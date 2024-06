Fesztivált rendeznek Pécsen: íme a programok listája, híres fellépők érkeznek

Az Anna & The Barbies, az Első Emelet, a The Biebers, Dánielfy Gergő és sokan mások is fellépnek a pécsi Sétatér Fesztiválon június 27. és 30. között. A szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a pécsi dóm közelében, a sétatéri gesztenyefák alatt zajló eseményen bőséges étel-és italkínálat, valamint napi két koncerttel várják a közönséget jövő hétvégén.