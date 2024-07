Nem vicc: 4,3 milliárdnyi közpénzből most madárszínház épül a Hortobágyon

...mert színház az egész világ, és színész benne minden madár... A főként uniós forrásból megvalósuló madárszínházban egy földbe süllyesztett teremből lehet majd figyelni a madarakat. Mindez 4,3 milliárd forintba kerül.

Madárszínházat építenek a Hortobágyon 4,3 milliárd forintból – jelentette be Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára pénteken.

Révész szerint olyan ökoturisztikai attrakció lesz a hortobágyi madárszínház, amely nem csak hazánkban, hanem Európában is egyedülálló, de a világ más térségeiből is érdeklődhetnek iránta. A projekt konzorciumi szerződésének pénteki aláírásakor a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) látogatóközpontjában azt is elmondta, az ország első madárszínháza Máté Bence világhírű természetfotós elképzelései alapján valósul meg, és a hortobágyi halastavak madár és állatvilágának egyedülálló bemutatását teszi majd lehetővé.

Elismeréssel szólt Révész Máriusz a hajdú-bihari önkormányzatról, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében sok kis létesítmény helyett egy nagy beruházás, a madárszínház megvalósításra használja fel a megpályázott 4,3 milliárd forintot. Az aktív ökoturisztikai fejlesztésekre 65 milliárd forint pályázati forrás áll rendelkezésre. A TOP Plusz program 83 százalékban uniós, míg 17 százalék hazai forrásból valósul meg.

Pajna Zoltán (Fidesz-KDNP), a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta,

a madárszínház egyfajta fordított állatkert formájában viszi közelebb az emberekhez a természetet: nem a madarak, hanem az emberek zárkóznak be egy földbe süllyesztett terembe, amelynek 16 méter széles üvegén keresztül, a vízfelszínnel szinte egymagasságból, természetes élőhelyükön, testközelből, az állatok zavarása nélkül figyelhetik meg a vízi élővilág madarait.

Medgyesi Gergely Árpád, a HNP igazgatója hozzátette: a madárszínházat az általuk kezelt, ember alkotta öregtavaknál építik fel, vagyis nem sérül a világörökségi környezet. A korábban halastónak épített kétezer hektáros területet visszavette a természet, sűrű a növényvilága, és olyan madárparadicsom lett, ahol a hazánkban fellelhető mintegy 430 madárfaj közül több mint 340-et figyeltek már meg.

A természetvédelmi szakember szerint az öregtó egyik ékköve lesz a madárszínház, amellyel négyévszakosra bővül Hortobágy turisztikai kínálata – fűzte hozzá.

Petényi Mirkó, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Shakespeare híres mondatát némileg átformálva mondta:

színház az egész világ, és színész benne minden madár.

A madárszínház színpadán ugyanis a madarak játszanak majd, ők mesélik majd el történeteiket – amely az élelmiszer-szerzéstől a szerelemen át a véres összecsapásokig is terjedhet – az érdeklődő közönség, az ökoturisták előtt – mondta.

A szakember a beruházás jelentőségét abban látja, hogy "új, versenyképes turisztikai attrakciót kap Hortobágy".

