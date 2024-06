Ilyet is ritkán látni Magyarországon: olyat tett ez a vidéki csapat, amire nem sokan számítottak volna

Szurok Dávid 2024.06.24. 06:33 Megosztom

Nem sokan fogadtak volna még a szezon elején arra, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC feljuthat a labdarúgó OTP Bank Ligába, ám a nyírségiek rácáfoltak erre. A Nyíregyháza az NB II 31. fordulójában biztosította be a 2024/2025-ös NB1-es szereplést, miután legyőzte a Gyirmótot Balmazújvárosban. A város azóta is izzik, már csak azért is, mivel a Nyíregyháza legutóbb a 2014/15-ös szezonban szerepelt az élvonalban. Timár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője lapunknak mesélt arról, hogy mi volt a siker kulcsa, de szóba kerültek a nyári átigazolások is, valamint azt is elárulta, hogy milyen célt tűztek ki az NB1-ben.

A tudatos építkezés meghozta a sikert Közel tíz év után került vissza ismét az NB1-be a Nyíregyháza Spartacus, miután magabiztos 10 pontos előnnyel biztosította be az első helyét a szintén feljutó Győr FC mellett a labdarúgó NB II-ben. A nyírségieknek döcögősen indult a tavalyi szezon, bár az első találkozójukon magabiztosan 2-0-ra győztek a Siófok ellen, a következő három mérkőzésüket csak döntetlenre tudták kihozni. Ezután azonban egy olyan győzelmi hullám indult meg a csapatnál, aminek következtében szinte minden meccsüket megnyerték az őszi szezonban, egyedül csak az egykor szebb napokat látott Vasastól kaptak ki. A jó forma kitartott tavasszal is, ám itt már becsúszott több vereség. A Nyíregyháza ugyanakkor nemcsak a bajnokságban brillírozott, hanem a Magyar Kupában is. A Szpari fennállása során először játszott ugyanis elődöntőt a kupában a Ferencváros ellen. A szoros mérkőzést végül a Fradi nyerte 2-1-re Balamazújvárosban. A Szpari legutóbb a 2014/15-ös szezonban szerepelt az élvonalban, majd licencproblémák miatt az NB III-ba került, ahonnan a következő idényben egy osztállyal feljebb lépett. Nagyon boldog voltam, és óriási büszkeséggel töltött el ez az eredmény. Korábban pont ezért jöttem ide, hogy ilyen szép sikereket érjünk el, azt gondolom, hogy ezért érdemes labdarúgónak, és edzőnek lenni, hogy lássa az ember, hogy másoknak milyen örömet tud szerezni. - mondta lapunknak Timár Krisztián. Forrás: Nyíregyháza Spartacus FC (Facebook) A Nyíregyháza Spartacus edzője hozzátette, hogy a mostani siker része annak a kétéves projektnek, amit korábban célul tűztek ki a csapatnál. Timár Krisztián szerint nagyon hamar sikerült kialakítani a csapat egységét. Mint mondta, amikor a Győrt tavasszal sikerült megverniük, onnantól kezdve már a feljutó helyre lépet elő a csapat. Nagyon magabiztos volt a feljutásunk, kiegyensúlyozottan tudtunk teljesíteni, nem voltak hullámvölgyeink - tette hozzá. A munka természetesen nem állhat meg, a Szpari már a múlt héten munkába állt. Június 30-ig két felkészülési mérkőzés vár rá Nyíregyházán, előbb a Cigánd, majd a szlovákiai Nagymihály ellen. Ezután Ausztriába utazik a csapat, ahol további négy edzőmeccs következik, de itthon is lesz egy felkészülési mérkőzésük. Forrás: Nyíregyháza Spartacus FC (Facebook) Timár Krisztián elmondta, hogy a hathetes felkészüléssel hangolódnak rá az NB 1-re, ami július 26-án kezdődik. Az OTP Bank Liga 2024-2025-ös bajnokság első fordulójában a Nyíregyháza a Győr ETO ellen kezdi meg a bajnokságot. Komoly vérfrissítés jöhet a keretben A csapat Fejér Bélával és Gresó Mátyással is hosszabbított, nemrég pedig védekező középpályást igazolt a Nyíregyháza Spartacus Kovács Milán személyében a Vasastól. Mindezeken felül szükség lesz még erősítésekre. Timár Krisztián lapunknak elmondta, hogy azon dolgozik a stáb, hogy megfelelően fel tudják készíteni a csapatot a szezonkezdetre. Forrás: Nyíregyháza Spartacus FC (Facebook) A klub szeretné megtartani Farkas Bendegúzt és Dala Martint is, előbbi a Puskás Akadémia 19 éves védője, utóbbi pedig a Fehérvár FC húszéves kapusa. Timár Krisztián a HelloVidéknek elmondta, hogy az Ő sorsuk még nem dőlt el. Összességében minden csapatrészben szeretnénk játékost hozni, azért, hogy konkurenciaharc legyen a csapatban. Főleg a tengelybe szeretnénk még igazolni játékosokat - hívta fel a figyelmet. Ami az egyes posztokat illeti, talán nem túlzás azt állítani, hogy a Szpari védelmének a hatékonysága kiemelkedő volt a szezonban. A Szeged mellett ugyanis a második legkevesebb gólt kapta a Nyíregyháza, és a legjobb gólkülönbsége is volt a csapatnak. Cél a bennmaradás Timár Krisztián 2023-ban lett a Nyíregyháza edzője. A tréner nem volt ismeretlen a Szpari szurkolók számára, a 2004/2005-ös idényben játszott Nyíregyházán az élvonalban a Détári Lajos irányította gárdában. Később a Ferencvároshoz igazolt, majd öt évig Angliában légióskodott. A Plymouthban 82 bajnokin lépett pályára – ahol volt az év játékosa is - , de futballozott az Oldhamben is. Külföldön Finnországban és Vietnámban játszott még, idehaza pedig a Videotonban, Siófokon és Szegeden is futballozott, négy alkalommal pedig a válogatott mezét is magára ölthette. Edzői karrierjét Székesfehérváron kezdte, majd Magyarország U19-es válogatottját irányította. Timár Krisztián elárulta azt is, hogy korábban látta, hogy milyen népszerű a futball Nyíregyházán, ezért eldöntötte, hogy minden erejével azon lesz, hogy feljutassa a csapatot az első osztályba. Szeretném megmérettetni magam az első osztályban. Nagyon ambiciózus vagyok, és megpróbálom ezt átragasztani az itt élő közösségre, és a játékosokra is. Boldogok az emberek, várják már az NB1-es bajnokságot - mondta. Timár Krisztián elmondta, hogy az elsődleges céljuk a bennmaradás az NB1-ben, valamint az, hogy stabilizálják a csapat helyét a bajnokságban. Az biztos, hogy a szurkolókon ezután se fog múlni a csapat támogatása. Küszöbön áll az új nyíregyházi stadion átadása Jó hír, hogy a labdarúgó OTP Bank Liga következő idényének rajtjára biztosan elkészül a Nyíregyháza Spartacus új stadionja is. A fejlesztések során a 8150 férőhelyes létesítményt mellett egy 10 ezer négyzetméteres központi pályát is kialakítanak. A multifunkciós stadionban nem csupán labdarúgó-mérkőzéseket tarthatnak majd, hanem koncerteket és más rendezvényeket is. Az arénát a modern, UEFA-2 kategória követelményeinek megfelelően adják majd át. A beruházás részét képezi egy kivilágított futókör, illetve egy kétszintes, 900 négyzetméteres sportközpont is, konditeremmel, kiszolgáló helyiségekkel és öltözőkkel. Forrás: Nyíregyháza Spartacus FC (Facebook) A létesítményben kilenc skyboxot alakítottak ki, egy 450 négyzetméteres lounge várja a meghívott vendégeket, és építettek egy 150 négyzetméteres konferenciatermet is. Lesz egy 600 méteres rekortán futópálya, és három műfüves kispálya is. Az épületben helyet kap sportdiagnosztikai rész is, a stadion mellett elkészült szabadidős komplexumban pedig a Mozdulj Nyíregyháza programjai is otthonra találhatnak. A közvetítésekhez egy teraszt alakítottak ki. A stadion június 30-ra megkapja a használatbavételi engedélyt, augusztus 30-ra pedig a kerítés is elkészül. Belső parkolókat is kialakítanak, a zöld felületek pedig automata öntözőrendszerrel vannak ellátva. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!