Múzeumok éjszakája Nagykanizsán: új kiállítással, zenés tárlatvezetéssel várják a látogatókat

Új régészeti kiállítás megnyitásával, családi programokkal és dzsessz-zenés tárlatvezetéssel is várják egyebek mellett a látogatókat a Múzeumok éjszakájának nagykanizsai programjain - közölte szerdai sajtótájékoztatóján a Thúry György Múzeum igazgatója.

Száraz Csilla elmondta: Nagykanizsán szombaton 16 órától kezdődnek a programok, a hivatalos megnyitót pedig 17 órakor tartják, és ennek keretében adják át a Kerecsényi Edit néhai néprajzkutatóról, muzeológusról elnevezett, az intézmény gyűjteményének gyarapításáért kiérdemelhető emlékplakettet. Pillantás a múltba - A bronzkor évszázadai Zala vármegyében címet viseli az aznap este megnyíló új időszaki kiállítás, amelyet Ilon Gábor régész ajánl majd a látogatók figyelmébe.

Az Éj Műtárgya

Ezt követően Az Éj Műtárgyát is leleplezik, az egykor Nagykanizsáról indult, majd Indiában letelepedett Brunner Erzsébet festőművész fényképezőgépeit és filmfelvevő kameráját. Ez utóbbival készült filmtekercseit hamarosan a Nemzeti Filmintézet archívumában digitalizálják.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán a Mozaik Társulat Pofa be, Annuska! című népi komédiáját is bemutatják, de interaktív mesejáték, kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés is várja a gyerekeket.

A felnőttek érdeklődésére tarthat számot a Kanizsai Jam Műhely éjszakai koncertje, illetve Szent Iván éjszakájához is kapcsolódva a tűzugrás és a tűztánc.

A közeli Magyar Plakát Házban jelenleg is látható Ludvig Dániel festőművész 40+ című kiállítása, amelyet ezen az éjjelen különleges körülmények között is megtekinthetnek a látogatók. A művész tárlatvezetését ugyanis Gayer Mátyás és Kém Sándor dzsessz-zenész muzsikája kíséri majd.

