alkohol és a drog befolyásoltság eleve kizáró ok, de a terhes nőknek, és a meglehetősen túlsúlyos személyeknek se javasolt a versenyzés a balesetveszély miatt.

A legtöbb vidéki pályára manapság már előre is lehet jelentkezni, ez azért is jó választás, mert ha esetleg egy baráti társasággal érkeznénk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy csak mi leszünk a pályán. Nagyon sok pályán ugyanakkor lehetőség van már többféle bérletvásárlásra is. A pályák kialakítása nagyon különböző, de Gokartokból is többféle van, a legtöbb helyen a benzines gépek mellett már elektromos gokarttal is száguldozhatunk. A HelloVidék megnézte, hogy jelenleg milyen a kínálat vidéken, az árak mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy az egyes helyek milyen sajátos karakterisztikával bírnak. Lássuk a legjobb pályákat!

Bognár Gokart Park

Magyarország leghosszabb (820m) épített amatőr Gokart Parkja Nyársapáton található. A pályát 2004-ben adták át. A növekvő igényekre tekintetve hamarosan ismét fejlesztésekre került sor, amelynek alapján a Szent-István Egyetem Építésmérnöki karával együttműködve készültek el a látványtervek. Ezek engedélyeztetése 2008-ban történt meg. Majd 2009-ben az 5 éves évforduló keretében lett az új pálya alapjának letétele.

2012-ben lett megépítve az új pályarész, mely kapcsolódik a régi pályához. Így a pálya hossza 301m-ről 820 m-re növekedett. A pálya vonalvezetését 8 féle képen lehet változtatni. A park területe több mint 34.000m2 terül el, amit 59% aranyban zöld felület fed be.

Árak

Felnőtt Gokart

Nappal: 8 perc, 4000 Ft/Fő

Gyerek Gokart

Nappal: 9 perc 4000 Ft

Nyitvatartás

Hétfő – Kedd / Egész-nap ZÁRVA a pálya

Szerda – 13:00-19:00

Csütörtök – 13:00-19:00

Péntek – 13:00-19:00

Szombat – 10:00-19:00

Vasárnap – 10:00-19:00

Ünnepnapokon a nyitvatartás 10:00-19:00

Balatonlelle Gokart

A siófoki pályán egyéni és csoportos bérgokartozást 5-10 perces futamidővel lehet igényelni, A gyerek gokartok 8 éves kortól és 135cm testmagasságtól, felnőtt gokartok 12 éves kortól és sportos kivitelű Sodikart 270cm3, 9,5le-s Honda motorokkal szerelt gokartok. A pálya 400 m hosszú és 6 m széles, biztonságos.

Árak

5 perces futam/gokart: 3800,-Ft

10 perces futam/gokart: 5300,-Ft

Nyitvatartás

Mindennap 10-20:30 óráig

Sopron Gokart

2014 áprilisában nyitotta meg kapuit a Soproni Gokart Pálya, ami remek lehetőséget kínálva a környékbelieknek. kicsiknek, nagyoknak, családoknak egyaránt.

A pálya számos rendezvények ad helyszínt: Céges csapatépítő tréningek, legény és lány búcsúk, születésnapot, névnapok, családi – baráti összejöveteleknek.

Árak

1 futam: 3000,- Ft / 8 perc

3×8 perc: 8000,- Ft

10×8 perc: 25 000,- Ft

Nyitvatartás

Hétköznap

14:00-20:00

Hétvégén

10:-20:00

Gokart Aréna - Csepreg

Az Aréna 3300 négyzetméter fedett, amely egész évben várja a száguldozni vágyókat. A pálya kiváló alkalmat nyújt csapatépítők, háziversenyek, szülinapok, legénybúcsúk szervezéséhez. A pályán Honda motoros SODI4 es 270 ccm 9.5 LE gokartokkal lehet versenyezni, amelyek felejthetetlen élményt nyújtanak a közel 400 méter hosszú változatos pályán.

Árak

8 perc 4.000 Ft /fő

10 perc 4.500 Ft /fő

15 perc 6.000 Ft /fő

20 perc 7.500 Ft /fő

30 perc 11.000 Ft /fő

Nyitvatartás

Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 16:00 - 20:00

Szerda: 16:00 - 20:00

Csütörtök: 16:00 - 20:00

Péntek: 14:00 - 20:00

Szombat: 11:00 - 20:00

Vasárnap: 14:00 - 20:00

Euro-Ring – Örkény

Az Euro-Ring versenypálya 2004-ben nyitotta meg kapuit. Célja egy modern vonalvezetésű versenypálya és egy komplex technikai rendezvény center létrehozása volt, mely mind a profi-versenyzők, mind a szélesebb érdeklődői kör igényeit is kielégíti.

Az eltelt 15- év sikeres versenyei, rendezvényei, pályát rendszeresen használó visszatérő vendégeink (autósok, motorosok, gokartosok, off-road szerelmesek) bizonyították a pálya létjogosultságát a magyarországi sebesség kedvelők körében.

Árak

Futam (9 perc/futam) Ár Minimum létszám

5 futam 21.500 Ft/gokart 4 fő

5 futam 20.500 Ft/gokart 5 fő

5 futam 19.500 Ft/gokart 6 fő

Nyitvatartás

9:00 -13:00 óra között, valamint

14:00-18:00 óra között tart nyitva.

13:00-14:00 óra között a pálya ebédszünetet tart

SER-Ring Gokartpálya - Seregélyes

A SER-Ring az ország egyik leghosszabb bérgokart pályája, ami adottságaiból fakadóan saját motoros és gokartos használatra is alkalmas. A pálya vonalvezetésének megalkotásakor profi gokartos, és pályamotoros tapasztalattal rendelkező versenyzők segédkeztek. Ennek eredményeként sikerült a kb. 1 km-es aszfalt csíkba belevarázsolni egy profiknak és amatőröknek is egyaránt élvezhető pályát.

A SER-Ring szakaszai dinamikusan kombinálhatók, mivel a pálya két irányban is használható, ráadásul külön technikás és gyors szakaszokra is bontható, melyeken a menetirány szintén megfordítható. Így egy pályán 6 különböző nyomvonal is létrehozható. Fontos hangsúlyozni, hogy a nagy népszerűség miatt gyakran telített a pálya, ezért érdemes előzetese online időpontot foglalni

Árak

1 x 8 perc 5 000 Ft

3 x 8 perc 13 000 Ft

Verseny Csomag 15 000 Ft

Nyitvatartás

Mindennap

08:00-20:00

