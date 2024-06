Kiderült, mire költenek a magyar focidrukkerek: elképesztő összeget képesek otthagyni érte

Az idei labdarúgó-Európa-bajnokság alkalmával elmaradt a tévévásárlási láz, azonban a futballereklyék iránt nagy kereslet mutatkozott. Különösen a Szoboszlai Dominikhoz köthető relikviák népszerűek: egy-egy különleges mez több százezer forintot is megért a vásárlóknak. A nyári olimpia hatására a gördeszkázási kedv is fellendült, májusban másfélszeresére nőtt a gördeszkás keresések száma az apróhirdetési platformon.

A sportrajongók örömére idén nyáron két nagy sportesemény is zajlik, ami a rajongókat szuvenírek, sportereklyék beszerzésére ösztönzi. Ezt támasztják alá a Jófogás online piactér adatai is, amelyek szerint a szurkolói és gyűjtői futballtermékek, valamint a mostanra második alkalommal olimpiai sportág gördeszkázás iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés.

A városi deszkáké a főszerep

Az apróhirdetési platform adatai szerint áprilisról májusra kiemelkedően, másfélszeresére nőtt az érdeklődés a gördeszkák iránt, amely az extrémsport kategória eladási számában is 20 százalékos növekedést eredményezett. A gördeszkák iránti kereslet ugrásszerű növekedése különösen május közepén és végén, az utcai sportok kvalifikációját megelőzően volt észlelhető. A portálra feltöltött gördeszka hirdetések túlnyomó többsége az utóbbi évek nagy slágere, a longboard, amely hosszabb lapjának, szélesebb felfüggesztéseinek és nagyobb kerekeinek köszönhetően nagyobb sebességet képes elérni, ezért kedvelt választás a gyors városi közlekedésre.

Szoboszlais termékeket keresnek

A sportkártyagyűjtés továbbra is jelentős hobbi Magyarországon, amit az is bizonyít, hogy a focis termékek közül kiváltképp keresett fociskártyákért a gyűjtők akár 30-40 ezer forintot is hajlandók fizetni. Bár jellemzően a külföldi játékosok kártyái - mint Kylian Mbappe, Karim Benzema, Neymar, Ronaldo vagy Messi - a legkeresettebbek, a legdrágábban eladott kártyák között szerepel Puskás Ferenc egyik játékoslapja is. A sportkártyák rajongói körében közismert Topps és Panini gyártók fociskártyái vannak a kelendőbb darabok között.

Szoboszlai Dominik tavaly nyári szerződése a Liverpoolhoz jelentősen felértékelte a hozzá kapcsolódó sportereklyéket is. A foci-EB előtti hónapokban kiemelkedő eredményt hoztak a Szoboszlaihoz kapcsolódó eladások: több értékes relikvia is elkelt ebben az időszakban, például egy félmillió forintot érő dedikált Szoboszlai-mez, vagy egy, általa viselt és 300 ezer forintos áron megvásárolt focis póló.

A méltán népszerű magyar játékos liverpoolos fociskártyái iránt a kereslet és a kínálat szintén megemelkedett, ugyanakkor sokan várhatnak még a kártyaeladásokkal, ugyanis a nagyobb sportesemények, mint az idei EB, a teljesítménytől függően jelentősen befolyásolhatják a kártyák értékét. Egy-egy jó időpontban eladott kártyán akár több tíz- vagy százezer forintot is lehet keresni.

A magyar válogatott mezei vetekszenek a külföldiekével

A futballrajongók körében nemcsak a nemzetközi csapatok, mint a Manchester United, Liverpool, Arsenal és Barcelona mezei népszerűek, hanem a magyar válogatott termékei is kelendőek. Áprilisról májusra a hazai válogatott mezeit 50 százalékkal többen keresték a felhasználók, meglepő módon pedig ezekért a termékekért bizonyos esetekben többet voltak hajlandók fizetni, mint a nagy rajongói bázissal rendelkező nemzetközi csapatok termékeiért. A magyar válogatott tréningszettjét és mezeit például átlagosan 10-20 ezer forint körüli áron vásárolták meg.

Elmaradt az idei tévévásárlási láz

Az idei sportesemények nem befolyásolták különösebben a tévékészülékek forgalmát, a portál adatai szerint a feltöltött hirdetések és az eladások száma egyaránt stagnált az EB-t megelőző hónapokban. Aki úgy döntött, hogy a futball bajnokság előtt vált tévét, az jellemzően a LED-LCD típusú készülékek mellett tette le a voksát. Az eladások alapján egyértelműen látszik, hogy a plazmatévék kora leáldozóban van, az eladott tévék mindössze 3-4 százalékát képviselik. A legtöbb eladás a LED paneles televíziókból történik, amelyek már a használtpiaci tévéeladások 70-80 százalékát is kiteszik.

Címlapkép: Getty Images