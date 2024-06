Díjakat osztott ki a Békéscsabai Jókai Színház: ők kapták az elismeréseket

Átadták az évadban nyújtott teljesítményért járó elismeréseket, valamint a Gálfy-gyűrű díjat a Békéscsabai Jókai Színházban a szerdai nyilvános évadzáró társulati ülésen.

A társulat szavazatai alapján az évad színművésze fiatal tehetség kategóriában Nánási-Veselényi Orsolya, érett színművész kategóriában Csomós Lajos, tapasztalt színművész kategóriában pedig Tege Antal lett.

A legjobb háttérmunkáért adományozott díjat a színház munkatársainak döntése alapján a 2023/2024-es évadban Szegedi Jenőné pénzügyi és számviteli ügyintéző vehette át.

Gálfy László színművész, a teátrum egykori igazgatója emlékére a családdal közösen 2008-ban létrehozott díj, a Gálfy-gyűrű odaítéléséről - az alapítók szándékának és a hagyományoknak megfelelően - ebben az évben is öttagú bírálóbizottság döntött a darabokat színpadra állító rendezők nominálása alapján. Felkai Eszter színművész, Gálfy László özvegye az elismerést Tarsoly Krisztinának adta át.

Seregi Zoltán színházigazgató elmondta, az idei évadban több mint 72 ezer nézőjük volt 13 megyéből, 64 településről; az előadások átlagosan 86,4 százalékos nézőszám mellett zajlottak. Legnézettebb darabjuk a Szente Vajk rendezte Legénybúcsú volt, amelyet 6500-an láttak. A következő évadra már 8500-an váltottak bérletet, amely 10 százalékos emelkedés az előzőhöz képest.

Tizenkét bemutatót biztosan tervez a 2024/2025-ös évadban a Békéscsabai Jókai Színház. Négy bemutatót terveznek a Nagyszínpadon, néggyel várják a gyerekeket, kettőt a Sík Ferenc Kamaraszínházban mutatnak be, és több bemutatóra a legkisebb befogadóterű stúdiószínházban kerül majd sor.

Az évadban több zenés darab is lesz, várhatóan nagy érdeklődésre tart majd számot a Hamletrock; a Jókai Mór születésének 200. évfordulója előtt tisztelgő Fatia Negra musical; a Vuk, amelyet mesemusicalként mutatnak be; vagy Szabó Magda Kígyómarás című drámája, amelynek próbái már el is kezdődtek

- közölte Seregi Zoltán.

