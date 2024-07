Bombasikerrel zárult a pécsi Zsolnay Fesztivál: több mint százezer látogatót csábítottak a városba

Több mint százezer érdeklődőt vonzott a július 4. és 7. között lezajlott Zsolnay Fényfesztivál Pécsen - tájékoztatta a szervező Zsolnay Örökségkezelő Nkft. hétfőn az MTI-t. A nyolcadik alkalommal megrendezett, több mint száz programot magában foglaló négynapos esemény idén is "varázslatos fényalkotásokkal öltöztette új ruhába a város tereit és épületeit". A rendezvénynek köszönhetően megteltek Pécs szálláshelyei; érkeztek látogatók többek között Marokkóból, Japánból, Kolumbiából is - írták közleményükben a szervezők.

Az "ország első és továbbra is egyetlen fényfesztiváljának" központi látványossága ezúttal is a Zsolnay Light Art verseny volt, amelynek keretében öt világhírű fényművész mutatta be a Rubik kocka témája köré készített alkotásait a pécsi székesegyházra vetítve. A közönségszavazatok alapján a győztes a német Jonas Denzel Chromatic Fusion című alkotása lett.

A Fény Útján járva a látogatók a város különböző pontjain a legmodernebb fénytechnikai csodák és művészeti installációk bűvöletében barangolhattak, s összesen húsz fényalkotást csodálhattak meg.

Több helyszínen interaktív látványosságokkal is találkozhattak az érdeklődők, akik így maguk is az élmény aktív részeseivé válhattak: a főtéri dzsáminál saját maguk fényenergiáját küldhették fel a kupola aranyló fénybolygójába, míg a Cella Septichora Látogatóközpontban kézmozdulataikkal fényt varázsolhattak egy holografikus vászonra.

Továbbra is nagy közönségkedvenc volt a Fényszőnyeg, ami immár két utcát borított be, továbbá sikerrel debütált az új helyszínek között a Zsolnay Kulturális Negyed és környéke.

A rendezvényen nemzetközi és hazai fényművészek is bemutatkoztak: a Kodály Központba egy japán művész álmodott lézer show-t, a Zsolnay Negyedben spanyol, a belvárosban francia alkotó munkájával találkozhattak a látogatók. A fesztivál nemcsak fényélményeket kínált. Nappal utcaszínházi és újcirkuszi produkciókkal, fénybütyköldével, esténként koncertekkel, DJ szettekkel várták a látogatókat - olvasható a közleményben.

